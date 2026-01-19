Гид по миру ОБЭРИУ от редакции Собака.ru: открытие музея в квартире Александра Введенского, литгеотеги Петербурга и акцио красный платок!

Чинари прошлого — Хармс, Введенский, Олейников, Друскин, Липавский и Заболоцкий — вдруг форварднулись на сто лет вперед и вторглись (очень странные дела!) в Петербург своего будущего (а нашего —настоящего!). Первый открывшийся портал в декабре 2025 года — Музей ОБЭРИУ в квартире Александра Введенского: в программе — праотцы-мемологи, чудаки-трагики, проповедники неметрического и неистовые мистики.
Что ж, редакция Собака.ru составила для вас карту чудес и сокровищ по ОБЭРИУ-Петербургу: от музеефикации (меценат Андрей Гнатюк встречает куратора мечты Юлию Сенину) до свидетельствования (художник Александр Траугот вспоминает трубный голос Хармса) и от следования (экскурсия обэриутоведа Валерия Шубинского) до расследования (медиапатриарх Юрий Сапрыкин уличает в постобэриутстве Егора Летова и Марка Фишера).
Бонус: вывели терапевтичные ОБЭРИУ-практики — акцио красный платок, путь хорька и исцеление ужасом.
Медиапатриарх (главред «Афиши» в ее прайм-эре! Основатель и экс-главред «Полки»! Предводитель спецпроектов и автор виральных интервью — от Лабатута до Романа Михайлова — на «Кинопоиске»!) и док-сценарист Юрий Сапрыкин временно обосновался (Сапрыкин поп-ап!) в Петербурге, чтобы снять полный метр по книге Леонида (sic!) Цыпкина «Лето в Бадене» (один из лучших романов XX века в личном топе Сьюзен Зонтаг) с Марией Смольниковой и Филиппом Янковским, не пропустить открытие Музея ОБЭРИУ (Юрий — его консультант).
А главное — составить с Юлией Машнич ликбез по обэриутам (спойлер: не обошлось без мерцающих мышей, зияний неисчислимого и влияния бинарного кода на цивилизацию), выявить околообэриутов, а также назначить постобэриутов (в возрожденном жанре — «как скажем, так и будет»).
Директор нового частного Музея ОБЭРИУ, идеолог арт-парка «Веретьево» москвич Андрей Гнатюк с ленинградскими писателями знаком с детства: отец подарил ему «Случаи» Хармса, а когда у Андрея появилось свое издательство, книги обэриутов выпускал уже он сам. Весной 2025 года предоставилась возможность выкупить квартиру Александра Введенского в Петербурге. А уже в декабре выставкой «Комнаты ОБЭРИУ» с артефактами из частных коллекций, перформансами (Елизавета Боярская! Леонид Федоров!) и застольем открылось новое пространство. Мы узнали у Гнатюка, как и зачем из бывшей коммуналки они с командой построили не мемориальный, а мультиконтекстный музей.
Куратор Юлия Сенина проводит ОБЭРИУ-экскурсию! Спойлер — получился великий экзистенциальный тур по мемориальной квартире «авторитета бессмыслицы» Александра Введенского с остановками: чемодан-ковчег, шкаф-реликварий, дубинка и мешок.
Как мы теперь точно знаем из «Путешествия на солнце и обратно» режиссера Романа Михайлова (верим ему как себе — нет), картинки из наших детских книжек определяют судьбу. Александр Траугот — участник семейного график-трио Г. А. В. Траугот (вывели ленинградскую книжную графику в арт-космос) и иллюстратор всего: от волшебных сказок братьев Гримм и Шарля Перро до Пушкина и Чехова, то есть соавтор коллективного бессознательного (с 1956 года!) и арт-директор визуального лора нескольких поколений.
А еще Траугот — свидетель (и портретист!) обэриутов: ребенком ходил на выступление Хармса, а взрослым — близко дружил с Яковом Друскиным, спасителем архива Хармса и Введенского и тайным теологом объединения, притворявшимся простым советским учителем математики. Приглашаем свидетеля: записали бесценные мемуары Александра Георгиевича в жанре от литературного анекдота до философской притчи.
Собрали бесценный гайд по обэриутскому Петербургу (в формате «Что? Где? Когда?») с главным экспертом по чинарям — писателем и поэтом Валерием Шубинским. Все знают дом Хармса на улице Маяковского, 11, дом Введенского на Съезжинской, где открыли Музей ОБЭРИУ, Шуваловский дворец на Фонтанке, где происходил 24 января 1928 года знаменитый вечер «Три левых часа», Дом книги на Невском, где находилась детская редакция «Госиздата». А мы составили маршрут юник с неканоничными, но стратегически важными для любого обэриутофила геотегами! В программе: конюхи, локаворы и хамбо-лама.
ОБЭРИУ — не только новорожденный музей на Съезжинской и исторический литературный феномен, но еще и языковая практика прямо сейчас. Писателю Антону Секисову и Вагинов не чужой (его роман «Комната Вагинова» — еще один портал в квартиру обэриута!), и Хармс как родной (его Старуха набита на изящном предплечье литератора). Между романами Антон профессионально тренирует искусственный интеллект, и его утешительный вывод: ОБЭРИУ-алгоритм невозможен. Торжественно принимаем Антона в постобэриуты: присягаем праотцам, читаем наизусть Олейникова и главное — повязываем красный платок!
