75 новогодних подарков до 1 500 рублей, которые стоит купить уже сейчас

Сезон дарения подарков наступил, поэтому запасаемся презентами на любой случай и для каждого. Собрали те, что отличаются демократичной ценой, — в нашей подборке нет ни одной вещи дороже 1 500 рублей. При этом их классность не имеет предела! Есть риск оставить все подарки себе.
Одежда
Перчатки St.Friday Socks, купить онлайн, 799 руб.
Трикотажное платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 1 299 руб.
Кардиган Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 999 руб.
Гольфы Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 490 руб.
Митенки UShatava, наб. реки Мойки, 59, 1 300 руб.
Набор носков St.Friday Socks, купить онлайн, 897.75 руб.
Носки женские Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 1 150 руб.
Футболка Nnedre, Басков переулок, 29, 1 000 руб.
Шапка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 399 руб.
Шапка «Сила Ветра», купить онлайн, 1 500 руб.
Куртка-рубашка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, купить онлайн, 1 299 руб.
Набор шерстяных носков «Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 1 100 руб.
Перчатки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 199 руб.
Очаровательные шерстяные носки, гольфы и кардиган для новогодней home party, перчатки, митенки и шапки для зимних променадов, базовые унисекс-футболки на каждый день.
Украшения
Кафф Infanta, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 1 200 руб.
Браслет BNGL, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 490 руб.
Брошь, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 350 руб.
Колье The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 300 руб.
Кольцо Aqua, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 500 руб.
Подвеска AT J, DAFNA, ул. Кронверкская, 12, Loft MODUL, Невский пр., 74-76, 1 500 руб.
Кольцо Prosto Jewlry, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 200 руб.
Не бриллиантами едины. Сдержанную бижутерию дарить не страшно — выбирайте нейтральные украшения, чтобы не прогадать. Из надписей — девиз истинного петербуржца.
Бьюти
Мыло в подарочной коробке, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 950 руб.
Твердое мыло Zielinski & Rozen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 320 руб.
Мерцание «Самосвет», Большой пр. П.С., 13, ул. Пионерская, 4, 800 руб.
Пуховки Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 550 руб.
Тушь для ресниц Note, «Золотое яблоко», 649 руб.
Хайлайтер Note, «Золотое яблоко», 975 руб.
Маска Aveda, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 400 руб.
Консилер Note, «Золотое яблоко», 699 руб.
Минеральная соль «Самосвет», Большой пр. П.С., 13, ул. Пионерская, 4, 600 руб.
Палетка Note, «Золотое яблоко», 849 руб.
Гель для душа Guam, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 210 руб.
Помада Note, «Золотое яблоко», 329 руб.
Щетка массажная My Mission is Beauty, Iron by Mironova, Литейный пр., 41, 950 руб.
Вот уж точно: среди бьют-продуктов можно найти подарки всем. Например, мыло в подарочной упаковке или соль для ванны от локального марки — безопасный подарок, а вот помада или палетка теней — более интимный, так что подойдет для того, кого вы хорошо знаете.
Спорт
Спортивная сумка The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 700 руб.
Набор силиконовых фитнес резинок Iron by Mironova, Литейный пр., 41, 790 руб.
Повязка PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 990 руб.
Бутылка для воды Demix, купить онлайн, 699 руб.
Рюкзак Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 1 399 руб.
Шорты PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 690 руб.
Набор спортивных лент Demix, купить онлайн, 599 руб.
Шарф PUMA, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 690 руб.
Бесшовное бель Reebok, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 1 199 руб.
Заядлому ЗОЖнику или тому самому другу, который вот уже год собирается начать заниматься спортом. Поддерживаем, мотивируем!
Декор для дома
Елочная игрушка Щелкунчик, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 500 руб.
Елочная игрушка такса, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 350 руб.
Елочная игрушка-снежок Nezhno, ул, Ораниенбаумская, 27, 1 500 руб.
Комплект елочных игрушек Goodwill, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 300 руб.
Стакан Nnedre, Басков переулок, 29, 350 руб.
Елочная игрушка бюст Гермеса, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 400 руб.
Комплект елочных игрушек Goodwill, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 110 руб.
Кружка Nnedre, Басков переулок, 29, 900 руб.
Кольцо для салфеток COINCASA, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 690 руб.
Свеча Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 400 руб.
Елочные игрушки Goodwill, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 999 руб.
Благовония Flame Moscow, Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 600 руб.
Шар Vsemayki, заказать онлайн, 690 руб.
Елочная игрушка Shishi, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 499 руб.
Подсвечник, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 300 руб.
Кружка Tognana, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 1 290 руб.
Набор из двух свечей, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 500 руб.
Подушка The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 500 руб.
Гарантируем, что никто не устоит перед елочными игрушками в виде десерта, таксы или минималистичного снежка. Стаканы, кружки и подсвечники тоже имеют все шансы стать лучшим подарком.
Аксессуары
Картхолдер SHU, Литейный пр., 6, 1 490 руб.
Резинка для волос из натурального шелка Сorporelle, ул. Профессора Попова, 4 , 1 250 руб.
Дорожный набор United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 899 руб.
Шопер J'adore Saint-Petersbourg, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 500 руб.
Картхолдер Maryand, 8store, ул. Казанская, 8-10, 1 200 руб.
Банная шапка с цитатой из фильма «Ирония судьбы или с легким паром» Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 950 руб.
Бархатный пояс Сorporelle, ул. Профессора Попова, 4 , 1 390 руб.
Пояс «Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 650 руб.
От шопера с признанием в любви городу до резинки из шелка и яркого картхолдера: берем все!
Впечатления
Подарочный набор: шопер, три открытки, две закладки, две шоколадки, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 945 руб.
Блокнот «Сила Ветра», купить онлайн, 400 руб.
Книга «Кто украл Новый год?», «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 899 руб.
Блокнот The Poundshop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 100 руб.
Игра, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 385 руб.
Альбом Instax mini для фотоснимков, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 299 руб.
Учебник «Яхтенный капитан», купить онлайн, 800 руб.
Маска, «Подписные издания», Литейный пр., 57, 400 руб.
И нет, тут не будет сертификатов на прыжки с парашютом. Впечатления — это и детская книга про Новый год, и альбом для снимков, и карточная игра, и набор масок или открыток, и блокнот, в котором можно подвести итоги года или зафиксировать планы на следующий.
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