Гид по Северо-Западу на новогодние: подледный дайвинг, оленьи упряжки и руины сразу трех немецких замков

На праздниках многие хотят сменить обстановку и съездить куда-то на несколько дней. Коронавирус серьезно осложнил путешествия за рубеж, поэтому многие заинтересовались внутрироссийскими направлениями. Но что делать тем, кто уже был в Выборге, Териберке, Рускеале и хочет чего-то нового? Специально для них предлагаем список из девяти менее популярных (но все равно очень интересных!) мест российского Северо-Запада.
Кандалакша (Мурманская область)
Зачем ехать: Кандалакша была основана в XVI веке, но от тех времен там ничего не сохранилось. Главная достопримечательность здесь — природа. Город стоит на берегу Белого моря: зимой здесь даже занимаются подледным дайвингом (правда, начиная с февраля, когда день становится длиннее).
На сопках вокруг города стоят туристические домики, которые можно снять, чтобы караулить северное сияние (а оно здесь бывает нередко). В остальное время приезжие катаются на сноуборде, горных лыжах, снегоходах. В черте города также есть древний лабиринт, но зимой он, скорее всего, будет засыпан снегом.
Как добраться: прямым поездом из Петербурга (в пути 20 часов). Также можно долететь самолетом до города Апатиты (1,5 часа в небе) и затем доехать на электричке до Кандалакши (еще 1,5 часа).
Сколько стоит: билет на поезд обойдется от 4,5 до 8,5 тысячи рублей в один конец. Самолет вместе с электричкой — от 6 тысяч рублей (в зависимости от даты вылета сумма может возрасти в два-три раза). Проживание двум взрослым с детьми будет стоить от 1,5 до 10 тысяч за сутки. Также можно попытаться снять дом, но большинство мест на праздники уже занято.
Что нужно иметь в виду: в Мурманской области, как и в других регионах, действует система QR-кодов, в частности код необходим для заселения в гостиницу.
Черняховск (Калининградская область)
Зачем ехать: в отличие от многих других мест Калининградской области Черняховск в целом сохранил исторический центр с прусской архитектурой, черепичными крышами и брусчаткой на улицах. Что привлечет тех, кто хотел, но не смог поехать в Европу.
На территории города есть несколько краснокирпичных храмов в стиле неоготики и руины сразу трех рыцарских замков: Георгенбурга, Инстербурга и Заалау.
Как добраться: до Черняховска из Петербурга или Москвы можно доехать на поезде (идет около суток). Также можно долететь до Калининграда на самолете (1,5 часа), а затем из областной столицы добраться до Черняховска (еще 1,5-2 часа).
Сколько стоит: прямой поезд из Петербурга (как и из столицы) обойдется примерно в 5,5 тысячи за купе в один конец. Самолет до Калининграда будет стоить от 4,5 тысячи в зависимости от даты вылета и авиакомпании (в некоторые дни стоимость перелета стартует от 9 тысяч). Гостиница в Черняховске будет стоить от 3,5 тысячи за ночь для семьи из трех человек. Можно попытаться снять номер дешевле, но тогда он будет за пределами городской черты.
Что нужно иметь в виду: в Калининградской области введена обязательная самоизоляция для неработающих пенсионеров старше 65 лет. Также в регионе действует еще ряд коронавирусных ограничений, в том числе на проведение экскурсий.
Порхов (Псковская область)
Зачем ехать: Порхов куда менее известен, чем соседние Псков, Изборск и Печоры. Между тем здесь есть остатки сразу двух средневековых укреплений. Каменная крепость XIV века неплохо сохранилась и сейчас в ней работает музей.
Немного поодаль есть земляной вал, который остался от крепости XIII века. Ее основал князь Александр еще до получения прозвища Невский. Также в городе есть несколько храмов, самый необычный из них: Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, больше похожий на западную кирху, чем на привычную русскую церковь.
Как добраться: из Петербурга в Порхов ходит прямой автобус (путешествие на нем займет 5 часов). Также можно ехать через Псков. Из областной столицы до Порхова можно доехать «Ласточкой» (идет 47 минут) или автобусом (время в пути: полтора часа). Из Москвы можно добраться прямым поездом, который идет 10-15 часов.
