18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

75 новогодних подарков до 1 500 рублей, которые стоит купить уже сейчас

Поделиться:

Сезон дарения подарков наступил, поэтому запасаемся презентами на любой случай и для каждого. Собрали те, что отличаются демократичной ценой, — в нашей подборке нет ни одной вещи дороже 1 500 рублей. При этом их классность не имеет предела! Есть риск оставить все подарки себе.

Одежда

архивы пресс-служб

Перчатки St.Friday Socks, купить онлайн, 799 руб.

архивы пресс-служб

Трикотажное платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

Кардиган Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 999 руб. 

архивы пресс-служб

Гольфы Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 490 руб.

архивы пресс-служб

Митенки UShatava, наб. реки Мойки, 59, 1 300 руб.

архивы пресс-служб

Набор носков St.Friday Socks, купить онлайн, 897.75 руб.

архивы пресс-служб

Носки женские Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 1 150 руб.

архивы пресс-служб

Футболка Nnedre, Басков переулок, 29, 1 000 руб.

архивы пресс-служб

Шапка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 399 руб.

архивы пресс-служб

Шапка «Сила Ветра», купить онлайн, 1 500 руб.

архивы пресс-служб

Куртка-рубашка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

Набор шерстяных носков «Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 1 100 руб.

архивы пресс-служб

Перчатки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 199 руб.

Очаровательные шерстяные носки,  гольфы и кардиган для новогодней home party, перчатки, митенки и шапки для зимних променадов, базовые унисекс-футболки на каждый день.

Украшения

архивы пресс-служб

Кафф Infanta, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 1 200 руб.

архивы пресс-служб

Браслет BNGL, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 490 руб.

архивы пресс-служб

Брошь, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 350 руб.

архивы пресс-служб

Колье The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 300 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 500 руб.

архивы пресс-служб

Подвеска AT J, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 1 500 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Prosto Jewlry, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 200 руб.

Не бриллиантами едины. Сдержанную бижутерию дарить не страшно — выбирайте нейтральные украшения, чтобы не прогадать. Из надписей — девиз истинного петербуржца. 

Бьюти

архивы пресс-служб

Мыло в подарочной коробке, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 950 руб.

архивы пресс-служб

Твердое мыло Zielinski & Rozen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 320 руб.

архивы пресс-служб

Мерцание «Самосвет», Большой пр. П.С., 13, ул. Пионерская, 4, 800 руб.

архивы пресс-служб

Пуховки Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 550 руб.

архивы пресс-служб

Тушь для ресниц Note, «Золотое яблоко», 649 руб.

архивы пресс-служб

Хайлайтер Note, «Золотое яблоко», 975 руб. 

архивы пресс-служб

Маска Aveda, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 400 руб.

архивы пресс-служб

Консилер Note, «Золотое яблоко», 699 руб.

архивы пресс-служб

Минеральная соль «Самосвет», Большой пр. П.С., 13, ул. Пионерская, 4, 600 руб.

архивы пресс-служб

Палетка Note, «Золотое яблоко», 849 руб.

архивы пресс-служб

Гель для душа Guam, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 210 руб.

архивы пресс-служб

Помада Note, «Золотое яблоко», 329 руб.

архивы пресс-служб

Щетка массажная My Mission is Beauty,  Iron by Mironova, Литейный пр., 41, 950 руб.

Вот уж точно: среди бьют-продуктов можно найти подарки всем. Например, мыло в подарочной упаковке или соль для ванны от локального марки — безопасный подарок, а вот помада или палетка теней — более интимный, так что подойдет для того, кого вы хорошо знаете.

Спорт

архивы пресс-служб

Спортивная сумка The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 700 руб.

архивы пресс-служб

Набор силиконовых фитнес резинок Iron by Mironova, Литейный пр., 41, 790 руб.

архивы пресс-служб

Повязка PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 990 руб.

архивы пресс-служб

Бутылка для воды Demix, купить онлайн, 699 руб. 

