30 отличных документальных проектов 2021 года на YouTube

Отличные документальные проекты и расследования выходят не только на платных сервисах, но на YouTube, однако в течение года на них не всегда есть время. Специально к длинным выходным редакция «Собака.ru» сделала подборку самых ярких видео года: от фильма о женском лице Кремниевой долины до истории о транс-дальнобойщике.
Удивительная история Юрия Кнорозова
YouTube-канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова рассказал историю выдающегося ленинградского ученого Юрия Кнорозова, который смог, не покидая Советского Союза, расшифровать письменность майя. Хотя тематика фильма, на первый взгляд, кажется узкой, но авторам удалось заинтересовать самых разных людей, даже не увлеченных Латинской Америкой, этнографией и древними культурами. Всего за полмесяца работу посмотрели более 3,5 млн раз, зрители даже предложили организовать инициативную группу для установки мемориальной доски в память о главном герое картины.
Женское лицо Кремниевой долины
Фильм канала «Осторожно: Собчак» стал своеобразным ответом Юрию Дудю, который в 2020 году выпустил свою историю о Кремниевой долине. Однако Ксения Собчак поднимает совсем другие темы. Она не только рассказывает о фантастических историях успеха, но и приводит примеры гендерного неравенства и национальных предрассудков, от которых не свободна даже солнечная Калифорния. За неделю фильм набрал почти 1,5 млн просмотров.
«Запрещенная профессия»
Этот фильм Русской службы BBC рассказывает не только о событиях 30-летней давности. По сути, это исследование самого феномена российской журналистики от ее зарождения в позднее советское время до сегодняшнего дня. Авторы проекта Сергей Горяшко и Татьяна Преображенская объясняют, как менялись правила игры, понимание свободы слова и возможности рассказывать о происходящем в стране. Хотя фильм сложно назвать супер популярным у зрителей, его заметили критики. Это первая документалка от Русской службы BBC, попавшая в программу «Артдокфеста».
История русской поп-музыки
Большой десятисерийный проект Lenta.ru, рассказывающий о том, как выглядела музыкальная сцена страны в 2000-е годы. Несмотря на название, авторы не сосредоточились исключительно на поп-исполнителях, упоминая и Басту, и Шунрова, и Amatory. В общей сложности хронометраж фильмов насчитывает около 12 часов, а самый популярный эпизод посмотрели почти 850 тысяч раз.
Истина в квеври
Легенда российской журналистики Леонид Парфенов обращается к одной из своих излюбленных тем: вину. Он посещает грузинских виноделов, гуляет по виноградникам, отправляется в погреба и объясняет, как оранжевое вино (amber wine) из Грузии завоевало сердца гурманов по всему миру. Впрочем, фильм будет интересен не только ценителям «янтарного напитка», но и всем тем, кому просто интересно узнать о культуре соседней страны и посмотреть на красивые съемки Кавказских гор. Это позволило видео набрать почти полмиллиона просмотров. Кстати знают о фильме и на Кинопоиске, там он набрал достойную зрительскую оценку 7.7.
«Россия одна»: Черниговская, Цискаридзе, Пиотровский
Тройное интервью, оформленное в виде интеллигентного застолья. Автор шоу «Ещенепознер» Николай Солодников и его гости в течение двух часов пьют вино, едят пирожные и ведут философские споры о воспитании, национальности, одиночестве, разном восприятии вещей. Этот эпизод посмотрели более 1 млн раз (на треть больше, чем число подписчиков канала!), что говорит само за себя. Если же времени на всю программу не хватит, то краткий ее пересказ можно прочитать тут.
Бомба на 100 гигабайт
Этот фильм на канале «Осторожно: Собчак» стал одним из главных событий года в российском YouTube. В течение почти двух часов журналистка рассказывает о пытках, с которыми сталкиваются люди в российских колониях. Она поговорила с человеком, который выкрал видеоархив, с записями актов насилия, взяла интервью у основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина и встретилась с бывшими заключенными. К сегодняшнему моменту видео посмотрели почти 4 млн раз. Своеобразным эпилогом к нему стал вопрос Собчак о ситуации в учреждениях ФСИН России на пресс-конференции президента Владимира Путина в декабре. Тогда глава государства отметил, что с насилием в тюрьмах надо бороться, но, по его мнению, это не только российская проблема.
Почему в России пытают
Ближе к концу года Юрий Дудь также высказался на тему пыток. Его фильм длится почти 2,5 часа и в нем он также как и Собчак поговорил с людьми, столкнувшимися с пытками (по их словам, от них требовали признания в преступлениях, которых они не совершали). Также блогер рассказывает о том, как устроена система насилия в среде российских «силовиков», кто борется с ней и как живут люди, после того, как пережили пытки. Хотя видео вышло в декабре, его посмотрели уже 10 млн раз.
