35 главных музыкальных альбомов 2021 года

Tyler, the Creator — «Call Me If You Get Lost»

Музыкально на новом альбоме Tyler, the Creator использовал весь свой полученный опыт. Он продолжает многослойную поп-историю предыдущего альбома «Igor», приглашает на припев соул-исполнительниц, как делал это на «Wolf» и «Flower Boy», возвращается к хлесткому хип-хопу и брутальной читке времен «Goblin».

В «Call Me If You Get Lost» Тайлер подтверждает свое звание концептуалиста от начала и до конца — запуская промо-кампании, режиссируя тизеры-скетчи в стиле Уэса Андерсона, вплетая единый сюжет в канву, казалось бы, разномастной пластинки. Здесь слишком много всего, и если добавить еще хотя бы одну звуковую дорожку, композиция рассыпется, как песчаный замок. За это мы и любим Тайлера-криэйтора, который релиз за релизом ищет грань между гармонией и какофонией, экспериментирует с жанрами и играет в Безликого, неустанно примеряя на себя образы и маски.