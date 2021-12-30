Лучшие рестораны, кафе и бары Петербурга 2021 года. Ради них точно стоит прилететь на уикенд!

«Собака.ru» подводит итоги! Публикуем список 18 лучших (по нашему мнению) ресторанов, кафе и баров в Петербурге: три (!) проекта Блинова, реинкарнация кафе «Рубинштейн», неорюмочная и бар с исключительно женским кастингом от команды El Copitas Bar.
Recolte
В первом файн-дайнинге Дмитрия Блинова (DuoBand) над его же Harvest первое лицо — шеф-повар Алексей Алексеев из Nordic. Свой самый высокоэстетичный ресторан Блинов построил именно под его кухню с северными красками и точной нюансировкой: устрицы с шисо-тапиокой, косулю с баклажаном в грибной глазури, латук с сорбетом из укропа.
|пр. Добролюбова,
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Aster
В кафе-пекарне от создателей Ronny, Gills и «Дзамико» румянятся тартины и булочки, кофе наливает лучший по нему спец Ирина Шарипова, шеф Константин Булычев готовит оладьи с голубикой и тосты с лангустинами. Однако настоящий краудплизер — бриошь с маслом и целой горкой красной икры: у этого супербутера уже есть целый фан-клуб!
|ул. Маяковского, 23
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Ante Seafood & Bar
Коллаборация почище Supreme и Louis Vuitton! Дмитрий Блинов (Duo Band) и Тимур Дмитриев с Михаилом Соколовым (Italy Group, Salone Pasta & Bar) вместе придумали ресторан: интерьер в красных тонах и мартини-твисты в баре — посвящение фильму Скорсезе «Казино», кухня — фирменная блиновская с упором на рыбу и морепродукты.
|Дегтярный пер., 11А
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«Лобби-бар заблудшего дракона»
Выходцы из ресторана Hamlet + Jacks запускают сразу три проекта с каким-то таинственным сторителлингом. Первый — коктейльный и винный «лобби-бар заблудшего дракона» на набережной канала Грибоедова. Приходите в историческое здание «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», садитесь за стойку, заказывайте водку с лимонным соком на лед, сало из гребешка на штучной винтажной посуде и любуйтесь лестницей, нарисованной классиком петербургского модерна Федором Ивановичем Лидвалем.
|наб. канала Грибоедова, 6
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Nothing Fancy
Красивый, модный, ЗОЖ-кэжуал-дайнинг на Социалистической открыли Анри Бер (Georgiani), Стивен Шарма (Bolshoybar, Meow) и Роман Киселев, воспитанник парижских гастрономических школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu, а теперь управляющий на кухне ресторана 0.75 Please в Красноярске. Проект удовлетворяет все потребности прогрессивного петербуржца: nothing fussy, nothing posh, если завтрак, то до ужина, если ужин, то внятный со всевозможными боулами на основе киноа и дикого риса с птицей или рыбой.
|Социалистическая ул., 21
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Saro
Авторский ресторан молодой и сильной команды: шеф-повара Марии Дементьевой, управляющего Назара Коломийца и сомелье Андрея Ермишкина. Радуют комфортной и деликатной кухней: равиоли с домашней рикоттой, лимоном и боттаргой, фланк стейк с пекорино и хрустящей цветной капустой, суп из пармезана с крабом.
|наб. Лазарева, 22
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Sea, Signora
Масштабный рыбный ресторан Антонио Фреза (Jerome, Saviv): ледники и аквариум на 2300 литров, лавка с деликатесами, кухня с десятком цехов от пекарни до лаборатории пасты, «Улов дня» со всего мира, raw-бар с морепродуктами в виде карпаччо, севиче, тартаров и плато. Тональность меню фирменная для Антонио — Италия и Израиль.
|Б. Морская, 30
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Ognivo
Громкая премьера на Васильевском острове: в первом большом ресторане Андрея Перцева потолки в 7 метров и площадь более 1000 кв. метров, столетние оливы и собственный сквер с городским фонтаном. Итальянская кухня Игоря Обрезкова из VOX, сильный бар, вино из редких регионов — на огни В.О. слетаются со всего города.