Showgirls of Pakistan
В начале 2021 года на канале VICE News появился яркий и напряженный фильм о жизни пакистанских танцовщиц, исполняющих муджру. Это древний танец, который сегодня многие мусульмане считают вульгарным, а его демонстрацию постыдной. Фильм рассказывает о том, как женщины, несмотря на опасность расправы, смело продолжают заниматься своим делом. Кстати сказать, члены съемочной группы сами столкнулись с угрозами в свой адрес. Видео собрало 1,5 млн просмотров.
Тайная жизнь собак
Этот фильм на первый взгляд может показаться еще одной документалкой о собаках, которыми переполнен интернет. Но это не так: авторы не просто рассказывают о четвероногих друзьях человека, но постараются показать мир их глазами (и носом!). С научной точки зрения объясняется, как собаки эффектно ловят объекты на лету, и что позволяет им «унюхать» прошлое. Видео посмотрели больше 1,5 млн раз.
Соловки
Недавно Илья Варламов снял фильм об одной из главных достопримечательностях Русского Севера — Соловецких островах. Как легко могут догадаться поклонники блогера, автора интересуют в основном не древние постройки и открыточные виды, а реальная жизнь людей, которые по разным причинам живут на Соловках. Он показывает проблемы, с которыми сталкиваются обитатели легендарного места, несмотря на огромные деньги, выделяемые сюда из бюджетов разных уровней.
«Лиза Алерт», «Лакмус» и сервера в воде
Этот короткий фильм вышел в конце 2020 года, но оставался актуальным и в 2021-м (хотя пока и не снискал большой популярности у зрителей). Видео рассказывает об IT-энтузиастах Олеге Северове и Георгии Перевозчикове из команды «Лакмус». В 2020 году они предложили технологию для обработки снимков, которая помогает добровольцам «Лизы Алерт» искать пропавших людей.
Квирография (18+)
Многосерийный проект журналиста Карена Шаиняна о квир-персонах в разных городах России. Пока на канале четыре фильма, рассказывающих об Иркутске, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Самый популярный из них набрал более 100 тысяч просмотров.
Передел Байкала
Алексей Пивоваров в этом фильме задает неудобные вопросы о развитии отечественного внутреннего туризма. Он показывает, как жители мест в районе Байкала столкнулись не только с инвестициями в регион, но и с многочисленными проблемами, в том числе с угрозой экологии и даже выселением из собственных домов. Видео посмотрели более 2,5 млн раз.
Школа Будущего
Этот почти двухчасовой фильм рассказывает об одном из известнейших российских педагогов второй половины XX века — Михаиле Петровиче Щетинине, создавшем свою собственную педагогическую систему. Внедрял он ее в экспериментальной школе-интернате в поселке Текос Краснодарского края, которую возглавлял более 20 лет. Видео набрало более 2 млн просмотров.
Он такой один
Двухчасовой фильм, созданный журналистом Андреем Лошаком, повествует о 15-летней истории банка «Тинькофф». Одним из главных героев является основатель банка, который рассказывает об истории становления бизнеса, команде, кризисе, выходе на глобальную арену. Всего за месяц счетчик просмотров достиг отметки в 3,5 млн. Напомним, также недавно Олег Тиньков дал интервью программе «ХакРак», в которой рассказал о борьбе с раком крови, сексе на химиотерапии и проблемах взрослой гематологии в России.
Скопинский маньяк: разговор на свободе
Самый скандальный YouTube проект этого года. В марте 2021 года Ксения Собчак выпустила фильм о Викторе Мохове, похитившем двух девушек и около четырех лет державшим их у себя в подвале (а также регулярно насиловавшем жертв). За это видео журналистку требовали отстранить от эфира, а высказывания Скопинского маньяка — проверить на предмет нарушения закона. Видео собрало почти 7,5 млн просмотров. Напомним также, что при участии одной из жертв Мохова датский писатель Карстэн Графф выпустил книгу об этом деле. Прочитать отрывки из нее можно тут.
Сколково: что пошло не так
Если Ксения Собчак в этом году снимала фильм об американской Силиконовой долине, то Илья Варламов решил сделать видео о российской попытке создать центр IT-индустрии. Он рассуждает о том, почему Сколково не превратилось в центр инноваций, а российские стартаперы по-прежнему рвутся в Калифорнию.
