Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Любовь моя» с Хавьером Бардемом, Итан Хоук в «До последнего грамма» и японский хоррор «Вкускилл»

А также — сиквел «Руки вверх!», повторный релиз «Изгоев» Фрэнсиса Форда Копполы и испанская драма «Непристойное предложение». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Caballo Films, Movistar Plus, El Ser Querido, Le Pacte, Canal+, 2026

«Любовь моя» / The Beloved (18+)

Популярный режиссер пытается наладить отношения с дочерью через съемки нового фильма. Хавьер Бардем в картине из основного конкурса Канн-2026.

Кинорежиссер Эстебан приглашает на главную роль свою дочь Эмилию (Виктория Луэнго) — проблема в том, что с ней он потерял связь с подросткового возраста. Автор картины — Родриго Сорогойен («Хищники»).

С 15 октября

Fields Entertainment, Augenschein Filmproduktion, Construction Film, Under the Influence Productions, Vertical Entertainment, 2026

«До последнего грамма» / The Weight (18+)

Ради свободы и встречи с дочерью заключенный ввязывается в историю с контрабандой золота. Фильм-участник фестиваля «Сандэнс»-2026.

На дворе 1930-е, находящийся в тюрьме Сэм Мерфи (Итан Хоук) получает заманчивое предложение — пронести партию золота в компании сомнительных личностей через опасную местность в обмен на освобождение. Также в фильме снялись Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио и другие, а режиссером выступил Падрик Маккинли («Обломки»).

С 15 октября

Caballo Films, Movistar Plus, El Ser Querido, Le Pacte, Canal+, 2026

«Вкускилл» / Chirudo (18+)

Работа идеального супермаркета меняется с появлением новой сотрудницы — и приобретает максимально зловещие черты. Японский хоррор, показанный на Берлинале.

За этот фильм о помощнике управляющего магазина Сакаи (Сета Сомэтани), столкнувшемся с неведомым, режиссер-дебютант Юсукэ Ивасаки получил приз ФИПРЕССИ в программе «Форум» на Берлинском кинофестивале-2026.

С 15 октября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Кинокомпания ТЕМП, BERG SOUND, студия Yellow Black and White, онлайн-кинотеатр START, «Руки Вверх! Production», 2026

«Руки вверх! 2» (6+)

Сиквел байопика о мегапопулярной группе. Сергей Жуков вместе с детьми продолжает вспоминать молодость.

Роль молодой поп-звезды (на этот раз еще до всенародной известности) по-прежнему играет Влад Прохоров, также в касте — Илья Русь, Ангелина Стречина и Регина Бурд. Режиссером второй части стала Алиса Шитикова («Лысый нянь»).

С 15 октября

Zoetrope Studios, AMLF, 2026

«Изгои» / The Outsiders (1983) (18+)

Противостояние банд богатых и бедных подростков в Оклахоме 1960-х. Повторный релиз драмы Фрэнсиса Форда Копполы.

Увидеть молодых Тома Круза, Патрика Суэйзи и Мэтта Диллона на большом экране — не самая худшая идея на вечер.

С 15 октября

3Cat, Coficiné, Comunidad de Madrid, Crea SGR, Movistar Plus, 2025

«Непристойное предложение» / El talento (18+)

Молодая виолончелистка Эльза вынуждена идти на сделку с совестью ради помощи семье. Испанская драма о непростом моральном выборе.

Главную роль сыграла Эстер Экспозито из «Вопля», а режиссером выступил Поло Менаргес.

С 15 октября

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: