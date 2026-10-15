Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 октября: кинофестиваль «Послание к человеку», выставка Айвазовского, гастроли театра «Озеро»

Гастроли пространства «Внутри», спектакль Дмитрия Крестьянкина о событиях Гражданской войны, лекция искусствоведа Александра Боровского о совриске, выставка-трибьют женщинам, которые внесли свой вклад в наследие ОБЭРИУ, фестиваль авторского кино КАРО/АРТ, паблик-ток археолога Александра Бутягина, концерты Ивана Бессонова и Ильи Папояна, киночитка «НИЭЛИТНИМАСС» (с участием Стаси Толстой и Григория Чабана!) и вечеринка в честь тридцатилетия клуба «Грибоедов». Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 15 ОКТЯБРЯ
Паулина Андреева
Главные премьеры этой недели в кино: драма из основного конкурса Канн-2026 с Хавьером Бардемом «Любовь моя» (18+), японский хоррор «Вкускилл» (18+) и сиквел байопика о мегапопулярной группе «Руки вверх! 2» (6+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Гастроли театра «Озеро», Театр на Васильевском (18+)
17:30, 20:30
Изучаем переосмысленную версию «Мертвых душ» со звездным кастом. Чичиков здесь — Гоша Токаев, которого вы можете помнить по антиромкому «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич. А всех помещиков играют женщины: Паулина Андреева, Светлана Иванова, Виктория Толстоганова и Таисия Вилкова.
Фестиваль авторского кино КАРО/АРТ, Vokzal 1853 (18+)
Среди хайлайтов — фильм режиссера-энигмы Романа Михайлова «Песни джиннов», документальная лента о Юрии Бутусове, запись «Отелло» в версии Эймунтаса Някрошюса и ретроспектива видеоработ Антохи MC.
До 18 октября
Спектакль «Костюмер», лофт-пространство «Стачка» (16+)
Ученица Погребничко и Рыжакова Галина Зальцман берется за пьесу Рональда Харвуда об истории взаимоотношений актера и его верного костюмера на фоне Второй мировой войны.
15 и 16 октября
Лекция «Современное искусство: реальность и мнимости», «Цифергауз» (18+)
19:00
Легенда искусствоведения Александр Боровский на примере Русского музея расскажет о том, как арт-институции отбирают произведения и формируют коллекции.
Выставка «Шерлок Холмс! Ленфильм», «Ленфильм» (12+)
В экспозицию к 45-летию «Собаки Баскервилей» войдут костюм Мориарти, скрипка и боксерские перчатки из культовых фильмов по мотивам текстов Артура Конан Дойла.
До 15 декабря
Спектакль «Диалоги. Правосудие», кабаре «Шум» (18+)
21:00
Дуэт режиссера Александра Худякова и актера Ивана Вальберга продолжает серию трибьютов античным философам. На этот раз зрители окажутся на иммерсивном суде над Сократом.
Концерт «макулатуры», «Сердце» (18+)
20:00
Мастера абстрактного хип-хопа Евгений Алехин и Константин Сперанский добавят к привычным гитарам звучание клавиш.
Поп-ап Kito Jempere, Kuznyahouse (18+)
21:00
Приближаем пятницу танцами под виниловый сет электронного экспериментатора Kito Jempere.
Модный уикенд REPASSAGE, «Пассаж» (18+)
Показы коллекций KOGEL и BIG BROOCH + паблик-токи о phygital-моде, тренде на ручной труд и изобретениях молодых диазйнеров = осенний выпуск фэшн-погружения универмага «Пассаж».
До 17 октября
ПЯТНИЦА: 16 ОКТЯБРЯ
Дмитрий Крестьянкин
Кинофестиваль «Послание к человеку», Дом Кино, «Родина», «Аврора», Cinéma Michèle, «Сообщество» в Новой Голландии, Новая сцена Александринского театра, «Росфото», Школа дизайна НИУ ВШЭ (18+)
В конкурсе участвуют короткий метр Романа Михайлова (с Евгением Ткачуком!), документальная лента Стаси Хомерики-Гранковской о матери Алексея Балабанова и еще десятки новинок из России, Италии, Испании, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Аргентины и других стран.
До 24 октября
Выставка «Айвазовский», Корпус Бенуа Русского музея (0+)
В трибьют маринисту вошло более 150 живописных и графических работ. В том числе отреставрированный «Девятый вал», «Сотворение мира», «Всемирный потоп» и «Волна».
До 10 мая
Спектакль «Бронепоезд 14-69», «Пароход» (18+)
Адепт сайт-специфика Дмитрий Крестьянкин инсценирует пьесу Всеволода Иванова о противостоянии красных партизан, белогвардейцев и интервентов в годы Гражданской войны.
