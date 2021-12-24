35 главных музыкальных альбомов 2021 года

Альбомы, выход которых ждали, пластинки, наделавшие больше всего шума, и лонгплеи, отобранные редактором «Собака.ru» Дашей Гладких просто потому, что они прочно засели в ее плейлисте. Все это — 35 главных релизов 2021-го: подводим итоги уходящего года.
Kanye West — «Donda»
Десятый по счету сольник в дискографии рэпера и самый большой (после выхода делюкс-версии целых 32 трека!) по продолжительности наделал шума задолго до того, как появился на стримингах. Три фундаментальных, как и сама работа, вопроса, которые возникают, кто Йе на самом деле: величайший музыкант, гениальный маркетолог или всего лишь сын, скорбящий о матери? Музыка на альбоме не отличается новаторством, она вобрала в себя весь его опыт — от классического хип-хопа и R&B до хоралов и органных госпелов. В окружении тех, кому доверяет, рэпер говорит о себе, Америке, богатстве и Боге. «Donda» — это то, что было с Канье Уэстом все эти годы, монументальная попытка разобраться в своей жизни и принять ее трагические исходы.
Adele — «30»
Адель открывает дверь в еще один год своей жизни, выпуская первую за шесть лет полноформатную пластинку «30» — предельно личную в и без того честной дискографии певицы. В возрасте 30 лет она вышла замуж за Саймона Конецки, но позже они развелись. Переживая разрыв, сочиняя эту пластинку, испытывая боль и чувство вины перед ребенком, Адель одновременно пытается быть откровенной и перед ним, и перед собой. В песне «My Little Love» — пожалуй, самой искренней на альбоме — она разговаривает с сыном Анджело, пытаясь объяснить своей «маленькой любви», почему ей «так плохо» и в чем она «так виновата». Мы слышим голоса их обоих, разговоры друг с другом, как мать шмыгает носом, пытаясь не заплакать, — и это самое сокровенное, что когда-либо делала Адель.
Земфира — «бордерлайн»
На первом за восемь лет полноформатном альбоме Земфиры 12 песен, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и облачает в крупные формы старые зарисовки. Пластинка действительно провела границу, деля творчество Земфиры на до и после, а поклонников — на восхищенных и разочарованных. Здесь много личного — песня «Том» про «очень близкого» Земфире человека, «Мама», в которой певица воплощает многолетние желание сделать композицию-посвещение, «Снег идет», полный метафор и детских воспоминаний, а также «Жди меня», написанная в час ночи и так и не переписанная начисто.
Земфира осталась верна себе спустя более 20 лет и, наверное, навсегда — она не пытается зафиксировать события в моменте, пронизывает сложными метафорами простые человеческие чувства и делится своими.
Pochta! и «Проспал» — «Синдром отмены»
В 2020 году Pochta! и «Проспал» выпустили по дебютному сольнику «Московский Голем» и «Дискомфорт+». Через год музыканты объединились и записали «Синдром отмены» — депрессивно-меланхоличный, многослойно-перегруженный, трудный в прочтении альбом про личную боль и способы с ней справиться. То, как эти двое используют автотюн — небрежно, много и нарочито слишком — настолько отвратительно, что невозможно прекрасно (делаем ставку: именно это мечтал услышать Канье Уэст в начале своего пути). Пластинка записана специально шероховато, с ошибками, выходя за гармонию; она погружает в себя, засасывает, закручивает в водоворот басов и синтезаторов. Это настоящий «синдром отмены» — то, что чувствует человек, потеряв свою составляющую.
Tyler, the Creator — «Call Me If You Get Lost»
Музыкально на новом альбоме Tyler, the Creator использовал весь свой полученный опыт. Он продолжает многослойную поп-историю предыдущего альбома «Igor», приглашает на припев соул-исполнительниц, как делал это на «Wolf» и «Flower Boy», возвращается к хлесткому хип-хопу и брутальной читке времен «Goblin».
