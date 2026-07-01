«Кто-то скажет — мазохизм, но не я! Даже 30 концертов в месяц — меня бы не измучили»: гранд-пианист Илья Папоян — о Юнге, влюбленности и астрологии

«С маэстро Гергиевым ничего не страшно»

Вы дебютировали с сольным концертом в 13 лет. Два года назад открыли сезон в Большом зале филармонии. И вот из молодого и блестящего музыканта становитесь заслуженным грандом больших сцен: стоячие овации, шесть бисов. Теперь с вас больше спрос?

Этого спроса не должно и не может быть. Мы обсуждаем неосязаемое: музыка — это не спорт, а концерт — не про счет, сколько ты забил.

Кажется, что пианист Папоян играет повсюду, от Мариинского театра и Московской консерватории до зала «Зарядье» и гастролей по всей России. Вы случайно не перебарщиваете — с таким количеством концертов?

Кто-то скажет — мазохизм. Но только не я. Тут у меня все работает наоборот (не так, как в теории) — чем больше концертов, тем мне проще. Даже 30 концертов в месяц — меня бы не измучили. Да, сейчас я учу больше музыкального текста, чем когда-либо, но мне нравится. Правда, бывает, график сбивается и приходится учить по ночам. Но на игру это, к счастью, не влияет. А вот переживаний добавляет. Тут злюсь только на себя — сам виноват, надо было лучше рассчитать время.

Где ваш предел, вы уже выяснили?

Я думаю, предела нет. Ну, или правильнее сказать, мой предел — в физическом пределе.

Представьте ситуацию: Валерий Абисалович Гергиев предлагает вам через два дня выйти с ним на сцену с незнакомой для вас программой и без репетиций. Рискнете?

С маэстро Гергиевым — ничего не страшно. Недавно мы вместе выступали, и я позволил себе сказать Валерию Абисаловичу, — абсолютно искренне! — что от него идет особая энергия: такая, что, играя с ним, ты выдаешь лучшую версию себя. Как-то Валерий Абисалович к этому располагает. Вот просто своим присутствием. И в этом он уникален — я таких людей больше не встречал.