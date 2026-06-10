«В принцах тесновато!» Как новейший премьер Мариинского театра Александр Сергеев становится важнейшим русским хореографом

Получается, не зря о твоем новом статусе премьера объявили не после главной партии, а в день, когда ты исполнял антигероя «Раймонды» Абдерахмана!

Я не считаю себя каноническим премьером. Я не вписываюсь в эту парадигму и никогда на нее не работал.

Премьер Мариинского театра Александр Сергеев — это рабочая лошадка, которая выступает по несколько раз в неделю? Или неуловимый на сцене феномен-событие?

Не тот — и не другой! Иногда у меня всего три спектакля в месяц. А бывает, что почти за одну неделю соберу всех своих любимых персонажей — от Эспады в «Дон Кихоте» и Тореро в «Кармен-сюите» до Петра Леонтьевича в «Анюте» и Евгения в «Медном всаднике». Я получаю удовольствие просто от выхода на сцену — люблю чувствовать теплый прием зрителей, люблю мышечную радость и прокачку сосудов после сложных спектаклей.

Профессиональное выгорание его боялось — и ведь при этом с 38 лет ты неофициально на пенсии!

Знаешь, я даже на пенсии продолжу заниматься балетом для сохранения жизненной стойкости — раз в неделю буду проходить от начала до конца вариацию Меркуцио из «Ромео и Джульетты»! (Смеется.)

Попадешь в книгу рекордов Гиннесса как первый премьер, который в 84 года станцевал вариацию Меркуцио!