В «Call Me If You Get Lost» Тайлер подтверждает свое звание концептуалиста от начала и до конца — запуская промо-кампании, режиссируя тизеры-скетчи в стиле Уэса Андерсона, вплетая единый сюжет в канву, казалось бы, разномастной пластинки. Здесь слишком много всего, и если добавить еще хотя бы одну звуковую дорожку, композиция рассыпется, как песчаный замок. За это мы и любим Тайлера-криэйтора, который релиз за релизом ищет грань между гармонией и какофонией, экспериментирует с жанрами и играет в Безликого, неустанно примеряя на себя образы и маски.
«Кровосток» — «Наука»
На новом альбоме «Кровосток» ничего не меняется, а мы и рады. Потому что пока «солнце делает блики, блендер делает смузи, психи делают тики» и далее по тексту трека «Делают» — в мире все будет на своих местах. Шило, Фельдеман и Фантомас» продолжают вести собственную криминальную хронику.
Под сухие и минималистичные биты Шило бесстрастно зачитывает от лица гопников и бандитов, которые неизменно мочат неугодных по принципам ветхозаветной морали — око за око, зуб за зуб: «Втюхиваете *** [фигню] вместо реальности? Получите в обраточку зло банальности».
Galcher Lustwerk — «Information» (Redacted)
Продюсер из Нью-Йорка Гэлчер Люстверк объединил в одном релизе инструментальные версии треков, вошедших в альбомы «Information» 2019-го и «Proof» 2020 года. Сняв с композиций вокал с присущим гортанным бормотанием, он позволяет музыке говорить за себя — напряженно, чувственно и почти параноидально. В большинстве своем пластинка Information была о коллективной усталости. Теперь, когда в бит Люстверк больше не читает об «информационной перегрузке», можно наконец отдохнуть от бесконечного потока данных. Пора уже расслабиться, а инструментальная музыка — наиболее подходящий для такого занятия саундтрек.
Oxxxymiron — «Красота и уродство»
Мирон Федоров «переиграл и уничтожил» музыкальных критиков, объяснив, что представляет из себя «Красота и уродство», в вошедшем в него же треке «Рецензия»: «Некогда яркий новатор безнадежно застрял в 2010-х, это псевдоинтеллектуальный хип-хоп. Артист не обращал внимания на то, что игра давно не та, будто специально избегая сдвиг эпох». На третьем полноформатном альбоме Оксимирон убивает Марка и снимает с себя маску. Прикрытие ему больше не нужно — он наконец может говорить сам за себя. Новая работа Федорова более выверенная и эмоционально стабильная в сравнении с предшественниками — остросоциальный альбом рефлексий. Оставив в прошлом злость и браваду, рэпер трезво смотрит на вещи и открыто говорит о себе, тебе и России.
Locked Club — «Egipet»
«Вы реально долго этого ждали!» — говорят участники загадочного дуэта Locked Club, впервые официально выпуская свой главный хит. Скрываясь за масками, музыканты умело жонглируют медиавирусами, ловко нарезая их на семплы и биты. «Egipet» собран из мема «Почему едет он, а не я?», того самого, в котором у мальчика истерика — а все потому, что мама не взяла путевку сыну. Под этот трек разносили танцполы по всей России, а парижане в один голос кричали «А я когда?!», вероятно, даже не подозревая о том, что это значит. Внутри долгожданного EP можно найти и другие завирусившиеся видео. Например, «Кошмар! Девчонка за рулем!» и «Ну че, народ, погнали», в котором подвыпивший мужичок паркурит из окна, но что-то идет не так. Тот случай, когда музыка говорит лучше слов.
Shortparis — «Яблонный Сад»
На четвертом альбоме Shortparis возвращаются к традиции 11-песенника. В пластинку вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима». Обложка пластинки «Яблонный Сад» — аллегория к картине «Апофеоз войны» Василия Верещагина. Здесь переплелись между собой прошлое и настоящее, поэзия и форма, нерв и экспрессия. Подробнее о том, каким получился новый альбом Shortparis «Яблонный Сад», можно почитать здесь.
