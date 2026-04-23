Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 апреля

Спектакль-трагифарс «Кабала святош» с участием Николая Цискаридзе, гастроли пространства «Внутри» (Старшенбаум! Табаков! Савельев!), концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, ретроспектива Ивана Шишкина, экспозиция коллекции Дениса Химиляйне, экскурсия Ивана Чечота по Эрмитажному театру, спецпоказ «Трех сестер» с Константином Бронзитом, паблик-ток Льва Лурье про «Кресты», встреча с Ниной Усатовой и вечеринка Çava Disco — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 23 АПРЕЛЯ
Николай Цискаридзе
Главные премьеры этой недели в кино: драма с Александром Петровым об эпохе лихих 1990-х «Коммерсант» (18+), история о подвиге спортсменов-блокадников (в касте Тихон Жизневский!) «Ангелы Ладоги» (12+) и повторный прокат триллера Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Гастроли МХТ имени Чехова, Александринский театр (18+)
Худрук театра Константин Хабенский после недавнего триумфа инди-драмеди «Здесь был Юра» везет в Петербург семь спектаклей со звездными составами. На этой неделе смотрим булгаковский трагифарс «Кабала святош» с участием Николая Цискаридзе (самый дефицитный спектакль МХТ!) и детектив «8 разгневанных женщин» (Мороз! Чиповская! Эрнст!).
До 25 апреля
Концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Вместо привычных Малера, Моцарта или Генделя в этот четверг самый нестандартный и обсуждаемый оркестр и хор страны сыграет новую программу — фрагменты из барочных опер Рамо.
Встреча с Константином Бронзитом, лекторий «Казанский» (16+)
19:00
Создатель мультипликационного культурного кода современной России Константин Бронзит встретится со зрителями и покажет короткий метр «Три сестры», номинированный на «Оскар»-2026.
Спектакль «Каменный цветок», Мариинский театр (6+)
К 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева в репертуар Мариинки возвращают балет по уральским сказам Бажова. Партию Хозяйки Медной горы по очереди исполнят дивы Виктория Терешкина и Рената Шакирова.
23, 24, 25, 26 апреля
Паблик-ток «Там на неведомых „Крестах“. Страшная сказка со светлым концом», отель «Индиго» (18+)
19:00
Краевед Лев Лурье поговорит с журналистом Евгением Вышенковым об истории знаменитой петербургской тюрьмы (и главной экскурсионной локации этой весны!).
Концерт DJ Stonik1917 х «Масла», Aurora Concert Hall (18+)
20:00
Первый большой сольник легенды электронной музыки и автора того самого вау-хита «Какой хороший день, чтобы подарить цветов».
Спецпоказ «Грация», «Аврора» (18+)
18:50 и 19:30
Новинка Паоло Соррентино о судьбе президента Италии, который размышляет, подписывать ли закон об эвтаназии.
ПЯТНИЦА: 24 АПРЕЛЯ
Денис Химиляйне
Выставка «Голова современника. Художники из коллекции», «Третье место» (16+)
Арт-сенсация! Первая масштабная экспозиция коллекции Дениса Химиляйне объединит работы как топорописца Энгельке, так и легенды неофициального советского искусства Сидура.
С 24 апреля по 31 июля
Вечеринка Çava Disco, «К-30» (18+)
22:00
Достаем глиттер и перья! В резиденции Roots United команда Александра Столярова и Валерия Дятлова дает нарядную тематическую вечеринку под ритмы итало, дарк-диско, синти-попа и фанка.
Спецпоказ «Меланхолия», Cinéma Michèle (18+)
19:00
В январе режиссер (и наш любимый мемолог!) Настя Паутова показала спектакль-сенсацию по сценарию Ларса фон Триера, а в эту пятницу представит оригинал.
Ярмарка «Куча-2», Фабрика лимонной кислоты (18+)
В арт-пространстве Сообщества Современных Сибирских Художников пройдет феерия независимого искусства и книгоиздания. Идем изучать стенды Parazit, НеНеМу, KGallery, Издательства Ивана Лимбаха, носорога и другие.
С 24 по 26 апреля
Читка «Когда созревают крокодилы», кабаре «Шум» (18+)
20:00
Команда театра «ВелесО» и Евгений Ткачук инсценируют пьесу Родиона Прилепина о взрослении и инициации через боль.
Экскурсия «Эрмитаж и театр», Эрмитажный театр (18+)
17:00
Солнце русского искусствоведения Иван Чечот расскажет о явлении придворного театра и эскизах сценографа Пьетро ди Готтардо Гонзаго.
Вечеринка «Церемония счастья», Buddha Bar (18+)
22:00
Креативная команда Odyssey покажет симбиоз искусства, хаус-музыки и медитации.
