Как Григорий Чабан сыграл эталонного Зилова в блокбастере «Утиная охота» в БДТ? И чему он научился у Юрия Бутусова (спойлер: варить борщ из макарон!)?

Как «Утиная охота» в БДТ связана с «Ежиком в тумане» и Олегом Янковским

Есть версия, что «Утиная охота» Антона Федорова в БДТ — это история про Гамлета из эпохи перемен: растерянного и отчаянно цепляющегося за иллюзии. Нужен ваш совет инсайдера: а как вообще найти точки для входа в спектакль зумерам, миллениалам и вообще всем?

Утверждать за всех не буду, но могу предположить: для чувствующих, сочувствующих и мыслящих представителей любого поколения «Утиная охота» в БДТ — про рассыпающуюся прямо сейчас, у нас на глазах, действительность. Про переходный, неизвестно куда, период. В нашем спектакле Зилов все время пытается определить, что и как надо сказать, сделать, чтобы сохранить хотя бы иллюзию нормальности. Есть такое выражение: «Если не знаешь, куда идти, вернись назад». А Зилову даже вернуться некуда, настолько его снесло потоком жизни. В этом он близок герою Олега Янковского в фильме Балаяна «Полеты во сне и наяву». Того тоже мотало, как песчинку.

В начале спектакля ваш Зилов на лифте спускается (или поднимается?) в странное пространство. И, как и все обитатели пространства, действует абсурдно. То усы наклеит, то текст чужой произнесет. Скажите, что происходит? Зилов от кого-то прячется?

В каком-то смысле ото всех, но, прежде всего, от себя, конечно. Чужие слова, фальшивые усы — эти детали про то, каким Зилова хотят видеть или уже видят окружающие. Или он хочет видеться им таким. А какой Зилов на самом деле — никто не знает. Да и вроде бы не нужна никому его подлинность и искренность.

Даже самому Зилову?

Ну, Зилов как раз пытается понять, какой он и про что. Наша «Утиная охота» — попытка одного конкретного человека наконец разоблачить свою маску и услышать себя. Но как отделить себя от чужих представлений? Как не свести к сумме поступков и культурного багажа? Кроме того, действительно непонятно, где Зилов вообще находится. Что это за пространство, которое, как Океан в «Солярисе» Тарковского, подбрасывает ему образы всех, кого он знал? Сон в сне? Коллективное бессознательное? Может, Зилов в коме? Или спит и не может проснуться, запутавшись в ложных пробуждениях? Управляет ли Зилов собой или это им управляют?