Lana Del Rey — «Chemtrails Over the Country Club»
«Chemtrails Over the Country Club» является своеобразным продолжением «Norman F*****g Rockwell». Хотя пластинка выдержана в стиле предшественника, на ней преобладают фолк и кантри. Аранжировки легки и умеренны в темпе, тексты более автобиографичны — в них Лана исследует внутренние конфликты и размышления. Теперь она предпочитает стриженным газонам голливудских холмов девственную природу Йосемите и Лорел Каньона, готовится покинуть Калифорнию вместе с возлюбленным и признает стремление к более простой жизни нереалистичным. Название лонгплея отсылает к городской легенде о химиотрассах, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолетов какие-то «химикаты».
Drake — «Certified Lover Boy»
Первый за три года и шестой в дискографии лонгплей канадского рэпера по итогам 2021-го поборолся за первенство с «Donda» Канье Уэста, успевшим побывать для Дрейка в этом году и злейшим врагом, и добрым другом. В записи участвовали Jay-Z, Future, Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Rick Ross, Lil Baby и другие. Снаружи, на вдохновленной эмодзи обложке альбома от английского художника Дэмьена Херста, изображены двенадцать беременных женщин с разным цветом волос и кожи. Внутри — «сочетание токсичной маскулинности и примирения с реальностью, которое неизбежно разбивает сердце».
«Увула» — «Устойчивая непогода»
На пятой по счету в дискографии и четвертой сольной пластинке музыканты группы «Увула» обрели себя и даже замахнулись на The Beatles, отсылая к обложке «With The Beatles» 1963 года. Смешение близкого и далекого, настроений и жанров — даже фронтмен Лек Августовский пробует себя в речитативе! На «Устойчивой непогоде» участники группы «нашли то, что искали — себя: как музыкантов, как близких людей и как личностей». Альбом получился цепким и цельным, его легко можно прослушать целиком, а смешение жанров швыряет слушателя от желания завыть к желанию встрепенуться и петь вместе с ними.
«Всадники ЖКХ» — «Дегенерат»
Сложилась новая московская волна. Художники, диджеи, сооснователи культовых клубов и другие серьезные люди берут в руки гитары и синтезаторы. «Всадников ЖКХ» придумали деятели столичной рейв-культуры и знатоки электронной музыки — Сережа Голиков (диджей, сооснователь «Рабицы» и автор проекта «Дорогой Сережа») и Стас Кардонов (диджей Сross и продюсер Sickdisco).
Представителей этой волны объединяет не только бэкграунд, но и тонкий юмор в текстах, который считывается очень гармонично. «Шоссе в ***** [глубинку], по радио играет какая-то ***** [что-то стремное]» отсылает к Майку Науменко, разкидистые гитары — к «Браво» времен Агузаровой. Синкопы, диссонансы — это уже больше от «ГШ», давно занявших уверенную позицию на московской сцене. Их, кстати, сравнение с «Браво» тоже стороной не обошло. Можно ли сказать, что сейчас снова 1980-е?
Дима Пантюшин и Саша Липский — «Пешеход»
Художник Дима Пантюшин и участник электронного дуэта Simple Symmetry Саша Липский выпустили визуально-музыкальный альбом «Пешеход», в котором переупаковали впечатления детства. Сделать это было давней мечтой первого, выросшей из идеи «а что, если представить, что есть человек, которому интересно посмотреть, но он слепой и для него надо сделать звуковое сопровождение». Так появилась песня «Книга», основанная на книжке с плакатами Пантюшина, а за ней еще 13 композиций — о детстве и малышах, пропавших телефонах и скучных партиях в шахматы.
