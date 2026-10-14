Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Любовь моя» с Хавьером Бардемом, Итан Хоук в «До последнего грамма» и японский хоррор «Вкускилл»

«До последнего грамма» / The Weight (18+)

Ради свободы и встречи с дочерью заключенный ввязывается в историю с контрабандой золота. Фильм-участник фестиваля «Сандэнс»-2026.

На дворе 1930-е, находящийся в тюрьме Сэм Мерфи (Итан Хоук) получает заманчивое предложение — пронести партию золота в компании сомнительных личностей через опасную местность в обмен на освобождение. Также в фильме снялись Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио и другие, а режиссером выступил Падрик Маккинли («Обломки»).

С 15 октября