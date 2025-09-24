Памяти Юрия Бутусова: Могучий, Фильштинский, Лысенков и другие рассказывают о режиссере и работе с ним

режиссер, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Режиссеру сложно говорить о другом постановщике. Мы с Юрой находились в одном поле конкуренции, и она давала нам энергию. Когда в Петербурге стали работать Слава Полунин, Юра и я, в нем появилось правильное электричество. Этот момент продолжалось недолго: кто-то уехал, что-то не состоялось. Но это самое электричество я чувствую до сих пор.

Наше с Юрой поколение было невероятным взрывом надежды. В театр пришли подростки, сорванцы, которые ставили Ионеско и прочее, что нельзя было показывать предыдущие годы. Я помню, как в 2011 году в Москве мы собрались такой компанией: Юра, Витя Рыжаков, Кирилл Серебренников и я. Мы решили завоевать театральную карту России и наконец сделать все то, что было нами задумано. Конечно, мы ни к чему не пришли, потому что это была совершенно бессмысленная затея, но через некоторое время у каждого из нас появились возможности. И вот недавно Юра написал мне: «Помнишь, ту нашу встречу? Тогда у нас не было театров, и теперь их опять нет».

Нет и Юры. Но мы не прощаемся, потому что так или иначе он будет жить в своих учениках и в нас. Сейчас я набираю множество студентов, и каждый раз когда я спрашиваю, кого они любят из режиссеров, Бутусов есть в этом перечне. Он зафиксирован в молодых головах, и, я уверен, что он повлияет на то театральное движение, которое мы еще увидим в будущем. Он был профессионалом высочайшего класса. Его бескомпромиссность, капризность, желание и умение во что бы то ни стало достигать того, что он чувствует, достойны восхищения и подражания. Юра нарушал все возможные границы. Он был художником. Он — одинокий воин красоты. Это призвание и крест, и даже то, как он ушел — в какой-то степени художественный жест.