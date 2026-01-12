Кто такие обэриуты? Почему Александр Введенский в прайме, а Даниил Хармс — великий мемолог? Рассказывает медиапатриарх и консультант Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин

Юра, нам необходим обэриу-ликбез, чтобы в любой ситуации отличать Друскина от Липавского и Олейникова от Введенского.

Как минимум одного из обэриутов знают более-менее все — это Даниил Хармс. Само ОБЭРИУ, оно же Объединение реального искусства, — это одно из самоназваний сообщества литераторов, которое оформилось в конце 1920-х годов. Многие из его участников задолго до того учились в одной школе — гимназии Лентовской. Типично петербургские дела.

В канонический состав ОБЭРИУ входили по большей части поэты, но где-то рядом всегда был Яков Друскин, который скорее философ и музыкант. Был Леонид Липавский, который стихи тоже писал, но, что называется, любим мы его не за это. Связаны они были скорее как дружеская компания, нежели как литературная группа. В качестве ОБЭРИУ у них было всего несколько публичных выступлений, последнее из них — в университетском общежитии — собрало явно не подготовленную к этому аудиторию и закончилось разгромом в печати. После чего многие бывшие обэриуты нашли прибежище в ленинградской редакции «Детгиза» у Самуила Маршака, где писали стихи и книжки и выпускали журналы «Еж» и «Чиж» в компании других талантливых авторов.

Социальные сети обэриутов — как они были устроены? Давайте наметим околообэриутский круг.

Это, например, Евгений Шварц, который к числу обэриутов не принадлежит, но все равно находится в 1930-е в поле притяжения этой компании. Будущий коллекционер русского авангарда Николай Харджиев, литературовед Лидия Гинзбург, которая оставила в записных книжках воспоминания о встречах с ними. Кстати, про Олейникова она писала, что это один из самых умных людей, которых она видела в жизни. Что может показаться неожиданным читателю, который знает Олейникова прежде всего как автора наивных иронических стихотворений а-ля капитан Лебядкин.

В этом поле были разные люди. Например, обэриуты ходили к поэту Михаилу Кузьмину, общались с худруком авангарда Казимиром Малевичем. Позднее к Хармсу часто приходил молодой искусствовед Всеволод Петров, будущий автор повести «Турдейская Манон Леско». Несмотря на свой теневой полуофициальный статус, обэриуты находились в довольно широком культурном пространстве — опять же типично петербургские дела. Но при этом внутри этого широкого сообщества было некое неформальное ядро, которое окончательно сформировалось в начале 1930-х, и этот момент зафиксирован в знаменитом сборнике бесед обэриутов «Разговоры», которые записывал Леонид Липавский: Хармс, Введенский, Друскин, Олейников, Заболоцкий и сам Липавский собираются у него в квартире и ведут бесконечные разговоры.