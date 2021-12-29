Шампань с чебуреком и ливером и игристое для собак: что где есть в Петербурге на новогодних каникулах

Шампань с чебуреком и ливером, игристое для собак, новогодний базар с пышками и глинтвейном и ледяная горка во дворе особняка! Вот несколько гастрономических идей, чем заняться, где есть и выпивать в Петербурге на новогодних каникулах.
Новогодний базар на Новой Голландии
Во дворе «Бутылки» работает 20 киосков с подарками, елочными украшениями и уличной едой. До конца праздников здесь можно купить книги от «Подписных изданий», посуду, виниловые пластинки, а также попробовать индийские самосы, римскую пиццу от Oggi Bistro (от 260 рублей!), горячий рождественский хворост и глинтвейн. Вокруг нарядной елки есть несколько столиков у согревающих уличных очагов.
В этом году в благотворительном киоске на Новогоднем базаре снова заработает «Новогодняя почта», куда любой желающий может принести подарки для подопечных семи петербургских фондов: «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Теплый дом», «Потеряшка» и «Яркая жизнь». Подробнее о том, как помочь на Новый год тем, кому это особенно нужно, можно узнать по ссылке.
|наб. Адмиралтейского канала, д. 2
Узнать подробнее
Kuznyahouse Xmas Kiosk
В рамках Новогоднего базара Kuznya организовала рождественский киоск рядом со входом в ресторан. Там продают фирменные пышки — с шоколадом и грильяжем, с солёной карамелью и попкорном, с сырным соусом, с красной икрой и сметаной. Работает каждый день с 12 до 21!
Фото предоставлено пресс-службой
Новогодний сет в «Мечтателях»
Стройте свой маршрут через гастрономическое кафе на Фонтанке по двум поводам. Во-первых, на обновленные завтраки с оладьями с кроликом и черникой, пряной овсянкой с мандаринами или солодовой бриошью с красной икрой. А во-вторых до конца новогодних праздников команда запустила праздничный сет из 4 курсов и бокала игристого. Профитроль — отсылка к любимому бутерброду с икрой, тартар с картофелем фри и соленым желтком и утиная ножка с пряными яблоками и соусом из кураги.
|набережная реки Фонтанки, 11
Узнать подробнее
Пирожок с капустой
Фото предоставлено пресс-службой
Шампань-сет в Commons
Антон Абрезов придумал сет из 8 курсов с шампанским сопровождением от рекольтантов (тех, кто проиходит вино только из ягод со своих виноградников). Выпускают шампань небольшим тиражом — от 1000 до 10000 ящиков в год. Шеф предлагает сочетать редкие образцы с пирожком с капустой и копченым салом, карпаччо из сельди, чебуреком с ливером и пельменями с уткой. Стоимость сета, который можно попробовать до конца праздников, составляет 9500 рублей.
|наб. канала Грибоедова, 39
Узнать подробнее
Рождественский двор в «Третьем месте»
Во дворе особняка Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте горят костры, светят фонари, украшена новогодняя пихта и даже залита ледяная горка! Главный резидент — Cake & Bubbles — до конца январских каникул проводит тематические встречи: русский стол 1 и 2 января с похмельными закусками, финский Новый год и корейское Рождество.
|Литейный пр., 62
Узнать подробнее
Новогодний pop-up маркет в «Севкабель порту»
До 9 января рядом с катком в «Севкабель порту» работает рождественская аллея с 10 деревянными домиками. «Глинтвейная» разливает свой титульный напиток, а другие участники готовят пян-се, предлагают грузинские сыры и разные сладости. Помимо гастрономии здесь можно урвать вязаные шерстяные носки семейного производства, шерстяные елочные игрушки, настольные игры и другие подарки.
|Кожевенная линия, 40
Узнать подробнее
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Рождественский сет в Birch
В ресторане Арслана Бердиева до 9 января можно заказать долгожданный спешл. Содержимое рождественского сета почти секретное, но нам доподлинно известно о супе из каштанов с пармезановым кремом и севиче из розовых креветок.
|Кирочная ул., 3
Узнать подробнее
Культурная программа в Social Club
30 декабря на Рубинштейна пройдет музыкальный спектакль-квартирник от бэнда Kristmas (дважды). По традиции его можно совместить с шампанским или поэкспериментировать с новыми и очень яркими коктейлями. После Нового года программа будет еще насыщенней: 4 января спецпоказ отреставрированной версии «Основного инстинкта», на следующий день — зимний концерт петербургской группы «Полюса», а 8 января — спектакль Семена Серзина по дневникам Довлатова.
|ул. Рубинштейна, 40/11
Узнать подробнее
Игристое для собак в WöD
У наших питомцев тоже должно быть новогоднее настроение! Так решили в баре-кабинете графики во дворе Большой Морской и теперь наполняют хрустальные мисочки специальным Cheateau Dog. Напиток не содержит алкоголя, но зато наполнен витаминами и минералами, полезными для собак!
|Большая Морская ул., 45
Узнать подробнее
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.