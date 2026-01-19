Гид по миру ОБЭРИУ от редакции Собака.ru: открытие музея в квартире Александра Введенского, литгеотеги Петербурга и акцио красный платок!

Чинари прошлого — Хармс, Введенский, Олейников, Друскин, Липавский и Заболоцкий — вдруг форварднулись на сто лет вперед и вторглись (очень странные дела!) в Петербург своего будущего (а нашего —настоящего!). Первый открывшийся портал в декабре 2025 года — Музей ОБЭРИУ в квартире Александра Введенского: в программе — праотцы-мемологи, чудаки-трагики, проповедники неметрического и неистовые мистики.

Что ж, редакция Собака.ru составила для вас карту чудес и сокровищ по ОБЭРИУ-Петербургу: от музеефикации (меценат Андрей Гнатюк встречает куратора мечты Юлию Сенину) до свидетельствования (художник Александр Траугот вспоминает трубный голос Хармса) и от следования (экскурсия обэриутоведа Валерия Шубинского) до расследования (медиапатриарх Юрий Сапрыкин уличает в постобэриутстве Егора Летова и Марка Фишера).

Бонус: вывели терапевтичные ОБЭРИУ-практики — акцио красный платок, путь хорька и исцеление ужасом.