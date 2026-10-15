Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 октября: кинофестиваль «Послание к человеку», выставка Айвазовского, гастроли театра «Озеро»

Главные премьеры этой недели в кино: драма из основного конкурса Канн-2026 с Хавьером Бардемом «Любовь моя» (18+), японский хоррор «Вкускилл» (18+) и сиквел байопика о мегапопулярной группе «Руки вверх! 2» (6+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Гастроли театра «Озеро», Театр на Васильевском (18+)

17:30, 20:30

Изучаем переосмысленную версию «Мертвых душ» со звездным кастом. Чичиков здесь — Гоша Токаев, которого вы можете помнить по антиромкому «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич. А всех помещиков играют женщины: Паулина Андреева, Светлана Иванова, Виктория Толстоганова и Таисия Вилкова.

Фестиваль авторского кино КАРО/АРТ, Vokzal 1853 (18+)

Среди хайлайтов — фильм режиссера-энигмы Романа Михайлова «Песни джиннов», документальная лента о Юрии Бутусове, запись «Отелло» в версии Эймунтаса Някрошюса и ретроспектива видеоработ Антохи MC.

До 18 октября

Спектакль «Костюмер», лофт-пространство «Стачка» (16+)

Ученица Погребничко и Рыжакова Галина Зальцман берется за пьесу Рональда Харвуда об истории взаимоотношений актера и его верного костюмера на фоне Второй мировой войны.

15 и 16 октября

Лекция «Современное искусство: реальность и мнимости», «Цифергауз» (18+)

19:00

Легенда искусствоведения Александр Боровский на примере Русского музея расскажет о том, как арт-институции отбирают произведения и формируют коллекции.

Выставка «Шерлок Холмс! Ленфильм», «Ленфильм» (12+)

В экспозицию к 45-летию «Собаки Баскервилей» войдут костюм Мориарти, скрипка и боксерские перчатки из культовых фильмов по мотивам текстов Артура Конан Дойла.

До 15 декабря

Спектакль «Диалоги. Правосудие», кабаре «Шум» (18+)

21:00

Дуэт режиссера Александра Худякова и актера Ивана Вальберга продолжает серию трибьютов античным философам. На этот раз зрители окажутся на иммерсивном суде над Сократом.

Концерт «макулатуры», «Сердце» (18+)

20:00

Мастера абстрактного хип-хопа Евгений Алехин и Константин Сперанский добавят к привычным гитарам звучание клавиш.

Поп-ап Kito Jempere, Kuznyahouse (18+)

21:00

Приближаем пятницу танцами под виниловый сет электронного экспериментатора Kito Jempere.

Модный уикенд REPASSAGE, «Пассаж» (18+)

Показы коллекций KOGEL и BIG BROOCH + паблик-токи о phygital-моде, тренде на ручной труд и изобретениях молодых диазйнеров = осенний выпуск фэшн-погружения универмага «Пассаж».

До 17 октября