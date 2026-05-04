Археолог Александр Бутягин: о возвращении в Петербург после 5 месяцев заключения в Польше, о планах на раскопки и любимом коте

О заключении в Польше

Александр Бутягин: Условия у меня были стандартные, особых ограничений у меня не было. Кормили посредственно, но сытно, я никогда не испытывал голода. Еда простая: макароны, колбаса простая, иногда что-то из картошки, суп, чай. Когда появились деньги — месяца через полтора перечислили мне деньги на счет, — стало возможно покупать что-то еще дополнительное.

Там были книги, хотя надо сказать, что библиотечное дело у них в тюрьме очень плохо организовано. Болгарскую книгу приносили, книгу для изучающих русский язык мне было очень интересно почитать, а последний пик был словарь антонимов русского языка. Я не смог его читать долго.

Мы играли в основном в карты. Я, наверное, с пионерского лагеря столько в карты не играл и, наверное, долго еще не буду. Старались как-то развлекать себя. К сожалению, я обыграл в шашки всех, и они перестали играть со мной, мои сокамерники.

Мне во многом повезло — всегда находились люди, которые говорили не только по-польски. Я, конечно, могу некоторое количество слов сказать (тем более, что сейчас мой польский сильно продвинулся), но связно разговаривать я не могу.

Долгое время моим, как принято говорить в польской тюрьме, коллегой по камере был пожилой поляк, отлично говорящий по-английски и по-русски. Мы могли вести разговоры на любые темы: о философии, об этике, я ему зачитывал какие-то куски своих писаний, посвященных археологии. Это, конечно, была большая удача. Я по роду своей профессии привык много разговаривать, обсуждать, дискутировать. Если бы это было невозможно, этого мне не хватало бы. Но до самого последнего времени у меня такая возможность была.