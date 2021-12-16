75 новогодних подарков до 1 500 рублей, которые стоит купить уже сейчас

И нет, тут не будет сертификатов на прыжки с парашютом. Впечатления — это и детская книга про Новый год, и альбом для снимков, и карточная игра, и набор масок или открыток, и блокнот, в котором можно подвести итоги года или зафиксировать планы на следующий.