Сколько стоит: транспорт из Петербурга потребует 650-1500 рублей в один конец, в зависимости от выбранного маршрута (билет в купе из Москвы обойдется в 3-7 тысяч). Единственный отель в Порхове, который, согласно данным Booking.com, готов принимать постояльцев в новогодние праздники обойдется семье из двух взрослых и ребенка в 2400 рублей за ночь.
Что нужно иметь в виду: несмотря на обилие памятников, Порхов не является туристическим центром, поэтому разнообразия ресторанов и сувенирных магазинов ждать не стоит. Также следует помнить, что коронавирусные требования, в том числе по ношению масок и предъявлению QR-кодов, в Псковской области соблюдаются строже, чем в Петербурге.
Тотьма (Вологодская область)
Зачем ехать: этот небольшой город в центре Вологодской области был основан в 1137 году и до сих пор сохранил историческую планировку. Он мало пострадал в XX веке, поэтому здесь по-прежнему много зданий самых разных эпох: рядом с крестьянской избой может стоять каменный дом эпохи классицизма.
В городе есть даже свой собственный архитектурный стиль «тотемское барокко» (в нем построено большинство местных храмов). А еще в Тотьме можно найти «Магазин Зингера», правда, в отличие от петербургского здания с похожим названием, он построен в стиле неоготики, а не модерна.
Как добраться: разными путями через Вологду. Путь по железной дороге в общей сложности составит 16 часов. Также до Вологды можно добраться на самолете, но на подходящую дату может не оказаться рейсов. Кроме того, можно долететь или доехать до Череповца. Однако оттуда путь в Тотьму на автобусе займет более пяти часов.
Сколько стоит: Поездка на поезде из Петербурга с пересадкой в Вологде обойдется в 2-3 тысячи за один билет в купе (из Москвы чуть дороже 3 тысяч). Рейсы до Череповца в зависимости от авиакомпании будут стоить больше 10 тысяч рублей. Гостиница для двух взрослых с ребенком будет стоить от 1,5 до 4 тысяч рублей.
Что нужно иметь в виду: с 30 октября в Вологодской области режим самоизоляции введен для невакцинированных пожилых людей старше 60 лет. Кроме того, как и в случае с Порховым, стоит учитывать, что туристическая инфраструктура в Тотьме не так хорошо развита как в некоторых других городах, поэтому большого количества ресторанов и развлекательных заведений здесь нет.
Национальный парк «Калевальский» (Республика Карелия)
Зачем ехать: за природой. Нацпарк «Калевальский» — один из самых молодых в Карелии. В нем собрано все, за чем туристы едут в Карелию: леса, реки, озера (там же, при наличии разрешения, можно заняться подледным ловом).
В парке есть несколько маршрутов разной сложности. Самые легкие — 1,5 километра, самые сложные — 15 (по ним можно ездить на снегоходах, но для этого нужно иметь права соответствующей категории).
Как добраться: прямым поездом до Костомукши (идет почти 17 часов) или на машине. Последний вариант более предпочтителен, так как между городом и нацпарком не ходит общественный транспорт. Приехавшим на поезде путешественникам придется вызывать такси из Костомукши (80 километров от нацпарка) или из деревни Вокнаволок (30 километров от нацпарка), куда можно доехать на автобусе.
Сколько стоит: путешествие из Петербурга до Костомукши на поезде обойдется в 3,5 тысячи рублей в один конец. Плюс значительную сумму придется потратить на такси (не мене 2 тысяч рублей в один конец). Билет в сам парк стоит 150 рублей.
Что нужно иметь в виду: Национальный парк находится в приграничной территории, поэтому для посещения «Калевальского» нужно оформить специальное разрешение в Костомукше. При нахождении на территории парка надо всегда иметь при себе паспорт, его могут спросить пограничники или сотрудники парка. Людям с двойным гражданством необходимо оформлять разрешение на въезд у пограничников, что может занять длительное время.
Старая Русса (Новгородская область)
Зачем ехать: как и Тотьма, Старая Русса ведет свою историю с середины XII века. Многие исторические постройки стоят до сих пор, в том числе дом, в котором проводил летние месяцы Достоевский (там сейчас музей писателя).
Однако едут в Старую Руссу обычно не за музеями. Здесь работает один старейших российских курортов (основан еще в 1828 году), где уже почти два века отдыхающие поправляют здоровье грязями и минеральными водами.
