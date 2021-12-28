Районы, кварталы

Большая Охта помнит самого императора Петра, но не мало-мальски симпатичную кофейню или стейк-хаус, в Веселом поселке тоже разве что весело и вкусно. Верим, гастроурбанистика приведёт пристойный общепит в каждому дому, но белые пятна на ресторанной карте города могли бы закрашиваться и быстрее.

Ручная работа

Каждая вторая закуска сейчас — тарталетка, пончик и другой люксовый фингер-фуд, а влажные салфетки при этом — редкость. А ведь, пожалуй, единственный плюс пандемии — привычка мыть/протирать руки. К санитайзерам все привыкли — так почему бы их не сделать частью ресторанных кувертов.

Держитесь в темпе

Как приятно, когда на ужине перед горячим уточняют, не желаешь ли ты передохнуть — такая пауза помогает встретить основной курс с большим энтузиазмом и повышает шансы добраться до десерта. Если на трапезе a la carte такой люфт — желанная опция, то на скоростной подаче сет-меню — практически маст.