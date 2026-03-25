Участник группы «макулатура» Евгений Алехин — про одиночество, ассимиляцию в Петербурге и Лимонова

Про осознание себя писателем и преодоление одиночества

Cамые любопытные дилеммы человек придумывает себе сам. Поэтому игра: хотим узнать авторские комментарии к твоим текстам для «макулатуры», «ночных грузчиков» и личного проекта Chonyatsky.

Кофемашина мешать не будет?

Думаю, нет. Давай начнем хронологически: «В детстве я не мечтал стать никем — и сбылось».

Я писал эти строчки в 2010-м, когда мне почти исполнилось 25 лет. В ту пору я работал в Мельникове на стройке и размышлял, как бы наладить баланс между музыкой, которой только начинал заниматься, и попытками заработать себе на хлеб. Я попытался вспомнить, была ли у меня в детстве мечта освоить какую-то профессию, и понял, что нет. Лет с восьми осознал: хочу заниматься творчеством. А кем при этом быть — не важно.

С тех пор у тебя появилось самоопределение?

Я научился прикидываться. Есть несколько ролей, к которым привык. Например, сорокалетний писатель.

Двигаемся дальше: «В наше стремительное время — полный бред не быть одиноким, не испытывать разочарование и безысходность».

Уже не стал бы выражаться так радикально. Это написано скорее как постирония. В альбомах «ночных грузчиков» есть сентенции, которые вкраплены только для того, чтобы их преодолеть. В душе я простой ироничный дедушка. Может быть, даже последний гуманист.