Масяня – легенда русского интернета
В 2021 году Юрий Дудь выпустил ностальгический фильм-интервью с Олегом Куваевым, автором легендарной«Масяни» (и еще «Магазинчика Бо», о чем вспоминают реже!). Мультипликатор рассказал о том, как и почему эмигрировал в Израиль, как относится к ограничениям свободы творчества, а также о том, почему Петербург рождает в нем саркастический оптимизм. Видео посмотрели более 6 млн раз.
Кто тебя победил никто
Фильм-портрет Первого канала, приуроченный к 85-летнему юбилею легенды отечественного театра и кино Аллы Демидовой. В нем рассказывается, как складывалась карьера актрисы на протяжении разных эпох. Видео на официальном канале набрало около 300 тысяч просмотров (также работа впечатлила пользователей Кинопоиска, давших ей оценку 7.7).
Карман России
В этом фильме Леонид Парфенов обращается к еще одной своей излюбленной теме: истории России. К 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода журналист снял часовое видео, в котором показывается как менялся один из старейших русских городов на протяжении столетий. Работу посмотрели «всего» 444 тысячи раз, однако на Кинопоиске она входит в топ документалок по зрительским оценкам, получив 8.2.
Как инфоцыгане продают воздух
Этот фильм о продажах интернет-курсов и тренингов личного роста принес Ксении Собчак упреки в оскорблении этнических цыган и, по словам самой ведущей, иск на 100 млн рублей. При этом он вызвал большую дискуссию, собрав более 6 млн просмотров.
Хорошие вещи
Небольшой фильм, снятый AliExpress в рамках программы поддержки локального бизнеса, в котором рассказывается о традиционных для России ремеслах. В центре повествования четыре российских предприятия: «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Дымов керамика», фабрика «Елецкие кружева» и дизайнер актуальной русской одежды Varvara Zenina. Авторы показывают, как удается совместить современные технология и традиции народных мастеров. Фильм посмотрели 25 тысяч раз: выглядит не очень впечатляюще, если не знать, что это в пять раз больше аудитории канала.
В рейсе с трансом-дальнобойщиком
Кажется, что этот документальный фильм издания Baza посвящен сочетанию несочетаемого: транс-персоны и такой брутальной профессии как дальнобойщик. Однако, как показывают журналисты, это противоречие обманчиво: мир водителей большегрузов вовсе не прост и хранит в себе много тайн. Авторы фильма пытаются показать, что мир вокруг нас устроен много сложнее, чем мы привыкли думать. Видео посмотрели около 200 тысяч раз.
Глобальное потепление
Этот фильм канала «А поговорить?», как следует из названия, посвящен самой актуальной теме 2021 года: изменению климата. Авторы пытаются посмотреть на проблему под разными углами: от того, как россияне относятся к глобальным природным изменениям до того, как отразится на стране процесс повышения общемировой температуры. Видео набрало за месяц более 700 тысяч просмотров.
Марков – как живет русская провинция
Еще одно видео конца 2020 года, которое не потеряло своей актуальности за последние 12 месяцев. Герой Юрия Дудя: фотограф Дмитрий Марков, известный своими снимками России за пределами крупных городов. Видео представляет собой не просто рассказ о талантливом человеке, в нем дается срез проблем страны. За год видео набрало уже 14 млн просмотров, что всего в 10 раз меньше населения России.
Русский код
В этом фильме Елизавета Осетинская исследует феномен русских хакеров, ставший таким же стереотипом как матрешки или шапки-ушанки. Вместе с Евгением Касперским и другими экспертами в области компьютерной безопасности журналистка рассказывает о том, чем на самом деле занимаются хакеры, а также о том, как уберечь себя и свой бизнес от атак. Видео посмотрели более 100 тысяч раз.
Российская школа и ее гении
Автор проекта «Ещенепознер» Николай Солодников в этом фильме обратился к проблемам отечественного среднего образования. Вместе с Сергеем Рукшиным (учителем Григория Перельмана) он пытается понять, какие задачи стоят перед современной школой и как их достичь. Счетчик просмотров почти достиг отметки в 350 тысяч.
Суровое море России
Этот фильм для тех, кто хотел бы узнать больше о природе страны: в полуторачасовом видео рассказывается об Охотском море и его обитателях. Партнером «Первого канала» выступил National Geographic и это чувствуется по впечатляющей технологии съемок и захватывающим кадрам природы. Фильм набрал почти 3 млн просмотров на YouTube.
Сталин «украл» рождество?
За неделю до нового года канал «А поговорить?» выложил предновогоднее историческое расследование о том почему мы празднуем начало года именно так, а не иначе. И что случилось с традицией отмечать рождество. Всего за четыре дня получасовое видео набрало полмиллиона просмотров.
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