Гид по Северо-Западу на новогодние: подледный дайвинг, оленьи упряжки и руины сразу трех немецких замков

Кандалакша (Мурманская область)

Зачем ехать: Кандалакша была основана в XVI веке, но от тех времен там ничего не сохранилось. Главная достопримечательность здесь — природа. Город стоит на берегу Белого моря: зимой здесь даже занимаются подледным дайвингом (правда, начиная с февраля, когда день становится длиннее).

На сопках вокруг города стоят туристические домики, которые можно снять, чтобы караулить северное сияние (а оно здесь бывает нередко). В остальное время приезжие катаются на сноуборде, горных лыжах, снегоходах. В черте города также есть древний лабиринт, но зимой он, скорее всего, будет засыпан снегом.

Как добраться: прямым поездом из Петербурга (в пути 20 часов). Также можно долететь самолетом до города Апатиты (1,5 часа в небе) и затем доехать на электричке до Кандалакши (еще 1,5 часа).

Сколько стоит: билет на поезд обойдется от 4,5 до 8,5 тысячи рублей в один конец. Самолет вместе с электричкой — от 6 тысяч рублей (в зависимости от даты вылета сумма может возрасти в два-три раза). Проживание двум взрослым с детьми будет стоить от 1,5 до 10 тысяч за сутки. Также можно попытаться снять дом, но большинство мест на праздники уже занято.

Что нужно иметь в виду: в Мурманской области, как и в других регионах, действует система QR-кодов, в частности код необходим для заселения в гостиницу.