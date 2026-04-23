Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 апреля

Главные премьеры этой недели в кино: драма с Александром Петровым об эпохе лихих 1990-х «Коммерсант» (18+), история о подвиге спортсменов-блокадников (в касте Тихон Жизневский!) «Ангелы Ладоги» (12+) и повторный прокат триллера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Гастроли МХТ имени Чехова, Александринский театр (18+)

Худрук театра Константин Хабенский после недавнего триумфа инди-драмеди «Здесь был Юра» везет в Петербург семь спектаклей со звездными составами. На этой неделе смотрим булгаковский трагифарс «Кабала святош» с участием Николая Цискаридзе (самый дефицитный спектакль МХТ!) и детектив «8 разгневанных женщин» (Мороз! Чиповская! Эрнст!).

До 25 апреля

Концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Вместо привычных Малера, Моцарта или Генделя в этот четверг самый нестандартный и обсуждаемый оркестр и хор страны сыграет новую программу — фрагменты из барочных опер Рамо.

Встреча с Константином Бронзитом, лекторий «Казанский» (16+)

19:00

Создатель мультипликационного культурного кода современной России Константин Бронзит встретится со зрителями и покажет короткий метр «Три сестры», номинированный на «Оскар»-2026.

Спектакль «Каменный цветок», Мариинский театр (6+)

К 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева в репертуар Мариинки возвращают балет по уральским сказам Бажова. Партию Хозяйки Медной горы по очереди исполнят дивы Виктория Терешкина и Рената Шакирова.

23, 24, 25, 26 апреля

Паблик-ток «Там на неведомых „Крестах“. Страшная сказка со светлым концом», отель «Индиго» (18+)

19:00

Краевед Лев Лурье поговорит с журналистом Евгением Вышенковым об истории знаменитой петербургской тюрьмы (и главной экскурсионной локации этой весны!).

Концерт DJ Stonik1917 х «Масла», Aurora Concert Hall (18+)

20:00

Первый большой сольник легенды электронной музыки и автора того самого вау-хита «Какой хороший день, чтобы подарить цветов».

Спецпоказ «Грация», «Аврора» (18+)

18:50 и 19:30

Новинка Паоло Соррентино о судьбе президента Италии, который размышляет, подписывать ли закон об эвтаназии.