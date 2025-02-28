Главная сигма-герл и перфекционистка российского кино совершила личный челлендж и сыграла, возможно, самую важную роль в своей фильмографии.
Амбассадорка новой искренности и самоиронии Саша Бортич встречает роль мечты в сериале «Между нами химия»: дэд-инсайд-таксистка, узнав о смертельном диагнозе, вопреки всему (и самой себе!) находит силы вернуться к жизни — а потом еще находит любовь (Ефремов? Котрелев? Филипенко? Сангаджиев? Без спойлеров!). Смотрим в марте на Wink.ru самое смешное и пронзительное драмеди ближайших лет, снятое лучшей ученицей Жоры Крыжовникова — Кариной Чувиковой.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK
А в нашей съемке Бортич раздала авангардистские вайбы до премьеры фильма-перформанса Канье и Ванессы Бикрофт: те же ретрокушетки, только готические дарк-платья, а не вот это вот все.
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, платье BELIK, очки GUCCI (Optics Gallery)
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, куртка-бомбер OTOCYON
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, топ и юбка JACKSON DE VILLE, жакет RUDY I EYE, туфли VALENTINO (ЦУМ)
На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
На Саше: кольца ALROSA DIAMONDS, бомбер OTOCYON, туфли THE ATTICO
На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ALINA ZHARA
На Саше: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, куртка ADIDAS, сапоги-брюки ALEXANDER ARUTYUNOV
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, жакет и туфли MIGMOON, юбка 404 NOT FOUND
На Саше: украшения ALROSA DIAMONDS, пиджак BALENCIAGA, брюки MM6, туфли BALMAIN (все — ЦУМ)
Сценаристка Мила Просвирина (вместе с режиссером Романом Волобуевым задокументировала бум телеграм-каналов в сериале «Просто представь, что мы знаем»!) расспросила свою приятельницу, как научиться соединяться со своим успехом, реагировать на хейт и не терять в себе панк-девчонку на скейте.
Саша Бортич
У меня была такая история: экспедиция в Краснодарский край, раз в три дня переезды, очень тяжелые съемки, холодно, смены длиннющие. Но для людей, которые там живут, это просто невероятное событие — у них снимается кино, еще и с какими-то там известными артистами. В одной из станиц был ну просто чудовищно сложный день — я замерзла жутко, ревела, орала в кадре, чего там только в ту смену не делала. И вот после захожу в актерский вагон никакая. Ассистент говорит, что машина подъедет прямо вплотную к двери, чтобы прыгнуть в нее незаметно, так как вокруг площадки весь день собиралась толпа со всей округи. Я соглашаюсь, но вдруг слышу голоса этих людей, которые долго простояли на морозе. Сил не было совсем, но в итоге я пошла и сфотографировалась отдельно с каждым, а было человек 40. И знаешь что? Это было так круто, просто обалденно. Я ушла такая наполненная!
Полное интервью с Сашей Бортич читайте в мартовском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Фото: Алексей Дунаев
Идея: Ксения Гощицкая
Стиль: Алина Артей
Визаж: Юлия Худякова
Волосы: Михаил Киселев
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Ассистент продюсера: Айтадж Гусейнова
Ассистенты фотографа: Вадим Пушкин и Даниил Мякотенко
Ассистенты стилиста: Екатерина Шумилова и Евгений Лагунин
Ретушь: Анастасия Суворова
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