Boulevard Depo и SP4K — «Qwerty Lang»
Для электронного продюсера из Петербурга SP4K «Qwerty Lang» — далеко не первая работа с Boulevard Depo. Вновь объединившись с коллегой и хип-хоп экспериментатором, он вывернул наизнанку русский рэп — «как если бы 808-е барабаны были придуманы в России, а музыкальная культура развивалась бы не вдогонку, а наравне с Западом, но со своими контекстами, мелодикой и историей». Вдохновение музыканты черпали буквально отовсюду: SP4K — из отечественного фолка, произведений Петра Чайковского, советских романсов и тюремного шансона, Boulevard Depo — из компьютерных игр «Metal Gear Solid» и исторических книг.
Billie Eilish — «Happier Than Ever»
Второй студийный альбом Билли Айлиш, в отличии от своего дебютного предшественника, не имеет ярко выраженного стиля и скорее возвращает к первым песням певицы. На «Happier Than Ever» Айлиш больше не подросток, желающий выделиться, а уверенная соул-певица, знающая, на что способен ее голос (от легато до фальцета) и как его обуздать. Вместе со своим братом Финнеасом, который традиционно выступил в качестве соавтора, Айлиш исследует пространство вокруг себя — здесь и непривычное для нее электронное звучание («Oxytocin»), и босанова («Billie Bossa Nova»).
«Happier Than Ever», при всем своем пессимизме, дает четко понять: подростковые проблемы не закончились, просто их стало чуть легче переваривать. Это больше не мрак, это светлая грусть — во всяком случае Билли «счастливее, чем когда-либо».
James Blake — «Friends That Break Your Heart»
Джеймс Блейк дебютировал в 2011 году альбомом имени себя. За релизом последовали еще три пластинки — «Overgrown» в 2013-м, «The Colour in Anything» в 2016-м и «Assume Form» в 2019 году. Последняя стала достаточно изобретательной работой Блейка — он экспериментировал с записью голоса, добавил на пластинку элементы электропопа, хип-хопа и R&B, а на фитах тогда отметились Трэвис Скотт, певица Rosalia и André 3000.
Альбом «Friends That Break Your Heart» стал пятым студийным в дискографии музыканта. Он легче и прямолинейнее предшественников: это сборник ультра-линейных баллад, записанных при участии певицы SZA, рэпера JID и участницы коллектива PHOX Моники Мартин. Самая традиционная работа британца.
H.E.R. — «Back Of My Mind»
В 2021 году на Габи Мильсон обрушилась лавина наград: третья и четвертая по счету «Грэмми», первый «Оскар» и премия BET Awards. И все она получила до выхода дебютного альбома «Back of My Mind», где H.E.R. стала соавтором каждой из 21 композиций. Пластинка посвящена принятию уязвимости, возможности убавить громкость и услышать собственный голос. На альбоме певица миксует фанк, баллады и трэп-биты, оставаясь при этом приверженицей классического R&B. «Это множество слоев, которые делают меня такой, какая я есть. С живыми инструментами композиции зазвучали на новом уровне. В них собрано то лучшее, что есть в R&B. А R&B — это основа всей музыки».
«Silk Sonic» — «An evening with Silk Sonic»
На первом альбоме совместного проекта «Silk Sonic» Бруно Марс и Андерсон Паак возрождают ритм-н-блюз 1970-х. В знак приверженности эпохе последний даже сделал себе татуировку на груди с портретами Ареты Франклин, Джеймса Брауна, Майлза Дэвиса, Стиви Уандера и Принса. Записав пластинку в 2020 году, когда из-за пандемии были отменены все концерты, музыканты сами устроили шоу и пригласили присоединиться слушателей. Бруно Марс вспоминает об этом времени: «Cтало страшно, вдруг мы больше никогда не сможем выступать на сцене. Забрать у парней вроде нас концерты — значит лишить всего. Поэтому мы решили сделать альбом, который бы звучал, как живое выступление. Что может быть круче, чем когда Андерсон играет на барабанах и поет, я подхватываю, и все остальные с нами на одной волне? Просто мечта музыканта».
