30 отличных документальных проектов 2021 года на YouTube

Почему в России пытают

Ближе к концу года Юрий Дудь также высказался на тему пыток. Его фильм длится почти 2,5 часа и в нем он также как и Собчак поговорил с людьми, столкнувшимися с пытками (по их словам, от них требовали признания в преступлениях, которых они не совершали). Также блогер рассказывает о том, как устроена система насилия в среде российских «силовиков», кто борется с ней и как живут люди, после того, как пережили пытки. Хотя видео вышло в декабре, его посмотрели уже 10 млн раз.