16 и 17 октября
Спектакль «Вильгельм Телль», Мариинский-2 (12+)
Постановщиком истории о швейцарском герое и борце за независимость эпохи Средневековья выступил Джанкарло дель Монако (режиссер золотомасочной «Аиды»!), а хореографом — дарлинг балетного Петербурга Александр Сергеев.
16 и 17 октября
Паблик-ток «Как он провел эти два лета», коворкинг «Ясная Поляна» (12+)
19:00
Археолог Александр Бутягин поделится инсайдами о собственных раскопках и открытиях последних двух лет. Спойлер: речь пойдет о древнеримской винодельне и древнегреческой оборонительной стене!
Выставка «Текстоцентричность», «Стрит-арт хранение» (16+)
От главного вышивальщика Петербурга Саши Браулова до Тимофея Ради (создатель арт-объекта «Я бы обнял тебя, но я просто текст»!) — так выглядит разброс стрит-художников, осмысляющих литературоцентричность русской культуры.
До 13 января
Вечеринка «”Грибоедов” — 30 лет!», «Грибоедов» (18+)
23:00
Заряжаемся ударной дозой дофамина на юбилее нашего любимого спота с электронной музыкой. Конечно, в компании пионеров и заметных ньюкамеров: Lena Popova, «Новых Композиторов», Novikov, Tikhon, Heliyah и других.
СУББОТА: 17 ОКТЯБРЯ
Григорий Чабан
Концерт Ивана Бессонова, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Вундеркинд и победитель классического «Евровидения» сыграет Шопена, Равеля и Скрябина.
Выставка «Русский парижанин Константин Кузнецов», Главный штаб (0+)
Изучаем портреты и пейзажи забытого импрессиониста, которого называют «русским Клодом Моне».
До 14 марта
«Первый фестиваль авторского кино Michèle», Cinéma Michèle (0+)
Отмечаем день рождения Cinéma Michèle смотром лент с кинодивами ХХ века: Одри Хепберн, Гретой Гарбо, Ингрид Бергман, Грейс Келли, Татьяной Дрониной и Ким Новак.
До 25 октября
Киночитка «НИЭЛИТНИМАСС», «Севкабель Порт» (18+)
18:00
Автор из команды сериала «Беспринципные» Савва Минаев, режиссер Стася Толстая и звезда БДТ Григорий Чабан устроят интерактивную читку сценариев.
Концерт «АукцЫона», «Аврора» (12+)
20:00
Соскучились по харизме Олега Гаркуши? Самое время отправиться на выступление участников «Ленинградского рок-клуба» и прокричать с ними припев «Дороги».
Фестиваль «Хлеб и масло», «К-30» (0+)
11:00
Антоха МС, Saint City Lovers и фанк-амбассадоры «Меджикул» станут хедлайнерами фестиваля, посвященного русским традициям и выпеканию хлеба. Обещают колобки, калачи, караваи и булочки!
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 18 ОКТЯБРЯ
Илья Папоян
Выставка «Дочь дочери дочерей дочери», Музей ОБЭРИУ (16+)
Масштабный трибьют женщинам, которые внесли свой вклад в наследие ОБЭРИУ.
А именно, редактору ленинградского Детгиза Эстер Паперной, театральной художнице Елене Сафоновой, авангардистке Вере Ермолаевой, представительнице школы Филонова Татьяне Глебовой, ученице Петрова-Водкина Алисе Порет и другим.
До 12 января
Гастроли пространства «Внутри», Малая сцена БДТ им. Товстоногова (18+)
Хедлайнер российского театра Антон Федоров (справился с хтоническими «Петровыми в гриппе» в «Гоголь-центре» и дебютировал на сцене БДТ с «Утиной охотой»!) обращается к тексту гоголевской «Шинели».
Готовы поспорить: трагедия маленького человека не обойдется без многослойного абсурда!
18 и 19 октября
Концерт Ильи Папояна, Концертный зал Мариинского театра (6+)
19:00
Рок-звезда академической сцены сыграет сочинения Шопена и Рахманинова (специалитет пианиста!).
Лекция «Повесть о несбывшемся человеке», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Медиапатриарх Юрий Сапрыкин на примере судьбы автора «Горя от ума» расскажет о людях, которые оказываются лишними в новой эпохе.
Презентация книги «Судорожный рефлекс», «Юнион» (18+)
19:00
Фронтмен группы «Последние танки в Париже» Леха Никонов прочтет новые стихи и проведет автограф-сессию.
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