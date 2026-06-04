«Учусь замедлению: даже кнопочный телефон купила»: Паулина Андреева — о трехлетней паузе в кино, героине нашего времени и корюшке, которую пропустила

Вы же наша? Ленинградская?

Да, с Васильевского острова. Я прожила всю жизнь на Среднем проспекте, училась там же в школе и потом поступила на журфак за углом, на 1-й линии. Уехала с родного острова уже в Москву. Недавно туда приезжала, пошла к своему дому и споткнулась ровно там же, где спотыкалась каждое утро, когда шла к маршрутке. Такой печальный факт о нашем городе: грустное постоянство. На Васильевском, кажется, время особенное. В моей родной части — это Весельная, Карташихина — время как будто остановилось.

Любимые места на острове есть?

Смоленское кладбище. Кого-то пугает, а меня оно очень умиротворяет. Я скучаю по нашему городу, хотя и понимаю, что романтизирую его, как влюбленный человек склонен романтизировать объект своего чувства. Ну и хорошо, меня греет, что я всегда могу приехать домой и чувствую себя там собой. Люди в Петербурге спокойнее и добрее. Наш город полон прошлого величия, когда он еще был столицей. Город, у которого все было. Ему не надо себя особенно демонстрировать, как Москве.

Не любите перемены?

Почему же? Я перемены люблю. Знаете, какое самое страшное пожелание на день рождения? Оставайся всегда таким, какой ты есть. Спасибо, не хотелось бы. Во всех смыслах мы эволюционируем. Но бывают перемены естественные, те, которые человек способен переносить как-то органично, а бывают шокирующие изменения. Кто такое любит?

Что с вами сейчас происходит? Какие перемены?

В данный момент я учусь, заканчиваю факультет прикладной философии в МГУ, пишу курсовую. Тему я взяла себе близкую, кино. Я в нем и сценарист, и актриса, и зритель, так что это вполне естественно. Меня занимает тема скуки в кино, паузы, что с ними случилось, почему они исчезли из повествования. Рилс-культура, как одна из основных причин этого, ясна. А дальше я философствую, исследую.

Нетфликс выложил последнее исследование, где рассказал, что теперь зритель решает, смотрит он сериал или нет, на 7-й секунде, раньше исчисление шло минутами все-таки. Парадокс о нас, что мы никогда еще не были так хорошо развлечены и никогда еще так не боялись остаться с самими собой в тишине, в паузе. В общем, я могу долго говорить на эту тему. Раньше вы заходили на YouTube и думали, а что бы такого посмотреть. Сейчас думать не надо, вам все предложат. Опыт упакован, доставлен, разжеван.

Почитайте философа и теоретика культуры Бен-Чхоль Хана, очень советую. «Аромат времени», «Общество усталости»… Он пишет о том, как скорость событий стирает различия между ними. Теперь все происходит в телефоне, и не за что зацепиться — ни за вкус, ни за запах, ни за человека. Смысл теряется, и ты просто в свободном падении, тревожный, уставший, бессмысленный.