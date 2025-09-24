Памяти Юрия Бутусова: Могучий, Фильштинский, Лысенков и другие рассказывают о режиссере и работе с ним

На Новой сцене Александринского театра в Петербурге прошел трибьют Юрию Бутусову — театральный постановщик и педагог погиб в начале августа. В день его рождения, 24 сентября, редакция Собака.ru публикует отрывки мемориальной беседы, в которой режиссеры Андрей Могучий и Вениамин Фильштинский, актеры Дмитрий Лысенков, Сергей Перегудов, Валентин Захаров, Александр Новиков и Александра Большакова, а также театровед Елена Горфункель делятся воспоминаниями о мастере.
Андрей Могучий
режиссер, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Режиссеру сложно говорить о другом постановщике. Мы с Юрой находились в одном поле конкуренции, и она давала нам энергию. Когда в Петербурге стали работать Слава Полунин, Юра и я, в нем появилось правильное электричество. Этот момент продолжалось недолго: кто-то уехал, что-то не состоялось. Но это самое электричество я чувствую до сих пор.
Наше с Юрой поколение было невероятным взрывом надежды. В театр пришли подростки, сорванцы, которые ставили Ионеско и прочее, что нельзя было показывать предыдущие годы. Я помню, как в 2011 году в Москве мы собрались такой компанией: Юра, Витя Рыжаков, Кирилл Серебренников и я. Мы решили завоевать театральную карту России и наконец сделать все то, что было нами задумано. Конечно, мы ни к чему не пришли, потому что это была совершенно бессмысленная затея, но через некоторое время у каждого из нас появились возможности. И вот недавно Юра написал мне: «Помнишь, ту нашу встречу? Тогда у нас не было театров, и теперь их опять нет».
Нет и Юры. Но мы не прощаемся, потому что так или иначе он будет жить в своих учениках и в нас. Сейчас я набираю множество студентов, и каждый раз когда я спрашиваю, кого они любят из режиссеров, Бутусов есть в этом перечне. Он зафиксирован в молодых головах, и, я уверен, что он повлияет на то театральное движение, которое мы еще увидим в будущем. Он был профессионалом высочайшего класса. Его бескомпромиссность, капризность, желание и умение во что бы то ни стало достигать того, что он чувствует, достойны восхищения и подражания. Юра нарушал все возможные границы. Он был художником. Он — одинокий воин красоты. Это призвание и крест, и даже то, как он ушел — в какой-то степени художественный жест.
Спектакль «Макбет.Кино»
Вениамин Фильштинский
режиссер, педагог, завкафедрой в РГИСИ
Юра пришел в театр «Перекресток» молодым человеком. Мы тогда ставили «Гамлета», и ему досталась главная партия. Однажды вечером после репетиции, идя через Крюков канал, он попросил меня снять его с роли. Я растерялся, но он объяснил, что видит этого персонажа совсем иначе, другим человеком. Я понял: ему нужны резкие, эмоциональные, молодежные театральные средства. У него сразу было свое чувство стиля: прямое, обнаженное. И он со мной — занудой психологического театра — не побоялся вступить в спор. Я вижу в этом преждевременную мудрость и ощущение себя. В итоге я решил ставить двухчастный спектакль, в котором был шекспировский Гамлет и его же версия из пьесы Саши Образцова «Два Гамлета». Современного Гамлета как раз-таки сыграл Бутусов.
Юра оказался чудным режиссером. Таким, который исходит из индивидуальности и свободы артистов. Но он стал еще и восходящей фигурой театральной педагогики, в нем было угадывание молодого поколения. Его ученикам — я уверен — очень повезло. Поэтому так грустно, обидно и страшно смиряться с тем, что Юры больше нет.
Спектакль «Человек=человек»
Дмитрий Лысенков
ученик Бутусова, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Нужно сказать, как же много молодых людей были заражены Бутусовым! В Москве я общался с коллегами, которые даже не работали с ним, но говорили, как сильно он повлиял на их мироощущение. Лично у меня нет больше слов, кроме благодарности и радости от того, что я встретился с Юрием Николаевичем. Я думаю, еще предстоят большие академические работы по изучению его наследия и того, как он изменил российский театр.
