Поехали! 7 зимних развлечений в Петербурге и Ленобласти

Пока в городе не наступила еврозима, рекомендуем всем петербуржцам воспользоваться случаем и отправиться покорять снежные вершины (и не только!). В преддверии новогодних праздников «Собака.ru» составила список зимних забав обязательных к освоению: от финских санок до сноубординга.
Сноутюбинг
В Петербурге можно спуститься на ватрушках с большой зимней горки в общественном пространстве «Никольские ряды». Надувные санки имеют специальное покрытие, которое минимизирует трение при скольжении и позволяет развивать большую скорость на снежных горках, минимизируя риск — получить травму. К катанию допускаются посетители выше 110 сантиметров. Цена одного катания начинается от 150 рублей.
Где еще покататься: «Игора», «Охта парк», «Пухтолова гора», «Туутари парк».
Катания на лыжах
Одно из самых живописных мест для катания на лыжах в черте города — парк «Сосновка». Это большая природная территория, сохранившаяся во время расширения города на север, где приятно будет ехать на лыжах не только любителям, но и начинающим. Прокат на два часа для взрослого обойдется в 450 рублей.
Где еще покататься: Павловский парк, «Игора», «Пухтолова гора», «Охта парк», «Туутари парк», «Северный склон».
Сноубординг
На популярном горнолыжном курорте «Игора» есть трассы как для начинающих, так и для профессионалов. А одна из самых длинных дорожек достигает 1200 метров. Территория оборудована кафе, раздевалками, ленточными подъемниками. Здесь можно арендовать сноубордический комплект, начиная от 600 рублей за один час, и взять занятия с инструктором за дополнительную плату.
Где еще покататься: горнолыжный комплекс «Золотая долина», «Красное озеро», «Охта парк», «Пухтолова гора», «Туутарин парк», «Снежный».
Катания на снегоходах
В Токсове есть парк семейного отдыха и экотуризма «Зубровник», где можно покататься на снегоходе. Не стоит переживать, если ни разу не управляли техникой: на закрытой трассе инструкторы быстро обучат каждого, а затем посетители поедут самостоятельно кататься по лесу. Перед началом сеанса каждому бесплатно выдадут необходимую защитную экипировку. А после катания можно посетить мини-ферму зубробизонов. Стоимость аренды снегохода начинается от 1500 рублей за 45 минут аренды (2 человека).
Где еще покататься: «Драйв парк».
Катания на собачьих упряжках
На 39-м километре Выборгского шоссе есть центр «Белый ветер», где можно покататься на собачьей упряжке. Сначала инструктор объяснит, как правильно управлять санями, а затем 2,5 километра посетители проедут без помощи профессионала. Здесь есть ограничение по весу — не более 80 килограмм. Стоимость такой зимней забавы составляет 2500 рублей с человека за 40 минут.
Где еще покататься: конный клуб «Лада», Western Horse.
Керлинг
В Петербурге работают несколько крытых площадок для игры в керлинг, одна из них — в ТРК «Континент». Здесь доступно две дорожки — для любителей и начинающих, — на каждой из которых могут одновременно играть две команды по 5 человек. Не стоит переживать, если ни разу не держали гранитный снаряд, инструкторы на месте с нуля обучают базовым навыкам.
Где еще поиграть: всесезонный курорт «Игора».
Стоимость: от 4000 рублей.
Катания на финских санях
В ЦПКиО им. Кирова возле кафе «Нота» заработал прокат финок — это большие санки с длинными полозьями и специальной ручкой для катания. Очень удобно, что на них можно ехать как одному, так и вдвоем. Час катания обойдется взрослому посетителю в 300 рублей, но необходимо будет оставить залог в размере 2000 рублей.
Где еще покататься: парк «Сосновка», «Охта парк».
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