Музыкант Кирилл Сергеев — о юбилее группы Kito Jempere Band, респекте от Кодзимы и мечте поработать с Тарантино

Давай разберемся с хронологией. 9 декабря у вас концерт, посвященный 10-летию премьеры Kito Jempere Band на сцене Александринского театра. Но с какого момента группа ведет свой отсчет? С 2013-го, когда вышла первая пластинка Confusion, или все же с лайва в 2015-м?

В 2013 году я еще работал над проектом Saint Petersburg Disco Spin Club — супергруппой, собранной в 2010-м из молодого поколения московского клуба «Солянка». Тогда в Петербург как раз приехал Jimpster, британский продюсер и основатель лейбла Freerange Records. Я подарил ему пластинку SPDSC, но он попросил прислать что-то в другом стиле. Я скинул наработки Confusion, записанные с моими друзьями, и Jimpster согласился выпустить альбом на своем лейбле. Единственным условием было поменять имя на более короткое. Так я перезапустился как Kito Jempere. Kito = японский город Kyoto + «спасибо» по-фински, kiitos. По сути, микс двух важных для меня пространств. Япония на тот момент была недоступной фантастической любовью, а Финляндия — ближайшим соседом и мостиком к мировой культуре. Я покупал там журналы, фильмы, диски…

Насчет второй части псевдонима — Jempere — знаю версию, что ты родился в значимый день для японской императорской семьи. Так появилась цепочка: Japan Emperor — Jemperor — Jempere.

Верно. Kito Jempere — новое имя, которое было мне необходимо, потому что старое уже казалось outdated (устаревшим. — Прим.ред.).

Получается, Kito Jempere Band все-таки 12 лет, не 10?

В 2013 году мы не проговаривали, что у нас есть бэнд. Это была просто группа людей, которые взаимодействовали со мной при создании альбома. В 2015-м я все еще не планировал официально собирать новый коллектив и хотел продолжать заниматься музыкой сольно, но в декабре Александринский театр предложил нам поучаствовать в проекте «Открытая репетиция». Мы назвались Kito Jempere Live Band и сыграли полуимпровизационный концерт на основе моих альбомных записей. После этого нас пригласили на гастроли в Японию, Финляндию и Латвию. Тогда мы сократили состав до шестерых человек — меня, Руслана Гаджимурадова, Романа Уразова, Матвея Аверина, Артемия Гунбина и Леонида Липелиса — и договорились: «Значит, будем вот такой группой».