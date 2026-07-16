Как актер Евгений Ткачук стал главным лицом русского культурного процесса (и памяти!)?

У вас ровный биоритм? Конский? Как на него настроиться, если вы проснулись, а лошади рядом нет?

Выстраивание начинается с того самого момента, когда ты открываешь глаза и погружаешься в это состояние, в эфир жизни, который так или иначе на тебя воздействует. Ты начинаешь с ним взаимодействовать, выстраиваешь свое тело относительно погоды, сезона: аккумулируешь себя. И ставишь цели — это важно. Если их нет, баланс нарушается и развития не происходит. Целеполагание может быть как бытовым, так и другого порядка. При этом хорошо, если быт и бытность не занимают много места и часть задач — метафизические. В этом процессе налаживаются связи и появляются идеи, которые прилетают непонятно откуда: иногда от простой встречи, от простого диалога с неизвестным человеком на остановке. Мне вообще кажется, что самое дорогое, что есть в нашей жизни, — это такие спонтанно открывающиеся двери. Ты можешь пропустить и зачастую пропускаешь какие-то возможности, которые тебе прилетают. И умение быть открытым миру и воспринимать и слышать, что он тебе предлагает, — это навык, который на самом деле определяет качество жизни.

Давайте разберем целеполагание на примере. Какая, например, основная цель у вас сегодня?

Если говорить о главной цели, даже сверхзадаче, то с детства во мне сидит эта романтическая идея — прийти к какому-то глобальному взаимопониманию.

И когда я где-то его наблюдаю, это взаимопонимание, меня просто до глубины души трогает, что все-таки оно возможно. Это же дико сложная конфигурация, потому что каждый человек имеет свой опыт, среду, уровень развития, и при этом каждый воспринимает другого лишь через свое отражение. Не может быть иначе. Другое дело — готовы ли мы пытаться понять или сразу сказать «понятно». Как в меме.

И фестиваль «Каменный стол» — как раз про это. Люди обнаруживают внутреннюю тягу договариваться. Это труд, но это и радость, что можно не бороться, а просто услышать мнение другого человека и соотнести его с собой. Где-то даже образуются точки, в которых вы будете абсолютно согласны с оппонентом, — по ним пойдет ток взаимосвязей. Потому что, по сути, конфликт — это место, где заканчиваются спор и поиск истины и остается только отстаивание позиции.

В Туркмении, где я жил, у детей была странная игра, достаточно жесткая, которая обычно происходила перед дракой. Они подходили к тебе, чертили между вами линию ногой на земле и плевали на твою сторону. Что ты сделаешь? Я до сих пор не понимаю.