Как добраться: прямым поездом из Петербурга или автобусом (время в пути 5-7 часов). Путешествие из Москвы на поезде займет около 8 часов. С возвращением могут возникнуть сложности (на сайте РЖД уже сейчас нельзя купить билет из Старой Руссы в Петербург на начало января).
Сколько стоит: поезд из Петербурга стоит от 800 до 1,1 тысячи рублей в один конец (из Москвы билет в купе стоит около 4,5 тысячи). Гостиницы в городе просят от 3,5 до 7 тысяч за ночь для семьи с одним ребенком. А вот оздоровительные и санаторно-курортные программы курорта обойдутся от 4 до 30 тысяч рублей на человека.
Что нужно иметь в виду: в Новгородской области действуют стандартные коронавирусные ограничения. Для заселения в гостиницы и санатории нужен ПЦР-тест или сертификат о прививке. В регионе разрешено проведение экскурсий, работа кинотеатров, библиотек, ресторанов и даже кальянных. Правда, открыты они только для вакцинированных и людей со свежим ПЦР-тестом.
Ненецкая тундра (Ненецкий автономный округ)
Зачем ехать: чтобы побывать в тундре, пообщаться с северными оленями и, если повезет, увидеть северное сияние. Туроператоры, как правило, предлагают туристам посетить стоянки оленеводов, переночевать в чуме и покататься на упряжках.
Есть и более экстремальные (и дорогие) туры в заброшенные поселки на берегу моря. Впрочем, они тоже включают заезды в ненецкие поселения.
Как добраться: Из Петербурга и Москвы в Нарьян-Мар (столицу НАО) летают прямые рейсы, однако билетов на подходящую дату может не быть, поэтому лететь, возможно, придется с пересадками. Железнодорожного сообщения с Ненецким автономным округом нет.
Сколько стоит: билет на самолет в зависимости от даты и авиакомпании может обойтись 15-20 тысяч рублей. Большая часть туров на новогодние праздники уже забронирована, поэтому желающим посвятить Новый год изучению быта оленеводов придется искать более дорогие программы, цены на которые стартуют от 100 тысяч рублей, без учета билетов до НАО.
Что нужно иметь в виду: Ненецкий автономный округ — один из самых северных регионов страны. Температуры ночью в конце декабря могут опускаться ниже 38 градусов, при этом влажность может достигать 100%, что делает холода еще более суровыми.
Тихвин (Ленинградская область)
Зачем ехать: традиционно в туристическом смысле Тихвин остается в тени Выборга. Однако это оправдано лишь частично. Здесь много построек XVI-XVII века (в основном храмы и монастыри), а Успенский собор в центре одноименного монастыря строил итальянский архитектор Фразини.
Есть здесь и древние укрепления: стены успенского монастыря, за которыми горожане прятались в XVII веке от шведских войск.
Как добраться: прямым поездом из Петербурга (время в пути около 3 часов). Москвичам и жителям большинства других регионов придется делать пересадку в Северной столице.
Сколько стоит: поездка по железной дороге обойдется от 900 до 2,5 тысячи рублей в один конец. За ночь в отеле семья из трех человек отдаст от 2 до 6 тысяч рублей.
Что нужно иметь в виду: ограничения в Ленинградской области в целом слабее, чем в Петербурге. Хотя туристическая инфраструктура в городе и менее развита по сравнению с Выборгом, тем не менее здесь можно найти рестораны с разной кухней, кинотеатры, спа-салоны
Усть-Ижора (Санкт-Петербург)
Зачем ехать: чтобы встретить новый год в историческом месте с красивыми видами. Поселок стоит на месте битвы, благодаря победе в которой, новгородский князь Александр получил прозвище Невский (этому событию тут посвящены храм и музей).
В остальном это ухоженный дачный поселок, на берегу Невы (в месте впадения реки Ижора), где можно снять коттедж на новогодние праздники, если не хочется далеко уезжать из города.
Как добраться: на городском автобусе, который идет от станции метро «Рыбацкое».
Сколько стоит: на сайтах с объявлениями о сдаче недвижимости не так много вариантов в Усть-Ижоре, но они есть. Цена стартует от 5,5 тысячи рублей за ночь.
Что нужно иметь в виду: поселок находится на территории Колпинского района. Поэтому здесь действуют все петербургские ограничительные меры, связанные с пандемией.
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