Что смотреть на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге? 20 картин, которые не стоит пропускать

В Петербурге стартует 36-й кинофестиваль «Послание к человеку» (с 16 по 24 октября)! Международный киносмотр категории «А» каждый год готовит максимально насыщенную программу, в которой что-то для себя могут найти и любители арт-мейнстрима, и ценители экспериментов в киноязыке. Собака.ru рассказывает о нескольких картинах «Послания» (хотя смотреть рекомендуется вообще все!).
«Матч» / The Match (18+)
Фильм открытия
Док о знаменитой скандальной игре чемпионата мира по футболу 1986 года между Аргентиной и Англией, запомнившейся той самой «рукой Бога» Диего Марадоны. Через спортивное противостояние режиссеры Хуан Кабраль и Сантьяго Франко анализируют многолетние взрывоопасные отношения между государствами.
Где смотреть: 16 октября, 16:30, «Аврора», 18 октября, 21:30, «Аврора»
«Ностальгия по будущему» (18+)
Специальный показ
Экспериментальный фильм бельгийского современного художника Брехта Дебакера о режиссере Крисе Маркере — легендарном новаторе и мистификаторе, значимую часть своей карьеры построившем на анонимности. Закадровым голосом картины стала актриса Шарлотта Рэмплинг.
Где смотреть: 16 октября, 19:00, Дом кино
«Джойбабблс» / Joybubbles (18+)
Специальный показ
История удивительного персонажа по прозвищу Джойбабблс: слепой от рождения мальчик в 50-е годы интуитивно научился с помощью свиста и нажатий на кнопки взламывать тогдашние телефонные сети, положив начало движению фрикеров и хакеров. Документальный фильм, который сняла Рэйчел Дж. Моррисон, в этом году показывали на «Сандэнсе».
Где смотреть: 16 октября, 21:00, Дом кино
«Лето в Бадене» (18+)
Специальный показ
Экранизация одноименного романа Леонида Цыпкина (не путать с Александром Цыпкиным) — по сюжету советский интеллигент в экзистенциальном кризисе (Филипп Янковский) после отъезда сына за границу становится одержим идеей написать роман о Достоевском, для чего очень глубоко и болезненно погружается в его жизнь. Режиссером выступил Антон Желнов, а его соавтором — Юрий Сапрыкин.
Где смотреть: 17 октября, 19:00, «Родина»
«Красные скалы» / Les roches rouges (18+)
Специальная программа «Двойные вершины»
Новая работа автора «29 пальм» и «Империи» Бруно Дюмона, по духу близкая его же «Малышу Кенкену». Пятилетний Жео оказывается в центре опасного соперничества — дети соревнуются в прыжках в воду со скал — но где первая ненависть, там и первая любовь.
Где смотреть: 17 октября, 21:15, «Родина»
«Надо снимать фильмы» (18+)
Национальный конкурс
Фильм-матрешка о съемках недавней картины Романа Михайлова «Пока небо смотрит»: тот снимает фильм о том, как Валерия Гайа Германика (по сюжету) снимает фильм о танцорах, а все это в реальности фиксирует режиссер-документалист Маша Черная.
Где смотреть: 17 октября, 16:00, «Аврора», 18 октября, 17:50, «Дом кино»
«Наше спасение» / Notre Salut (18+)
Специальная программа «Двойные вершины»
Победитель Каннского фестиваля этого года в номинации «Лучший сценарий». В фильме Эммануэля Марре главный герой, чиновник Анри (образ которого режиссер писал со своего прадеда), в сентябре 1940 года прибывает в оккупированную Францию, в надежде изменить изнутри новый порядок вещей — но постепенно вязнет в нем сам.
Где смотреть: 17 октября, 20:30, «Аврора»
«Просто побудьте со мной» (18+)
Национальный конкурс
Нежный и личный документальный фильм о матери Алексея Балабанова — Инге Александровне, которая откровенно рассказывает о своей нынешней и прошлой жизни. Режиссером выступила Стася Хомерики-Гранковская, а продюсером — Сергей Сельянов.
Где смотреть: 17 октября, 18:30, «Аврора»
«Приключения мозаик на земле и под» (18+)
Национальный конкурс
Признанные мастера современного российского кино — режиссер Алексей Федорченко и оператор Алишер Хамидходжаев — в своем новом документальном фильме рассказывают об истории мозаичного искусства. В центре внимания — петербургская династия Фроловых, которая украшала Спас на Крови, Мавзолей Ленина, московское метро и многое другое.
Где смотреть: 17 октября, 18:30, «Аврора»
«Шалом» / Shalom (18+)
Международный конкурс
Палестино-израильский конфликт, поданный через историю Рушди — мусульманина из Палестины с израильским гражданством, который в зоопарке заботится о пожилом носороге по имени Шалом. Режиссером выступила Мейталь Звиели.
