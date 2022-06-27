Режиссер Николай Хомерики: «Нужно стараться, чтобы глаза не заполнялись ненавистью»

Акт I — про сны и монтаж

Звучит пафосно, но кажется, что «Море волнуется раз» предвосхитило грядущее: скоро придет волна и всех накроет.

Коля: Есть чуть-чуть. И ощущение такое было. Помню, мы гуляли с семьей несколько лет назад. Яркое солнце, кругом хипстеры — такая «идиллия», но я вдруг говорю Стасе: «Что-то будет не так».

Стася: Это я сказала.

Коля: Ну, может.

Стася: Было чувство нереальности. Слишком идеальная картинка, будто за пять минут до глобальных событий. И ведь в «Море волнуется раз» включен мой реальный сон. Мне раньше часто снилось, что идет большая волна. Теперь снится, что мы делаем внутри нее.

И что мы делаем внутри волны? Может, сны — тот инструментарий, который поможет понять, что нас ждет. Раз рациональные установки как будто перестали работать.

Стася: Когда волна находит, мы прячемся в нашем доме. Моя задача — всех своих собрать и успеть закрыть двери и окна. Мне и правда кажется, что самое главное сейчас вот это. Собрать всех своих и…

Коля: …успокоиться! (Все смеются.)

В чат вошел Алексей Октябринович.

Коля: Да, у Балабанова было в «Мне не больно» как раз про это: «Найти своих и успокоиться».

Идея «Море волнуется раз» появилась, получается, из-за сна?

Коля: Не совсем. У меня была глобальная идея — сделать фильм про любовь. Попробовать провести исследование на эту тему. Драматических фильмов с любовными историями много. А тех, что говорят о природе любви, почти нет. Разве что «Солярис» Тарковского и некоторые картины Бергмана затрагивают эту тему. Для этого была придумана, как сейчас говорят, high concept. Если спойлерить, она заключалась в том, чтобы столкнуть одну и ту же пару в разном времени: более молодыми и уже пожившими вместе.

Так как это частично базируется на нашем со Стасей опыте, я стал составлять вместе все, что имеет отношение к происходящему между нами. Историю со Стасиным повторяющимся сном тоже включил. В итоге фильм, собранный из разных эпизодов, длился три часа. Стася жалеет ключевые эпизоды, которые ушли. Я — нет. Что осталось, то осталось.

Стася, каких эпизодов жаль?

Стася: Когда герои попадают под дождь, Саша, которую играет Оля Бодрова (дочь Сергея Бодрова-младшего. — Прим. ред.), выходит из себя и кричит. Она не говорит «Я тебя люблю», но очевидно имеет это в виду. Но Коле не нравится, чтобы в фильме все было прямо — только намеки. Мне же кажется, это был самый эмоциональный момент у героини.

Коля: Такое бывает часто. Не только в этом фильме, когда, казалось бы, самый эмоциональный ключевой эпизод пришлось убирать. Вырезаешь то, что получилось, а не то, что не получилось.

Не хочется, чтобы было явно и грубо?

Коля: У фильма есть свой общий ритм. Иногда надо что-то убрать ради общего. На монтаже пытаешься выстроить линию, которая, как кардиограмма, должна тебя дотащить до финала. Если все получится, произойдет тот самый — нехорошее слово — катарсис. Если ошибешься и что-то выплеснется раньше, финал не сработает. Нужно сдерживать себя ради него. Для меня и многих режиссеров, которых люблю, финал — самое важное. То, для чего ты и делаешь фильм.