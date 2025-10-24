«Быть петербуржцем — это счастье»: фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша — про детство в Автове, тусовки Ленинградского рок-клуба и локальных музыкантов

Первые десять лет жизни я провел в Автове. Родился на Краснопутиловской улице, а потом мы переехали на Автовскую — тоже в коммуналочку. Она была большая — внутри даже играли в настольный теннис и домино. Недалеко находился кинотеатр «Весна», куда я ходил смотреть фильмы за 10 копеек. Чуть дальше — магазин «Юный техник». Я всегда мечтал купить там железную дорогу за 25 рублей.

Позже моей бабушке — жене моряка, погибшего на линкоре «Ямато» — дали квартиру в Веселом Поселке. На нашей улице Солидарности тогда не было домов и магазинов — одни поля, капуста и булочная. Как на экскурсии я ездил на Народную — в спортивный и музыкальный магазины, чтобы приобрести что-то для прослушивания пластинок. А на Красногвардейской площади заходил в «Союзпечать» и покупал марки.

У меня было советское дворовое детство. Мы бегали, прыгали, гуляли по свалкам, играли в хоккей и футбол (воротами служили ящики!), ели смолу и гудрон, делали бомбочки, а из резиночки и проволочных пулек мастерили самострел.

Моя мама работала в филиале «Красного треугольника» инженером-технологом, а бабушка — ревизором в Кировском райпищеторге. Так что, когда я был маленьким, у меня водилось много вкусностей.