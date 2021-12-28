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Вещи

Выбор редакции: 22 новогодних подарка от локальных брендов

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Редакция «Собака.ru» собрала (для вас!) вишлист новогодних подарков от любимых локальных брендов.

Платье Tatyana Parfionova

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Модный дом Tatyana Parfionova, Невский пр., 51, цена по запросу

Платье-трансформер с гофрированным воротником-раф из коллекции с говорящим названием «Дон Жуан» идеально для готического карнавала: это очень по-новогоднему — нарядиться в кутюр Татьяны Парфеновой и спеть праздничную арию «Уж полночь близится, а Германа все нет!».

Халат House of Leo

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House of Leo, ул. Гражданская, 16, цена по запросу

Спасибо дизайнеру Леониду Алексееву, что роскошный халат из его мужской линии может выступить агендерно: идеальная вещь и для новогоднего концерта в Филармонии, и для диванной вечеринки с тазом оливье 1 января!

Кольцо от Юры Былкова

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Заказать онлайн, цена по запросу

Петербургский художник и ювелир Былков работает на стыке арт + фэшн, поэтому записан в наши любимчики. А это волшебное кольцо из золота, серебра и пластика с рубином (привет, Сухаревская!) напоминает антикварные советские новогодние игрушки: да, мы могли бы повесить его на елку, но нет — собираемся выгуливать сами.

Комплект Knitlubov

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Заказать онлайн, цена по запросу

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Вязаное белье — это топ. Во-первых, трикотаж наконец-то опять (спасибо тренду на 2000-е!) стал дико модным. А во-вторых, зима, вы не заметили?

Шуба из коллаборации ONLY ME х VANYA BORISOVNA

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ONLY ME, наб. канала Грибоедова, 42, лит. А, 58 900 руб.

Шуба была лучшим подарком в 1990-е и 2000-е, но и 2022-й — не исключение. А вот сам объект желания трансформировался — теперь это этичная шуба, созданная вручную из 60 деталей.

Подвеска alvaar

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Купить онлайн, 3 000 руб.

Загадали аленький цветочек? Ни слова больше! Но за тридевять земель. Нужно просто зайти на сайт марки alvaar и выбрать цепочку Pitted Flower Golden. Чистая форма и фигурные прорези соединились в украшении из латуни с золотым покрытием.

Платье My812

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My 812, Каменноостровский пр., 54, 420$

Вещи из новогодних капсул созданы, чтобы их дарить. На самом деле нет: корсетное платье MY812 с мягкой по форме юбкой из фактурного плотного хлопка кремового оттенка оставим, пожалуй, себе, и будем самой нежной Снегурочкой на концерте в Доме Радио.

Серьги «Русские самоцветы»

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«Русские самоцветы», пл. Фаберже, 8, цена по запросу

Давайте наряжаться как петербуржцы! Надеваете серьги с морганитами, сапфирами и бриллиантами от Императорского ювелирного завода на бал — и вот вы блещете ярче, чем дворцовая елка.

Варежки Love To Knit

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Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 5 300 руб.

Самый уютный подарок — вязаные варежки и актуальный этой зимой чепец (в комплекте!) от создательницы движения Plants for Friends Вари Щербаковой и ее мамы. Оранжевый оттенок рекомендуем не случайно — у вас ведь нет аллергии на мандарины?

Жилетка Manicure Vampire

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Заказать онлайн, цена по запросу

Для тех, кто так и не дождался от Деда Мороза плюшевого мишку: вот кастомная супервещь для парадного выхода в клуб Ugly, которую точно не встретишь на детском утреннике.

Платье M_U_R

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M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 30 000 руб.

Костюм снежинки еще никогда не был таким красивым и пушистым. Платье под названием Snowflake дизайнер Анна Дружинина задумала из стопроцентного шелка, а его юбки украшены вязанными вручную боа с длинным ворсом из советской пряжи «травка»!

Керамика художницы Дарьи Сурмило

«Выбирать себя» — напоминание, аффирмация и лозунг на 2022 год (и каждый последующий!).

Кольцо Ekaterina Tolstaya Jewelry

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47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER, 4 500 руб.

Пока астрологи спорят, какой талисман лучше подойдет году Тигра, мы со своим определились. Это кианит в корпусе из битого серебра. Потому что этот минерал — редкий, а мы за эксклюзив.

Ебурет

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Купить онлайн, 24 000 руб.

Предметы интерьера из переработанного пластика Eburet встречают Новый год в новом цвете. Славный парень из вторсырья, надежный стул Yura, доступен в палитре от задорно-салатового до элегантно-графитового.

Palaty Store

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Palaty Store, ул. Шамшева, 11, цена по запросу

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В неорусском концепт-сторе — выставка достижений российских дизайнеров, и разумеется, продажа. Мы присмотрели себе легендарные звероковры Hear my Roooar от Андрея Будько (вы бы видели, какой ажиотаж вокруг них был на supersalone в Милане! А к Новому году «Палаты» подготовили расписные шары с бестиарием по мотивам армянских и русских народных сказок.

Новогодний мерч Новой Голландии

Свитшот

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Каток на Новой Голландии уже вовсю работает, а сцену украсили новые символы зимнего сезона «с острова» — мальчик и девочка на коньках. Дизайнеры NHI Shop перенесли их изображения на сувенирный свитшот.

Подсвечники Delo Design

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Delo Design, Басков переулок., 6, от 800 до 1 600 руб.

Дарить аксессуары для дома — новый классный тренд: долой дежурную бутылку и банальные конфеты — идем в гости с произведениями искусства от любимого петербургского бренда Delo Design! Например, подсвечники «Огонь» из монолитной стали — это же огонь!

Предметы с историей дизайнера Александра Каныгина

Уменьшенная копия светильника из Tverskaya IV

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Alexander Kanygin, наб. Реки Фонтанки, 129, 35 000 руб.

Интерьер для ателье готового платья Tverskaya IV разработали дизайнеры Александр Каныгин и Анна Дружинина. Ореховый светильник Walnutlight с лампами-пузырьками (о, бабблс!) был создан из большой любви — и при взаимном чувстве может задержаться у вас в гостях.

Кресло

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Alexander Kanygin, наб. Реки Фонтанки, 129, 45 000 руб.

Нежно-зеленая вариация плетеного кресла, встречавшего гостей в Tverskaya IV, переиздана в формате аутдор — из металла. Записываем рецепт идеального праздника: гирлянду на веранду, экошубу на себя, себя на кресло. Оливье — к сердцу!

Столик

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Alexander Kanygin, наб. Реки Фонтанки, 129, 25 000 руб.

Traytable с функциональным элементом-руконожкой доступен в красном и ультрамариновом цвете. Идеальный подарок для любителей изобретательных и ярких объектов — особенно если они прямиком со Стокгольмской недели дизайна!

Елочные игрушки и гирлянды 99Recycle

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Энтузиасты экобренда создают аксессуары из вторсырья круглый год, потому что знают: Дед Мороз принесет подарки только тем, кто хорошо себя ведет и заботится о планете даже в дни народных гуляний! К 2022 году 99Recycle сделали елочные игрушки и конфетти-гирлянды из обрезков пластиковых и пакетных листов. Актуально? Да. Красиво? Очень.

Осетинские тапочки «Время Перемен»

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«Время Перемен», Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж

Тапочки с нарядным помпоном — и в пир, и в мир: будут хорошо смотреться и на фоне занавеса Мариинского театра, и на берберcком ковре у вас дома.

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