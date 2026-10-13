Словарь Введенского, мраморный дог Порет и лав-треугольники: какой получилась выставка о женщинах круга обэриутов?

Музею ОБЭРИУ чуть меньше года, а в нем стартовала уже третья выставка. Новый проект «Дочь дочери дочерей дочери» посвящен подругам, соратницам и прочим музам объединения «чинарей». В экспозиции — личная переписка (от шутливого обещания Введенского вернуть долг до иносказательной вести об аресте Хармса), редкие фотографии, живопись, графика и книжные иллюстрации Глебовой, Порет, Ермолаевой и Сафоновой. А еще оригинальная кассета со «списком Паперной» — аудиофиксация всего, что пели на сеансах трагического веселья (то есть застольях) обэриутов, а также интерактивная картотека по мотивам поэтического вокабуляра Введенского.

Разбираем вместе с кураторами, как устроена выставка и как ее понимать.