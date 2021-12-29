Поехали! 7 зимних развлечений в Петербурге и Ленобласти

На 39-м километре Выборгского шоссе есть центр «Белый ветер», где можно покататься на собачьей упряжке. Сначала инструктор объяснит, как правильно управлять санями, а затем 2,5 километра посетители проедут без помощи профессионала. Здесь есть ограничение по весу — не более 80 килограмм. Стоимость такой зимней забавы составляет 2500 рублей с человека за 40 минут.

Где еще покататься: конный клуб «Лада», Western Horse.