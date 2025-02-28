Саша Бортич

У меня была такая история: экспедиция в Краснодарский край, раз в три дня переезды, очень тяжелые съемки, холодно, смены длиннющие. Но для людей, которые там живут, это просто невероятное событие — у них снимается кино, еще и с какими-то там известными артистами. В одной из станиц был ну просто чудовищно сложный день — я замерзла жутко, ревела, орала в кадре, чего там только в ту смену не делала. И вот после захожу в актерский вагон никакая. Ассистент говорит, что машина подъедет прямо вплотную к двери, чтобы прыгнуть в нее незаметно, так как вокруг площадки весь день собиралась толпа со всей округи. Я соглашаюсь, но вдруг слышу голоса этих людей, которые долго простояли на морозе. Сил не было совсем, но в итоге я пошла и сфотографировалась отдельно с каждым, а было человек 40. И знаешь что? Это было так круто, просто обалденно. Я ушла такая наполненная!