Halsey — «If I Can’t Have Love, I Want Power»
Halsey работала над «If I Can't Have Love, I Want Power» будучи беременной первенцем, поэтому на пластинке можно услышать испытываемый ею «необъятный ужас», ведь «опыт материнства по-своему пугающий». Певица поет о том, что она «Бог, а не женщина», и пытается найти баланс между Девой Марией и шлюхой — ведь общество, считает она, видит в женщинах только две эти крайности. В песнях Halsey выражает эмоциональное опустошение, рассказывает о чувстве вины и уязвимости, сексуальной распущенности и саморазрушении, а, главное, примиряется с той, кем была раньше — до того, как взяла на себя ответственность за новую жизнь.
Kedr Livanskiy — «Liminal Soul»
Выпустить новый альбом Яна Кедрина планировала еще весной, но пандемия и особенности релизов лейбла 2MR, на котором издается артистка, внесли свои коррективы — производство винила (это важная идейная составляющая) не могли запустить вовремя. Пожалуй, как в случае с вином, время сделало пластинку только лучше — ожидание было трепетным не только для Кедриной, но и ее слушателей. На новом альбоме Kedr Livanskiy больше пространства, глубины и эксперимента. Pitchfork поставил «Liminal Soul» 7,5 из 10, описав как «виньетки, которые — как вирусное видео со щенком, скачущим на утке — кажутся беспрепятственными и непринужденными, рожденными из менее циничного места, чем большинство вещей в этом мире».
Shumno — «Perfect Blue»
Продюсер, успевший поработать с Луной, Boulevard Depo и Сюзанной, никогда не гнался за количеством — запись альбома, по его признанию, это «вечный поиск» и «важный момент», к которому стоит приступать только понимая, что сказать и как сделать это по-новому. На альбоме «Perfect Blue» у Shumno гостят Рома Мальбэк, Porchy и молодая певица Wokawтna, а сама пластинка получилась меланхоличным гибридом техно, эмбиента и хауса.
Soft Blade — «Softic»
Новая героиня DIY-музыки Виолетта Шабаш пишет на домашней студии в Петербурге мистические фолк-песни, вплетая в танцевальную форму собственную мифологию. Ее лирическая героиня — лесная чародейка, которая скрывается в глубине березовых рощ, наблюдает за речными выдрами и сама порой принимает животное обличье, выпуская когти и облачая клыки. Soft Blade для девушки больше не музыкальный проект, а аудиовизуальный — и не исключено, что когда-нибудь она покажет другую сторону мира героини своих песен, облачив их в собственные рукописные истории. Альбом «Softic» — рукотворный оазис в океане, полном кровожадных акул стримингов, в котором спокойствие плещется на волнах от внутренних конфликтов и неопределенности.
Sonic Death — «Ночь длинных баллад»
Десятый альбом к десятилетию же Sonic Death — одной из групп многостаночника Арсения Морозова. Это 10 треков о тоске, любви, мертвецах, иллюминатах и серфинге под луной. Мрачность текстов разбавлена здесь гаражным звучанием и почти рок-гитарами.
«Можно писать всякую хрень про десять лет своей жизни, бла-бла-бла, но жизнь сама по себе — монотонное ежедневное душнилово в поисках выгоды. Так было бы, если бы я был один, но, к счастью, у меня есть чуваки, которые наполняют смыслом каждую цифру на календаре. Спасибо, ребята. Я это вы, вместе мы смерть», — говорит Морозов о новом релизе. Мы тоже поздравляем с юбилеем и желаем добить до «двадцатки».