Спектакль «Игроки», Молодежный театр на Фонтанке (16+)
В постановке гоголевской комедии переплетутся вымысел и реальные детали из жизни писателя. Связующая тема здесь — тотальное одиночество.
24 и 25 апреля
СУББОТА: 25 АПРЕЛЯ
Нина Усатова
Фестиваль «Музыкальная коллекция», Филармония им. Шостаковича (6+)
В программе главного музыкального события сезона: мировая премьера симфонии-реквиема Алексея Крашенинникова, Шуберт и Лист в версии Дениса Мацуева, читка Сергея Маковецкого, Шнитке и Мартынов в трактовке оркестра «Дивертисмент», а также фортепианные концерты Александра Кашпурина и Бориса Березовского.
С 25 апреля по 22 мая
Встреча с Ниной Усатовой, Театр им. Ленсовета (16+)
15:00
Муза Андрея Могучего поделится инсайдами о детстве на Алтае, работе в труппе Георгия Товстоногова и любимых сценических партнерах. А в интервью Собака.ru Нина Николаевна рассказала о своем харакетере, успехе спектакля «Материнское сердце» и профессиональных лайфхаках (спойлер: не стесняться играть саму себя!).
Выставка «Иван Шишкин. Русский лес», Корпус Бенуа (0+)
В ретроспективу патриарха пейзажа вошло 140 полотен. Среди хайлайтов — отреставрированный этюд «Сосна на скале» и, конечно, «Утро в сосновом лесу».
С 25 апреля по 9 ноября
Вечеринка «Ствол», «K-30» (18+)
23:00
В лайн-апе московсковской группировки «Ствол» (вы наверняка видели их трансляции!) — Reptiloid, Superlative, It Alone, Raw Takes, Rlgn и другие.
Концерт Fortuna 812, Sound (16+)
18:00
Качаемся под биты сингла «Это любовь, Париж, помада Maybelline» сверхновой петербургской хип-хоп-звезды.
Спецпоказ «Жена ушла», «Ленфильм» (18+)
18:00
Автор проекта «улица балабанова» Алина Герман познакомит зрителя с картиной легенды «Ленинградской школы кино» Динары Асановой о развалившейся семье.
Спектакль «Преступление и наказание», «Стачка» (16+)
16:00 и 20:00
Гомельский драматический театр везет в Петербург постановку Романа Габриа, которая переносит сюжет Достоевского в балабановский Петербург 1990-х.
Вечеринка PANDEMIC, Blank (18+)
23:30
Плотное индастриал-, дарк- и хард-техно в исполнении промо-команды PANDEMIC.
Спектакль «Ни одного животного», «ВелесО» (18+)
Хип-хоп-драма Евгения Ткачука по пьесе Родиона Прилепина раскроет темы предназначения, внутренней свободы и любви.
25 и 26 апреля
Благотворительный книжный фестиваль «Фонарь», «Сообщество» в Новой Голландии (6+)
12:00
Книжная барахолка, дискуссии, презентации, мастер-классы, перформансы и экскурсия по Коломне в поддержку благотворительной организации «Хоспис на дому».
Лекция «Однажды утром мы все проснемся другими», Anna Nova Gallery (16+)
16:00
Как совриск переосмысляет монстров и тему инаковости? Ответит куратор Илья Крончев-Иванов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 26 АПРЕЛЯ
Ирина Старшенбаум
Спектакль «Помпеи», Театр на Васильевском (16+)
17:00 и 20:00
В постановке Саввы Савельева Ирина Старшенбаум и Павел Табаков параллельно перерождаются в четырех измерениях: в Москве 2026-го и 2116-го, а также в Помпеях в день извержения Везувия и в 1908-м (все это под музыку композитора и бывшего солиста группы «Корни» Павла Артемьева!).
Считаем, что пропустить редкую встречу с архетипичной дрим-герл российского кино Старшенбаум — преступление. А изучить ее лор подробнее можно в интервью Собака.ru: «Я люблю людей, которые могут договориться "по понятиям": раз обещал — сделал. Потому что сама стараюсь быть человеком слова».
Выставка «Улитка 2. Стенообразование в период разрушения», Sobo Gallery (18+)
Елизавета и Александр Цикаришвили отмечают день рождения галереи кураторским проектом, в который вошло 35 имен: от Цветов Джонджоли и Петра Белого до Петра Швецова и Константина фон Рибена.
С 26 апреля по 31 мая
Концерт «Пасхальные песни», Декабристов, 54А (6+)
19:00
Хор Festino исполнит новое сочинение композитора Настасьи Хрущевой на тексты стихов из Верхокамья.
Концерт Tesla Boy, «Космонавт» (16+)
20:00
Антон Севидов выступит с треками с последнего альбома «Навсегда сейчас».
Концерт Saluki, Temple of Deer (16+)
19:00
Исполнитель сингла «Огни» замиксует хип-хоп, электронную и поп-музыку.