архивы пресс-служб

Рюкзак Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 1 399 руб.

архивы пресс-служб

Шорты PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 690 руб.

архивы пресс-служб

Набор спортивных лент Demix, купить онлайн, 599 руб. 

архивы пресс-служб

Шарф PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 690 руб. 

архивы пресс-служб

Бесшовное бель Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 1 199 руб.

Заядлому ЗОЖнику или тому самому другу, который вот уже год собирается начать заниматься спортом. Поддерживаем, мотивируем!

Декор для дома

архивы пресс-служб

Елочная игрушка Щелкунчик, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 500 руб.

архивы пресс-служб

Елочная игрушка такса, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 350 руб.

архивы пресс-служб

Елочная игрушка-снежок Nezhno, ул, Ораниенбаумская, 27, 1 500 руб.

архивы пресс-служб

Комплект елочных игрушек Goodwill, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 300 руб.

архивы пресс-служб

Стакан Nnedre, Басков переулок, 29, 350 руб.

архивы пресс-служб

Елочная игрушка бюст Гермеса, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 400 руб.

архивы пресс-служб

Комплект елочных игрушек Goodwill, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 110 руб.

архивы пресс-служб

Кружка Nnedre, Басков переулок, 29, 900 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо для салфеток COINCASA, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 690 руб.

архивы пресс-служб

Свеча Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 400 руб.

архивы пресс-служб

Елочные игрушки Goodwill, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 999 руб.

архивы пресс-служб

Благовония Flame Moscow, Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 600 руб.

архивы пресс-служб

Шар Vsemayki, заказать онлайн, 690 руб.

архивы пресс-служб

Елочная игрушка Shishi, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 499 руб.

архивы пресс-служб

Подсвечник, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 300 руб.

архивы пресс-служб

Кружка Tognana, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 1 290 руб.

архивы пресс-служб

Набор из двух свечей, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 500 руб.

архивы пресс-служб

Подушка The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 500 руб.

Гарантируем, что никто не устоит перед елочными игрушками в виде десерта, таксы или минималистичного снежка. Стаканы, кружки и подсвечники тоже имеют все шансы стать лучшим подарком.

Аксессуары 

архивы пресс-служб

Картхолдер SHU, Литейный пр., 6, 1 490 руб.

архивы пресс-служб

Резинка для волос из натурального шелка Сorporelle, ул. Профессора Попова, 4 , 1 250 руб.

архивы пресс-служб

Дорожный набор United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 899 руб.

архивы пресс-служб

Шопер J'adore Saint-Petersbourg, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 500 руб.

архивы пресс-служб

Картхолдер Maryand, 8store, ул. Казанская, 8-10, 1 200 руб.

архивы пресс-служб

Банная шапка с цитатой из фильма «Ирония судьбы или с легким паром» Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 950 руб.

архивы пресс-служб

Бархатный пояс Сorporelle, ул. Профессора Попова, 4 , 1 390 руб.

архивы пресс-служб

Пояс «Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 650 руб.

От шопера с признанием в любви городу до резинки из шелка и яркого картхолдера: берем все!

Впечатления

архивы пресс-служб

Подарочный набор: шопер, три открытки, две закладки, две шоколадки, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 945 руб.

архивы пресс-служб

Блокнот «Сила Ветра», купить онлайн, 400 руб.

архивы пресс-служб

Книга «Кто украл Новый год?», «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 899 руб.

архивы пресс-служб

Блокнот The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 100 руб.

архивы пресс-служб

Игра, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 385 руб.

архивы пресс-служб

Альбом Instax mini для фотоснимков, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

Учебник «Яхтенный капитан», купить онлайн, 800 руб.

архивы пресс-служб

Маска, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 400 руб.

И нет, тут не будет сертификатов на прыжки с парашютом. Впечатления — это и детская книга про Новый год, и альбом для снимков, и карточная игра, и набор масок или открыток, и блокнот, в котором можно подвести итоги года или зафиксировать планы на следующий. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: