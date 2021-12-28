Выбор редакции: 22 новогодних подарка от локальных брендов

В неорусском концепт-сторе — выставка достижений российских дизайнеров, и разумеется, продажа. Мы присмотрели себе легендарные звероковры Hear my Roooar от Андрея Будько (вы бы видели, какой ажиотаж вокруг них был на supersalone в Милане! А к Новому году «Палаты» подготовили расписные шары с бестиарием по мотивам армянских и русских народных сказок.