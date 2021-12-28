Выбор редакции: 22 новогодних подарка от локальных брендов

Редакция «Собака.ru» собрала (для вас!) вишлист новогодних подарков от любимых локальных брендов.
Платье Tatyana Parfionova
Модный дом Tatyana Parfionova, Невский пр., 51, цена по запросу
Платье-трансформер с гофрированным воротником-раф из коллекции с говорящим названием «Дон Жуан» идеально для готического карнавала: это очень по-новогоднему — нарядиться в кутюр Татьяны Парфеновой и спеть праздничную арию «Уж полночь близится, а Германа все нет!».
Халат House of Leo
House of Leo, ул. Гражданская, 16, цена по запросу
Спасибо дизайнеру Леониду Алексееву, что роскошный халат из его мужской линии может выступить агендерно: идеальная вещь и для новогоднего концерта в Филармонии, и для диванной вечеринки с тазом оливье 1 января!
Кольцо от Юры Былкова
Петербургский художник и ювелир Былков работает на стыке арт + фэшн, поэтому записан в наши любимчики. А это волшебное кольцо из золота, серебра и пластика с рубином (привет, Сухаревская!) напоминает антикварные советские новогодние игрушки: да, мы могли бы повесить его на елку, но нет — собираемся выгуливать сами.
Комплект Knitlubov
Вязаное белье — это топ. Во-первых, трикотаж наконец-то опять (спасибо тренду на 2000-е!) стал дико модным. А во-вторых, зима, вы не заметили?
Шуба из коллаборации ONLY ME х VANYA BORISOVNA
ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А, 58 900 руб.
Шуба была лучшим подарком в 1990-е и 2000-е, но и 2022-й — не исключение. А вот сам объект желания трансформировался — теперь это этичная шуба, созданная вручную из 60 деталей.
Подвеска alvaar
Загадали аленький цветочек? Ни слова больше! Но за тридевять земель. Нужно просто зайти на сайт марки alvaar и выбрать цепочку Pitted Flower Golden. Чистая форма и фигурные прорези соединились в украшении из латуни с золотым покрытием.
Платье My812
My 812, Каменноостровский пр., 54, 420$
Вещи из новогодних капсул созданы, чтобы их дарить. На самом деле нет: корсетное платье MY812 с мягкой по форме юбкой из фактурного плотного хлопка кремового оттенка оставим, пожалуй, себе, и будем самой нежной Снегурочкой на концерте в Доме Радио.
Серьги «Русские самоцветы»
«Русские самоцветы», пл. Фаберже, 8, цена по запросу
Давайте наряжаться как петербуржцы! Надеваете серьги с морганитами, сапфирами и бриллиантами от Императорского ювелирного завода на бал — и вот вы блещете ярче, чем дворцовая елка.
Варежки Love To Knit
Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 5 300 руб.
Самый уютный подарок — вязаные варежки и актуальный этой зимой чепец (в комплекте!) от создательницы движения Plants for Friends Вари Щербаковой и ее мамы. Оранжевый оттенок рекомендуем не случайно — у вас ведь нет аллергии на мандарины?
Для тех, кто так и не дождался от Деда Мороза плюшевого мишку: вот кастомная супервещь для парадного выхода в клуб Ugly, которую точно не встретишь на детском утреннике.
Платье M_U_R
M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 30 000 руб.
Костюм снежинки еще никогда не был таким красивым и пушистым. Платье под названием Snowflake дизайнер Анна Дружинина задумала из стопроцентного шелка, а его юбки украшены вязанными вручную боа с длинным ворсом из советской пряжи «травка»!
Керамика художницы Дарьи Сурмило
«Выбирать себя» — напоминание, аффирмация и лозунг на 2022 год (и каждый последующий!).
Кольцо Ekaterina Tolstaya Jewelry
47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER, 4 500 руб.
Пока астрологи спорят, какой талисман лучше подойдет году Тигра, мы со своим определились. Это кианит в корпусе из битого серебра. Потому что этот минерал — редкий, а мы за эксклюзив.
Ебурет
Предметы интерьера из переработанного пластика Eburet встречают Новый год в новом цвете. Славный парень из вторсырья, надежный стул Yura, доступен в палитре от задорно-салатового до элегантно-графитового.
Palaty Store
В неорусском концепт-сторе — выставка достижений российских дизайнеров, и разумеется, продажа. Мы присмотрели себе легендарные звероковры Hear my Roooar от Андрея Будько (вы бы видели, какой ажиотаж вокруг них был на supersalone в Милане! А к Новому году «Палаты» подготовили расписные шары с бестиарием по мотивам армянских и русских народных сказок.
Новогодний мерч Новой Голландии
Свитшот
Каток на Новой Голландии уже вовсю работает, а сцену украсили новые символы зимнего сезона «с острова» — мальчик и девочка на коньках. Дизайнеры NHI Shop перенесли их изображения на сувенирный свитшот.
Подсвечники Delo Design
Delo Design, Басков переулок., 6, от 800 до 1 600 руб.
Дарить аксессуары для дома — новый классный тренд: долой дежурную бутылку и банальные конфеты — идем в гости с произведениями искусства от любимого петербургского бренда Delo Design! Например, подсвечники «Огонь» из монолитной стали — это же огонь!
Предметы с историей дизайнера Александра Каныгина
Уменьшенная копия светильника из Tverskaya IV
Alexander Kanygin, наб. Реки Фонтанки, 129, 35 000 руб.
Интерьер для ателье готового платья Tverskaya IV разработали дизайнеры Александр Каныгин и Анна Дружинина. Ореховый светильник Walnutlight с лампами-пузырьками (о, бабблс!) был создан из большой любви — и при взаимном чувстве может задержаться у вас в гостях.
Кресло
Alexander Kanygin, наб. Реки Фонтанки, 129, 45 000 руб.
Нежно-зеленая вариация плетеного кресла, встречавшего гостей в Tverskaya IV, переиздана в формате аутдор — из металла. Записываем рецепт идеального праздника: гирлянду на веранду, экошубу на себя, себя на кресло. Оливье — к сердцу!
Столик
Alexander Kanygin, наб. Реки Фонтанки, 129, 25 000 руб.
Traytable с функциональным элементом-руконожкой доступен в красном и ультрамариновом цвете. Идеальный подарок для любителей изобретательных и ярких объектов — особенно если они прямиком со Стокгольмской недели дизайна!
Елочные игрушки и гирлянды 99Recycle
Энтузиасты экобренда создают аксессуары из вторсырья круглый год, потому что знают: Дед Мороз принесет подарки только тем, кто хорошо себя ведет и заботится о планете даже в дни народных гуляний! К 2022 году 99Recycle сделали елочные игрушки и конфетти-гирлянды из обрезков пластиковых и пакетных листов. Актуально? Да. Красиво? Очень.
Осетинские тапочки «Время Перемен»
«Время Перемен», Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж
Тапочки с нарядным помпоном — и в пир, и в мир: будут хорошо смотреться и на фоне занавеса Мариинского театра, и на берберcком ковре у вас дома.
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