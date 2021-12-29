Шампань с чебуреком и ливером и игристое для собак: что где есть в Петербурге на новогодних каникулах

Новогодний базар на Новой Голландии

Во дворе «Бутылки» работает 20 киосков с подарками, елочными украшениями и уличной едой. До конца праздников здесь можно купить книги от «Подписных изданий», посуду, виниловые пластинки, а также попробовать индийские самосы, римскую пиццу от Oggi Bistro (от 260 рублей!), горячий рождественский хворост и глинтвейн. Вокруг нарядной елки есть несколько столиков у согревающих уличных очагов.

В этом году в благотворительном киоске на Новогоднем базаре снова заработает «Новогодняя почта», куда любой желающий может принести подарки для подопечных семи петербургских фондов: «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Теплый дом», «Потеряшка» и «Яркая жизнь». Подробнее о том, как помочь на Новый год тем, кому это особенно нужно, можно узнать по ссылке.