|Малый проспект В.О., 57
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Self Edge Japanese
Высокобюджетный японский ресторан от Dreamteam (Smoke BBQ, «Траппист»), где даже терка для васаби будет из кожи ската. Дикая рыба из Японского моря и Атлантики, вагю, драгоценное брюшко тунца торо, коллекция саке: за дверью из столетнего дуба без вывески ждут самых требовательных ценителей сашими, роллов и нигири.
|ул. Радищева, 34
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Oy! Bar
Устрицы, к ним — разнообразные виды коктейля мартини, белые вина и игристые (от зекта до петнатов) и эли со стаутами. Плюс паштеты, если хочется закусить плотнее, и принаряженная коктейльная классика. Этот идеальный формат бара открыла команда «Полутора комнат» — просто золотое сечение бытия и пития!
|ул. Ломоносова, 3
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Mercado del Sol
Двухэтажный средиземноморский проект на месте, намоленном «гинзовскими» ресторанами вроде «Мамалыги» или «Пряностей и радостей». Внизу открыт поп-ап филиал младшего брата — Grecco на Рыбацкой улице, в баре смешивают идеальный «Беллини», а в ресторане подают всевозможные морепродукты и черную паэлью.
|ул. Белинского, 5
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Osteria Betulla
Долгожданный второй ресторан Арслана Бердиева (Birch) — снова сенсация и солд-аут. Итальянскую остерию, тоже с именем «Береза» в переводе, Арслан ласково зовет столовой, и, конечно, кокетничает: кухня тут мишленовская — вителло тоннато с соусом из печени трески, пирог с уткой и фуагра и авторские реплики на сладости Апеннин.
|Греческий пр., 29
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Mama Tuta
Второй ресторан Mama Tuta Арама Мнацаканова! Если первое заведение создано для звонкого застолья и страстной дегустации, второе — с приглушенным освещением, открытым винным шкафом и парящими папахами над головой — для свидания, неспешного воскресного бранча и вдумчивого ужина непременно с вином. Это настоящий хинкальный храм: пластичное жемчужное тесто, горячий бульон, целующий в губы, и легендарная мини-версия в перечном соусе с горгондзолой и пармезаном.
|Б. Морская, 36
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Zelenoe Bistro
Дебютный ресторан Никиты Голубева — ученика Дэвида Зильбера, соавтора книги The Noma Guide to Fermentation — соответственно, комбучи, уксусы и мисо-пасты тут свои. Кухня — вдумчивый и элегантный вегетарианский smart casual: капустный гратен с грибным жу, тартин с артишоком, греча с красной капустой и кремом сабайон.
|ул. Чайковского, 36
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Tagliatella Caffe
Новый блокбастер барного семейства El Copitas — итальянский бар с полностью женским кастингом. В зале одни барледи, если не считать Олега: так зовут местную суперзвезду — фонтан с негрони. Вся коктейльная dolce vita — «Американо», «Милано Торино» и другие — на редких вермутах, биттерах и амаро родом с Апеннин.
|Литейный пр., 61
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«Ипполит»
Неорюмочная, куда за блаженным состоянием Ипполита из «Иронии судьбы, или С легким паром!» приходят и студенты, и тусовочный бомонд. Льют домашние настойки (есть даже на белых грибах и оранжчелло — апельсиновая лимончелло), кормят по канону: пельмени, шпроты и прочее яйцо под майонезом, сотоварищи.
|Казанская ул., 26
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«Рубинштейн»
Осенью весь Петербург отмечал новоселье культового кафе. Теперь вид из окон — на набережную Фонтанки, по соседству — окошко с люкс-шавермой собственного же производства, а в меню — кухня шефа Глеба Герасимова — альтернативные стейки на гриле, тартар с брусникой и мороженым из голубого сыра и куриные сердечки с кремом из семян подсолнуха.
|набережная Фонтанки, 69
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Frantsuza Bistrot
Третий проект (и это мы не считаем московский ресторан Sage) Дмитрия Блинова за год! Глава семейства Duoband открыл французское бистро на излете 2021 и поставил руководить кухней шеф-повара Harvest Ивана Фролухина. В меню — классика, точная и изящная: беф бургиньон, пате, нисуаз и рататуй с томатным мармеладом.
|наб. Адмирала Лазарева, 22
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