Как ученица Рыжакова и Погребничко Галина Зальцман стала главной по театральным экспериментам в Петербурге (ставит Тарковского и Сакса!)

В вашем портфолио — инсценировки киносценариев Каурисмяки, Кустурицы, Триера, Тарковского, а теперь еще и популяризатора науки, невролога Сакса. Звучит, как драматургические челленджи. Внимание, вопрос: как вы выбираете материал?

Во-первых, всегда хочется попасть в нерв. Найти произведение, которое отвечает потребностям и мыслям, находящимся в общем пространстве смыслов. Во-вторых, мне важно, чтобы текст не был приспособлен для театра: не получилось бы подсмотреть правильные ответы в конце учебника. Это помогает создавать новую форму для разговора со зрителем.

Чем вас тогда зацепил «Человек, который принял жену за шляпу»?

Наблюдения Сакса актуальны в контексте засилья разговоров об эзотерическом и психологическом. Сейчас все ищут ответы: как устроен человек и его мозг, как он живет в сложном и бесконечно меняющемся мире. Книга Сакса предлагает новый взгляд на эту проблему: описанные в ней люди с ментальными особенностями — пример того, как сознание борется с реальностью. Оно подменяет ее на такую версию, которая будет пригодна для проживания.

В 1993 году Сакса уже ставил британский классик Питер Брук. Ваш спектакль — оммаж мастеру или, быть может, попытка с ним поговорить?

Ни то, ни другое. Мы с командой говорили о Бруке, но его спектакля нет в записи, остались только рецензии. Знаю, его основной идеей был тезис: «Кто в халате — тот и врач». Мне кажется, это правильное направление мысли. Ведь почему мы думаем, что персонаж в униформе обязательно здоров? Или что он может объяснить, какие процессы происходят с другим человеком?