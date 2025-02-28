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Саша Бортич — героиня обложки мартовского номера Собака.ru!

Главная сигма-герл и перфекционистка российского кино совершила личный челлендж и сыграла, возможно, самую важную роль в своей фильмографии. 

Амбассадорка новой искренности и самоиронии Саша Бортич встречает роль мечты в сериале «Между нами химия»: дэд-инсайд-таксистка, узнав о смертельном диагнозе, вопреки всему (и самой себе!) находит силы вернуться к жизни — а потом еще находит любовь (Ефремов? Котрелев? Филипенко? Сангаджиев? Без спойлеров!). Смотрим в марте на Wink.ru самое смешное и пронзительное драмеди ближайших лет, снятое лучшей ученицей Жоры Крыжовникова — Кариной Чувиковой.

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK

А в нашей съемке Бортич раздала авангардистские вайбы до премьеры фильма-перформанса Канье и Ванессы Бикрофт: те же ретрокушетки, только готические дарк-платья, а не вот это вот все.

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK, очки GUCCI (Optics Gallery)
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK, очки GUCCI (Optics Gallery)

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, куртка-бомбер OTOCYON
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, куртка-бомбер OTOCYON

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, топ и юбка JACKSON DE VILLE, жакет RUDY I EYE, туфли VALENTINO (ЦУМ)
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, топ и юбка JACKSON DE VILLE, жакет RUDY I EYE, туфли VALENTINO (ЦУМ)

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
Алексей Дунаев

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND

На Саше: кольца ALROSA DIAMONDS, бомбер OTOCYON, туфли THE ATTICO
Алексей Дунаев

На Саше: кольца ALROSA DIAMONDS, бомбер OTOCYON, туфли THE ATTICO

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ALINA ZHARA
Алексей Дунаев

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ALINA ZHARA

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
Алексей Дунаев

На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, пиджак BALENCIAGA, брюки MM6, туфли BALMAIN (все — ЦУМ)
Алексей Дунаев

На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, пиджак BALENCIAGA, брюки MM6, туфли BALMAIN (все — ЦУМ)

Сценаристка Мила Просвирина (вместе с режиссером Романом Волобуевым задокументировала бум телеграм-каналов в сериале «Просто представь, что мы знаем»!) расспросила свою приятельницу, как научиться соединяться со своим успехом, реагировать на хейт и не терять в себе панк-девчонку на скейте.

Саша Бортич

У меня была такая история: экспедиция в Краснодарский край, раз в три дня переезды, очень тяжелые съемки, холодно, смены длиннющие. Но для людей, которые там живут, это просто невероятное событие — у них снимается кино, еще и с какими-то там известными артистами. В одной из станиц был ну просто чудовищно сложный день — я замерзла жутко, ревела, орала в кадре, чего там только в ту смену не делала. И вот после захожу в актерский вагон никакая. Ассистент говорит, что машина подъедет прямо вплотную к двери, чтобы прыгнуть в нее незаметно, так как вокруг площадки весь день собиралась толпа со всей округи. Я соглашаюсь, но вдруг слышу голоса этих людей, которые долго простояли на морозе. Сил не было совсем, но в итоге я пошла и сфотографировалась отдельно с каждым, а было человек 40. И знаешь что? Это было так круто, просто обалденно. Я ушла такая наполненная!

Полное интервью с Сашей Бортич читайте в мартовском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.

Фото: Алексей Дунаев

Идея: Ксения Гощицкая

Стиль: Алина Артей

Визаж: Юлия Худякова

Волосы: Михаил Киселев

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Ассистент продюсера: Айтадж Гусейнова

Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин и Даниил Мякотенко

Ассистенты стилиста: Екатерина Шумилова и Евгений Лагунин

Ретушь: Анастасия Суворова

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