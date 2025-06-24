Как основательница KGallery Кристина Березовская создает выставки-бэнгеры: от андерграундного Ипполитова до легендарных Петрова-Водкина и Хармса!

KGallery как продюсерский проект

Выставки в KGallery почти никогда про продажи: вы показываете вещи из частных коллекций, в том числе своей. Как это укладывается в бизнес-модель? Ведь с выручки за билеты содержание двухэтажного пространства в центре города не потянуть.



А вот и нет! Начиная с выставки Константина Сомова, которая проходила 8 лет назад, мы получаем достаточный доход с билетов, чтобы закрывать свои базовые потребности. Честно говоря, сейчас уже сложно понять, почему мы столько лет делали роскошные выставки Кустодиева, Григорьева и других художников музейного уровня с исключительно символической платой за вход. До 2017 года мы окупали часть расходов на проекты коммерческой деятельностью — продажей искусства: участвовали в антикварных салонах, устраивали аукционы. Сейчас выставочная и арт-дилерская деятельность KGallery — это две параллельные прямые. Бывают периоды, когда коммерчески «выстреливает» выставка, а продажи проседают, бывает наоборот, — в итоге мы в любом случае выруливаем.

То есть KGallery — предприятие по созданию успешных у зрителя выставок?

Да, более того, даю эксклюзив: нам настолько тесно, что сейчас я в поисках еще одного пространства, которое будет функционировать исключительно за счет проведения выставок.

Получается, ты не галеристка, а продюсер! Ведь галереи редко открывают выставки, которые могут заработать с билетов. Припоминаю разве что выставку Дмитрия Маркова в Anna Nova, куда действительно стояли очереди. Остальные примеры — как будто случайность: 5 лет назад в тиктоке завирусились видео из московского галерейного кластера Cube, и туда ломанулись сотни блогеров. Именно из-за этого нашествия пришлось сделать платный вход.

Да, знаешь, продюсирование – самое точное слово, чтобы обозначить процесс, которым я занимаюсь последние годы. Я не курирую, а именно продюсирую: выстраиваю процессы, собираю команды мечты — как в штат галереи, так и под проекты. Мне важно сделать популярную у зрителя выставку, по пути не уронив эстетическую планку KGallery. Выставка должна быть, извини за этот сухой маркетинговый термин, уникальным продуктом.

Секрет первый: кастинг и тайминг

Если ты продюсер, то у тебя наверняка должны быть свои секреты, как сделать так, чтобы проект выстрелил. Раскрой их на примере твоей актуальной выставки, посвященной Хармсу и его кругу!

Выставку «“Почему, почему я лучше всех?” Хармс и компания» я собирала именно как продюсерский проект. Во-первых, мы правильно выбрали тему. О Хармсе давно не делали выставок. Во-вторых, уникальность — мы показываем личные вещи поэта. Как мы их получили? Оказалось, что петербургское издательство «Вита Нова» обладает большой коллекцией писем, фотографий и личных вещей поэта и писателя. Более того, издательство само пришло к нам с предложением, приближалось 120-летие Хармса — хороший повод. Но, как продюсер, я понимала, что этого все же мало для успеха. Дальше я начала нанизывать детали. Так у нас появился звездный дизайнер — Эмиль Капелюш, театральный художник-постановщик, работавший с Мариинским театром, БДТ, Театром Ленсовета, обладатель «Золотой маски». Потом я пригласила Артема Балаева, совладельца кабаре «Шум», в качестве креативного продюсера. Нужен был человек, влюбленный в Хармса, который бы привнес свежий взгляд, придумал параллельную программу и мерч, разные фишки, привлекающие аудиторию. Кстати, пример выставки «Почему, почему я лучше всех?» — показательный: Хармс никогда не был лично моим героем, как и обэриуты в целом. Честно говоря, мне до сих пор не близок их стиль. Часто бывает, что, готовя выставку, ты настолько начинаешь ею жить, что не можешь не увлечься ее героями. Тут же, несмотря на погружение, коннекта с Хармсом так и не случилось.

Мне кажется, для продюсеров в широком смысле — это обычная история. Главное — грамотный кастинг на ключевые роли в проекте.

Да, всё так. В этом была моя задача — найти людей, которые горят этой темой. Эмиль Борисович ни за что бы не подключился к созданию выставки Хармса, если бы не любил Хармса. А еще важно предложить заинтересованному в теме человеку подходящую ему роль. Если бы я привлекла Артема как профессионального пиарщика, то мы бы не получили такую удивительную вещь, как хармсовский «Совершенный подарок». Это такой сувенир — деревянная палочка, с одного конца которой шар, а с другого — куб. Артем нашел в рассказе Хармса описание этого предмета: «Такую палочку можно держать в руке или, если ее положить, то совершенно безразлично куда. Такая палочка больше ни к чему не пригодна». Мы взяли эту идею, визуализировали и воплотили в качестве мерча. Подарок очень хорошо продается — мы будем увеличивать тираж.

Хармс для Петербурга — культовое имя, а у тебя бывают проекты про явления, которые широкому кругу зрителей не очень-то известны. Например, выставка коллекции ленинградского фотоандеграунда «Я знаю места» от админа тг-канала «Здесь был Майк» Игоря Кузьмичева. Ты отдала под проект два этажа на два месяца — риск большой, но в итоге зритель пришел. Как ты решилась?

Дело в продюсерском чутье, когда интуитивно понимаешь, что совсем скоро человек займет свою нишу и выстрелит — потому что он дико увлечен. Игорь как раз такой. Сейчас у его канала на тему андеграундной ленинградской культуры 16000 подписчиков, два года назад было заметно меньше. Но мне было невероятно интересно его читать: Игорь рассказывает о поэте Викторе Кривулине, фотографе Борисе Смелове, художниках арефьевского круга так, что это увлекает даже совсем молодых людей. И все они в итоге пришли к нам в KGallery смотреть на фотографии из собрания художника-нонконформиста Валерия Вальрана: «Сайгон», выставки в ДК Газа, мастерская Михнова-Войтенко. Если бы мы просто взяли и развесили их — это было бы интересно только узкому кругу исследователей. А мы придумали некий путеводитель по маршрутам ленинградской богемы 1970-х годов: места встреч, кафе, мастерские, квартиры и рюмочные, такой условный бархоппинг 50 лет тому назад.