Бхима — «Смола»
Петербургский композитор Бхима Юнусов начинал как битмейкер, пробовал себя в электронной музыке, а нашел в неоклассике. В 2018 году он написал музыку к документальному фильму Константина Кокорева «Прибой», тогда же дебютировал в качестве театрального композитора — создав партию к балетному спектаклю Юрия Смекалова «Солярис». 2020 год отметился для Бхимы сотрудничеством с Хаски — он написал для рэпера большую часть музыки к альбому «Хошхоног».
В 2021-м музыкант выпустил дебютную пластинку «Смола». На первом сольном альбоме Бхима продолжает экспериментировать со звучанием, выискивая новые подходы к музыке. Психоделические тексты о переходе в мир мертвых и песни-молитвы встречаются здесь с сэмплами из академической музыки и драм-н-бейсом.
Петар Мартич — «23»
В марте лидера московского нойз-поп-трио «Пасош» Петара Мартича обвинили в абьюзе. За признанием его бывшей девушки на страницах Wonderzine последовал скандал, закрытие основанного участниками «Пасош» лейбла «Домашняя работа», приостановка деятельности группы. От самого Петара не было ничего слышно месяц — как оказалось, он не просто приходил в себя, но и работал над сольным материалом. Теперь музыкант, который за почти десятилетие дважды сменял амплуа — от маскулинного, протестного и шутливого рэпера в «Прыгай киска» до продолжателя эмо-школы и гаражного рока в «Пасош» — обращается к олдскульному хип-хопу и рассказывает очень личную историю от первого лица.
«Всигме» — «Родной»
«Всигме» — как если бы группа «Пруд» со своими злободневными текстами про «личностный рост, я сел за репост» и трио «Кровосток» с фирменной читкой объединились для совместного проекта. Чтобы предпринять очередную попытку описать современную Россию, конечно. Самая сильная на третьем альбоме и в истории «сигмачей» Сани Суперсоника, Арчанги и Котзи Брауна песня оказалась открывающей его. Здесь и золотой миллиард, и семья Ельцина, и правоохранительные органы, выстроенные из кирпичиков-аббревиатур. «Западная муха по прозвищу ЦЦ захватила весь ЦБ, где ФСБ, где ГРУ, генштаб КГБ, где центральный комитет, НГБ НКВД, где все?». Одной только «ЦЦ» достаточно, чтобы передознуться современной Россией. Поэтому слушать настоятельно рекомендуется порционно, или выделить для альбома один день из своей жизни — и не прочесть за сутки ни одной новости.
Dima Midborn — «Качественный отдых»
Бас-гитарист On-The-Go и «Интуриста» Дима Мидборн на втором сольном альбоме учит качественному отдыху. От лица богемного москвича среднего возраста он запечатывает в сложносочиненных композициях городскую жизнь в эпоху коронавируса — посещение мероприятий, перемещения из квартиры в квартиру, кутежи до утра. Сам Мидборн говорит об альбоме так: «С одной стороны — пандемия, ограничения и отсутствие концертов, с другой — разгул домашних вечеринок. Качественный отдых в столице продолжается. Мой лирический герой недоумевает: почему умирают люди и происходят вечеринки с бесплатными напитками? Ему одновременно страшно и весело. Ничего не понятно, но он находит в этом свой прикол».
Mujuice — «Melancholium»
Первая вокальная пластинка московского диджея, продюсера и исполнителя Ромы Литвинова Downshifting вышла в 2011 году. На альбоме Mujuice из адепта интеллектуальной электроники неожиданно превратился в трепетного поэта. Пластинка стала резонансной для инди-музыки работой. Что неудивительно — тогда «в своей тонкой, ускользающей от однозначных трактовок лирике Mujuice удалось предельно точно уловить нерв эпохи».
После пятилетнего перерыва в 2016 году Mujuice вновь вернулся к песенному жанру и выпустил пластинку «Amore e morte» — с десятью треками, составленными из «перекрестных ссылок» и «смысловых тегов» и рассказывающими о нравах и атмосфере середины 2010-х.
