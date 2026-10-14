Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Любовь моя» с Хавьером Бардемом, Итан Хоук в «До последнего грамма» и японский хоррор «Вкускилл»

А также — сиквел «Руки вверх!», повторный релиз «Изгоев» Фрэнсиса Форда Копполы и испанская драма «Непристойное предложение». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Любовь моя» / The Beloved (18+)
Популярный режиссер пытается наладить отношения с дочерью через съемки нового фильма. Хавьер Бардем в картине из основного конкурса Канн-2026.
Кинорежиссер Эстебан приглашает на главную роль свою дочь Эмилию (Виктория Луэнго) — проблема в том, что с ней он потерял связь с подросткового возраста. Автор картины — Родриго Сорогойен («Хищники»).
С 15 октября
«До последнего грамма» / The Weight (18+)
Ради свободы и встречи с дочерью заключенный ввязывается в историю с контрабандой золота. Фильм-участник фестиваля «Сандэнс»-2026.
На дворе 1930-е, находящийся в тюрьме Сэм Мерфи (Итан Хоук) получает заманчивое предложение — пронести партию золота в компании сомнительных личностей через опасную местность в обмен на освобождение. Также в фильме снялись Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио и другие, а режиссером выступил Падрик Маккинли («Обломки»).
С 15 октября
«Вкускилл» / Chirudo (18+)
Работа идеального супермаркета меняется с появлением новой сотрудницы — и приобретает максимально зловещие черты. Японский хоррор, показанный на Берлинале.
За этот фильм о помощнике управляющего магазина Сакаи (Сета Сомэтани), столкнувшемся с неведомым, режиссер-дебютант Юсукэ Ивасаки получил приз ФИПРЕССИ в программе «Форум» на Берлинском кинофестивале-2026.
С 15 октября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Руки вверх! 2» (6+)
Сиквел байопика о мегапопулярной группе. Сергей Жуков вместе с детьми продолжает вспоминать молодость.
Роль молодой поп-звезды (на этот раз еще до всенародной известности) по-прежнему играет Влад Прохоров, также в касте — Илья Русь, Ангелина Стречина и Регина Бурд. Режиссером второй части стала Алиса Шитикова («Лысый нянь»).
С 15 октября
«Изгои» / The Outsiders (1983) (18+)
Противостояние банд богатых и бедных подростков в Оклахоме 1960-х. Повторный релиз драмы Фрэнсиса Форда Копполы.
Увидеть молодых Тома Круза, Патрика Суэйзи и Мэтта Диллона на большом экране — не самая худшая идея на вечер.
С 15 октября
«Непристойное предложение» / El talento (18+)
Молодая виолончелистка Эльза вынуждена идти на сделку с совестью ради помощи семье. Испанская драма о непростом моральном выборе.
Главную роль сыграла Эстер Экспозито из «Вопля», а режиссером выступил Поло Менаргес.
С 15 октября
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