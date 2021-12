Лучшие рестораны, кафе и бары Петербурга 2021 года. Ради них точно стоит прилететь на уикенд!

Nothing Fancy

Красивый, модный, ЗОЖ-кэжуал-дайнинг на Социалистической открыли Анри Бер (Georgiani), Стивен Шарма (Bolshoybar, Meow) и Роман Киселев, воспитанник парижских гастрономических школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu, а теперь управляющий на кухне ресторана 0.75 Please в Красноярске. Проект удовлетворяет все потребности прогрессивного петербуржца: nothing fussy, nothing posh, если завтрак, то до ужина, если ужин, то внятный со всевозможными боулами на основе киноа и дикого риса с птицей или рыбой.