Как будто не изменяя традиции, спустя еще одну пятилетку Литвинов выпускает песенник «Melancholium» — альбом-готический роман. Слушаем его и соглашаемся — сейчас бы нам всем «вместе на рехаб».
3H Company — «8 жизней»
3H Company — реюнион петербургского трио 2H Company. Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам «АИГЕЛ», «СБПЧ» и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы «Провинция». Как рассказывал Барамия, цель реюниона заключалась в том, чтобы «вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company».
Михаил Феничев говорит про «8 жизней» так: «Хотелось записать и посмотреть, как привычные старые тексты песен прочитаются под новые минималистичные минуса с упором на жирные басы и биты, которые теперь любит делать Илья».
Барамии же было интересно, насколько их музыка жива через 15 лет: «Я поставил одну из новых версий песен перед концертом «АИГЕЛ», и мне понравилось, как это звучит и какую энергию несет. Кто-то даже зааплодировал».
Скриптонит — «Свистки и бумажки»
На шестом альбоме «Свистки и бумажки» Скриптонит (первый артист года в России по версии Apple Music!) отдает дань классическому хип-хопу и добавляет к нему живые инструменты. И прямо с порога — на открывающем пластинку треке «Рамок нет» —использует сэмпл-припев из «I Got 5 On It» дуэта Luniz и Майкла Маршалла и ставит после него минуту фортепианного соло. В большинстве своем спокойная, немного меланхоличная и полная воспоминаний пластинка окутывает облаком дыма — присядь, расслабься. Скриптонит впускает слушателя в альбом, как в свой дом, чтобы рассказать о себе очень многое.
Big Baby Tape и kizaru — «Bandana»
«Большинство новых релизов, которые сейчас выходят — это, мать его, слабый рэп. Собственно, «Bandana» была создана для того, чтобы это поменять», — заявили рэперы Big Baby Tape и kizaru, выпустив совместный альбом. Они переосмыслили наследие West Coast и сделали «что-то стильное по-уличному». Альбом писался «на диких вайбах: открываешь глаза, выпиваешь кофе, даже не завтракаешь и идешь на студию».
Треки с новой пластинки заполонили песенный чарт Apple Music — релиз взлетел на первое место в альбомном чарте, а в песенном артистам удалось занять 9 строчек из 10.
Morgenshtern — «Million Dollar: Happiness» и «Million Dollar: Business»
В 2021 году Моргенштерн решил не мелочиться и выпуститься два раза подряд. 21 мая на стримингах появился альбом «Million Dollar: Happiness», спустя ровно неделю — «Million Dollar: Business». За первый исполнитель получил один миллион долларов только в качестве предоплаты. Второй альбом оказался самым серьезным релизом в его карьере. Здесь нет пьяных фристайлов под гитару и треков, в которых исполнитель ничего больше не делает, кроме как рыгает. К нему возвращается его «Dr Dre» Слава Марлоу, бит которого можно услышать в песне «Hublot». Несмотря на напряженные отношения компаньонов, Алишер радуется успехам коллеги: «Что сделал Слава? Сделал всех». Обложки двух альбомов, как пазлы, собираются в одну картинку, показывая две стороны «одной медали» Моргенштерна как феномена — клоун и величайший комбинатор, который стрижет купоны со стримингов и наивной молодежи.
Olivia Rodrigo — «Sour»
Дебютный альбом принес Оливии Родриго звание «Прорыв года» от Apple Music. В свои 18 лет она стала первой женщиной, чьи два сингла дебютировали на первом месте в Billboard Global 200 и Hot 100. На «Sour» Родриго сочетает традиционное песенное мастерство Тейлор Свифт, гармонии Лорд и шепчущий вокал Билли Айлиш с дерзостью Аланис Мориссетт и Аврил Лавин. Честно и прямолинейно говоря о проблемах подросткового периода, неудавшемся романе и душевной боли, Оливия Родриго прямо на наших глазах становится новым лицом «поп-музыки поколения Z».
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