Все его спектакли вытекали один из другого, цитировали друг друга. Он ставил постановку длиною в жизнь, и даже его собственный финал оказался театральным. Мне невероятно жаль, что у него все только начиналось: двое детей, режиссерский курс…
Спектакль «Человек=человек»
Сергей Перегудов
ученик Бутусова, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
То, что я пребываю в этом городе и такой профессии — заслуга мастерства Юрия Николаевича. Меня должны были выгнать еще со второго курса, я ничего не понимал, а потом случился урок по театру абсурда, и произошел внутренний прорыв. Бутусов вытащил из меня что-то, что я даже не могу описать. Он открыл не понимание, не осознание, а глобальный смысл профессии, а может быть и жизни. Всему нашему курсу он привил любовь к театру и невероятное чувство вкуса. Они были подарены нам щедро и безвозмездно.
Я никак не мог понять, чем Бутусов движим, что внутри него, как происходит его творческий процесс. Но на самом деле он незакономерный человек, его нельзя было определить или структурировать.
Спектакль «Барабаны в ночи»
Елена Горфункель
автор монографии «Юрий Бутусов. Балаган на руинах», театровед, преподаватель РГИСИ
Последний спектакль, который я видела у Бутусова — «Барабаны в ночи». Я смотрела его в который раз и задумалась: может быть получится угадать алгоритм, по которому создаются постановки Бутусова? И угадала. Нужно, чтобы действие начиналось из немоты и темноты. Потом симфония вдруг нарушалась, а следом — случался страшный взрыв: такой всплеск энергии, чтобы довести до изнеможения актеров и зрителей. И когда они обессилели, приходило расслабление, и вновь возникала тишина.
Сначала я обрадовалась: как же здорово, что у меня получилось! А потом задумалась — кому это вообще может пригодиться? Единственное важное, что я точно для себя определила: странную неустойчивость и противоречивость театра Бутусова. Он творит в нервности, тревожности, счастье.
Если бы сейчас я задумывала новую книгу про Бутусова, я бы назвала ее «Мрачный театр счастливого человека». Несмотря на темноту, в каждом его спектакле много любви к жизни. Мне как театроведу и как человеку очень повезло, что я застала такой театр. Молодой по духу, красивый, чувственный и очень радостный.
Спектакль «Дядя Ваня»
Валентин Захаров
актер, играл в спектакле Бутусова «Человек=человек»
Я благодарю театральных богов, что то мне посчастливилось работать с Бутусовым. Это уникальная энергия. И один из немногих режиссеров в моей жизни, который занимался театром в самом прекрасном, первичном понимании этого слова. Тот, для кого был важен не только результат, но и процесс. Сама идея того, что театр — совместное творчество режиссеров, актеров и зрителей.
Сейчас, занимаясь со студентами, я часто ловлю себя на мысли, что из меня выскакивают фразы Бутусова. Например, что театр — это территория свободы. За последние 15 лет мы виделись с Юрием Николаевичем всего два раза, но он был со мной, не оставлял меня, находился на одной волне.
Спектакль «Город.Женитьба.Гоголь»
Александр Новиков
актер, играл в спектаклях Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь», «Дядя Ваня», «Макбет. Кино» и других
Можно было бы успокоить себя тем, что я сыграл у Юры в шести спектаклях. Смириться и порадоваться тому, что такой опыт у меня был. Но невозможно пережить то, что я никогда больше не окажусь у него на репетиции. Все-таки режиссер определяется не тем, как он ставит спектакль, а как он его готовит. Равных ему в этом умении нет и не было. Мы пытались повторять подобные репетиции без него, но ничего не получалось. Его присутствие открывало какую-то свободу.
Сейчас для меня самое горькое в театре — видеть подражание Бутусову. Можно обмазать лицо краской и надеть черные шинели, но от этого не возникнет бутусовская атмосфера.
Спектакль «Человек=человек»
Александра Большакова
актриса, играла в спектакле Бутусова «Человек=человек»
Юрий Николаевич — человек, который познакомил меня с большой сценой Александринского театра. Он учил дышать, говорить и изучать это пространство. Это как первая любовь, которая не забывается.
Я сразу поняла, что Бутусову нельзя задавать вопросы. Не надо вот этого: «А что это значит? А почему я вдруг бьюсь головой об стену?» Нет, важно просто удариться и понять, что твое тело должно сыграть. Я скучаю по феерии Юрия Николаевича, по его театру. Я счастливый человек и одновременно чуть-чуть несчастный, потому что соприкоснулась с ним, заразилась им, но это не продлилось долго.
