35 главных музыкальных альбомов 2021 года

Земфира — «бордерлайн»

На первом за восемь лет полноформатном альбоме Земфиры 12 песен, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и облачает в крупные формы старые зарисовки. Пластинка действительно провела границу, деля творчество Земфиры на до и после, а поклонников — на восхищенных и разочарованных. Здесь много личного — песня «Том» про «очень близкого» Земфире человека, «Мама», в которой певица воплощает многолетние желание сделать композицию-посвещение, «Снег идет», полный метафор и детских воспоминаний, а также «Жди меня», написанная в час ночи и так и не переписанная начисто.

Земфира осталась верна себе спустя более 20 лет и, наверное, навсегда — она не пытается зафиксировать события в моменте, пронизывает сложными метафорами простые человеческие чувства и делится своими.