Что смотреть на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге? 20 картин, которые не стоит пропускать

В Петербурге стартует 36-й кинофестиваль «Послание к человеку» (с 16 по 24 октября)! Международный киносмотр категории «А» каждый год готовит максимально насыщенную программу, в которой что-то для себя могут найти и любители арт-мейнстрима, и ценители экспериментов в киноязыке. Собака.ru рассказывает о нескольких картинах «Послания» (хотя смотреть рекомендуется вообще все!).