Где смотреть: 17 октября, 15:00, 18:50, «Аврора»
«Невечерняя» (18+)
Специальный показ
Последний фильм Марлена Хуциева, который так и не успел его завершить — режиссер умер в 2019-м. Спустя семь лет картина о крепкой интеллектуальной связи и человеческой дружбе Антона Чехова и Льва Толстого все-таки появится на большом экране — под руководством Наума Клеймана ее завершил Андрей Натоцинский.
Где смотреть: 18 октября, 18:10 «Аврора»
«Полный Фил» / Full Phil (18+)
Специальная программа «Двойные вершины»
Знаменитый абсурдист Кантен Дюпье снял драмеди о магнате Филипе, который во время поездки в Париж пытается наладить отношения со взрослой дочерью Мэйделин — но вся окружающая французская реальность этому противится. Главные роли сыграли голливудские звезды — Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт.
Где смотреть: 18 октября, 21:15, «Родина»
«Браво, Бене!» / Bravo Bene! (18+)
Специальная программа «Панорама.doc»
Самоироничный док Франко Мареско о природе кинотворчества и собственных провальных съемках картины о легендарном Кармело Бене, снимавшемся еще у Пазолини. Номинант на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля-2025.
Где смотреть: 18 октября, 19:00, Дом кино
«Чуураа» (18+)
Национальный конкурс
Поэтичная короткометражка оскаровской номинантки Евгении Арбугаевой («Выход»), снятая вместе с братом Максимом («Кончится лето»). В центре истории — якутский палеонтолог Айсен, спустившийся в ледяную пещеру и оказавшийся в царстве местной мифологии.
Где смотреть: 18 октября, 18:40, «Аврора»
«Йо, Любовь – это мятежная птица» / Yo, Love Is the Rebellious Bird» (18+)
Специальная программа «Панорама.doc»
Синема-верите, в котором режиссер Анна Фитч вспоминает свою умершую старшую подругу Йоланду. Боль утраты она пытается заглушить, построив масштабную копию ее дома у себя в комнате — из вымышленных и реальных воспоминаний и съемочных приемов формируется выпуклый портрет ушедшего, но навсегда оставшегося в памяти человека.
Где смотреть: 19 октября, 19:00, «Родина»
«Бигуди лысого человека» (18+)
Национальный конкурс
Документальный фильм художницы Маши Годованной о Георгие Милляре — фактурнейшем советском актере, которого все помнят по сказкам Александра Роу. Работа с огромным объемом архивных данных превращается не просто в рассказ об одном конкретном человеке, но и о кино того времени в целом.
Где смотреть: 19 октября, 18:35, «Аврора»
«Сегодня у Германа 122 на 85» (18+)
Специальный показ
Несколько дней из жизни Алексея Германа-старшего — создатели в 2003 году оказались в его творческой лаборатории и сняли маэстро в один из сложных моментов его работы над «Трудно быть богом», а спустя годы переосмыслили и дополнили снятый материал. Режиссером выступил знаменитый киновед Петр Шепотинник.
Где смотреть: 21 октября, 18:00, «Аврора»
«Лесоруб» (18+)
Национальный конкурс
Полнометражный док Артема Тумакова («А как правильно?») о лесорубе и его отношениях с семьей, окружающими и самой тайгой. Продюсером проекта-долгостроя выступила Юлия Витязева.
Где смотреть: 21 октября, 19:50, «Аврора», 23 октября, «Дом кино»
«Неверно понятые» / The Misconceived (18+)
Специальная программа «Новые голоса»
Черная сатирическая комедия о режиссере-аутсайдере, который стал отцом-одиночкой и теперь пытается не потерять человеческий облик. Режиссер — Джеймс Н. Киниц Уилкинс, обладатель своеобразного чувства юмора и любви к экспериментальным визуальным эффектам.
Где смотреть: 21 октября, 21:00, «Родина»
«Оглянись» / Look Back (18+)
Специальная программа «Двойные вершины»
Режиссер «Магазинных воришек» и «Никто не узнает» Хирокадзу Корээда перенес на экран мангу о двух девочках-подростках, чья конкуренция в рисовании переросла в крепкую дружбу на протяжении многих лет. Главные роли исполнили Нацуки Дэгути и Адзю Макита. В российский прокат участник основного конкурса Канн выйдет в феврале 2027-го.
Где смотреть: 21 октября, 19:00, «Аврора»
Фильм закрытия: будет объявлен дополнительно
Где смотреть: 23 октября, 16:00, «Аврора»
36-й фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 16 по 24 октября. Помимо сотни кинопоказов, в программе — специальные события: от мастер-классов до питчингов. Подробное расписание здесь.
Обложка материала: кадр из фильма «Невечерняя», предоставлен фестивалем.
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