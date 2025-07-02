Прима Мариинского театра Рената Шакирова: «Из-за сценического темперамента меня называют московской балериной»

Рената Шакирова в 2024-м стала прима-балериной Мариинского театра: ее диапазон позволяет нарушить канон и танцевать то Никию, то Гамзатти в «Баядерке», выходить то Хозяйкой Медной горы, то лирической Катериной в «Каменном цветке», а еще она взяла главную балетную высоту — партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». В 2025-м Рената этуаль всех премьер — занята в сценической версии культового телеспектакля «Анюта», раскрывает комедийный талант в очень красивом фэшн-балете «Коппелия» и освоила неоклассику «Танцсцен» хореографа Вячеслава Самодурова.
Прима-балерина Рената Шакирова — лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Театр и шоу».
Серьги и кольца PARURE ATELIER, куртка и комбинезон LEVEL 44, сапоги MUCUS VINTAGE
|Прима-балерина сфотографирована за кулисами исторической сцены родного Мариинского театра, которому в этом году исполняется 165 лет. Торжественное открытие театра, построенного по проекту архитектора Альберто Кавоса, состоялось в 1860 году. Первым представлением сезона была опера Глинки «Жизнь за царя».
В 2015-м я увидела тебя в балете «Щелкунчик» — это был твой первый сезон в Мариинском и сразу главная партия Маши. Уже тогда балетоманы согласились — звезда. Но назначения пришлось подождать девять лет — о статусе прима-балерины тебе объявили в марте 2024-го. Что он изменил в твоей жизни?
Это назначение усилило требования к себе самой. Кажется, что вот, Олимп достигнут, но теперь, вместо того чтобы расслабиться, ты каждый день должна ему соответствовать. Уровень ответственности вырос.
Твой старт был стремительным: сложнейшую партию Рубинов в балете «Драгоценности» Джорджа Баланчина ты станцевала еще студенткой Академии Вагановой. Это был большой аванс?
Аванс для меня и риски для руководства, в первую очередь для Юрия Валерьевича Фатеева (и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра в 2008–2024 годах. — Прим. ред.). Он рассказывал, что перед моим дебютом вдруг начал переживать, а справлюсь ли я. Ведь карьера может сломаться, не начавшись. Но у меня получилось, и я благодарна ему за шанс.
Сработало везение, данные или труд?
Всё вместе. А, может, и то, что в театре в те дни была прима Диана Вишнева и пожелала мне удачи. «Рубины» — одна из ее любимых партий. Но вообще без везения в нашей профессии трудно. В этом тоже есть драма.
После выпуска из академии ты в паре с премьером Мариинского Кимин Кимом получила гран-при телешоу «Большой балет» на канале «Культура». Балетные не считают ТВ низким жанром?
Нет, такие шоу повышают интерес к нашему искусству, как когда-то советские фильмы-спектакли. После проекта у меня появились поклонники по всей стране. Но в процессе было важно не сломаться морально. Вчерашняя студентка — и уже выступает с партнером-премьером в новых партиях почти каждый день, еще и в режиме соревнования. Уровень концентрации и давления стал для меня челленджем. В одном выпуске у меня ничего не получалось, и это увидели по всей стране! Трагедия! Нужно было или сдаться, или двигаться вперед, забыв про неудачу. Я выбрала второе — и мы выиграли.
Тебе не было и двадцати, а ты уже танцевала ведущие партии, у тебя сложился фан-клуб, но ты долгие годы оставалась первой солисткой. Было обидно?
Когда мой репертуар состоял практически из главных ролей в классических спектаклях афиши Мариинского — от «Дон Кихота» и «Баядерки» до «Жизели» — ужасно хотелось повышения. Но я поняла: надо перестать об этом думать. Очень много факторов, которые не зависят от нас, артистов.
Любви публики, солдаутов и качества танца недостаточно?
Помимо всего этого нужна свободная ставка в штатном расписании, желание художественного руководителя, поддержка его решения со стороны других отделов театра. Система гораздо сложнее, чем кажется. И осознание этого помогло мне продолжать работать не ради иерархии, а ради танца.
Кстати, твой танец славится южным темпераментом. Символично, что примой тебя объявили не после голубой классики — «Лебединого» или «Раймонды» — а на поклонах знакового для тебя спектакля «Шурале», основанного на татарском фольклоре. Ты ведь провела детство в Башкирии?
Да, я была настолько активным и подвижным ребенком, что мама отдала меня в местный ансамбль «Солнышко», где я исполняла народные, национальные, эстрадные танцы. Но моя жизнь связана с Академией Вагановой и Мариинским театром с десяти лет: мама поехала в Петербург в командировку, взяла меня с собой, мы пришли на пробы — и я поступила.
Серьги и кольца PARURE ATELIER, куртка и комбинезон LEVEL 44, брюки NAMELAZZ, туфли MUCUS VINTAGE
Как получилось, что в академии с ее строгостью к канону твоя страсть не улетучилась?
Благодаря педагогу Татьяне Александровне Удаленковой, которую мы этой весной поздравляли с 90-летием. Она раскрыла мой характер внутри традиции, научила справляться с любыми задачами, ведь мои данные не были совершенны, дала невероятную техническую базу. Мы все в классе могли исполнять сложные элементы с двух ног! Для нас, например, не было проблемы крутить тур вправо и влево, или делать комбинацию «не в свою сторону». Все рамки у нас в голове, и самозапреты лишают нас многих возможностей.
И теперь ты крутишь тройные фуэте в «Дон Кихоте» (балерина делает три оборота перед тем, как открыть ногу в захлест, что усложняет серию классических 32 фуэте) и их же с продвижением по диагонали в «Коппелии»!
Кстати, я слышала, что из-за сценического темперамента меня называют московской балериной.
Задевает?
Спокойно отношусь. В Большом танцевали гениальные ленинградки Галина Уланова и Марина Семенова. Там же стали суперзвездами выпускницы Академии Вагановой Ольга Смирнова и Евгения Образцова. Светлана Захарова начинала в Мариинском, Элеонора Севенард училась на улице Росси. Почему же тогда в Петербурге не может быть балерины с московским темпераментом? Петербургскую школу я перенимала у педагога академии Татьяны Александровны Удаленковой, Мариинскую исследую со своим репетитором в театре Татьяной Геннадьевной Тереховой.
А еще шипят, что ты характерная балерина. Но вот в «Каменном цветке» ты исполняешь то лирическую Катерину, то властную Хозяйку Медной горы: в одной постановке рвешь условности традиции.
Я не такой человек, который будет оставаться в границах. Да и границы сейчас сдвигаются — думаю, понятие амплуа перестает быть актуальным. В этом сезоне я дебютировала в «Баядерке» в партии властной Гамзатти, несмотря на то что много лет выходила только в роли отчаянной влюбленной Никии. Да, ломать стереотипы — опасно. Если не получится, тебя заклеймят, даже если ты прима. Но я сознательно иду на это: сегодня важна многозадачность, и балет — не исключение. Только так ты сможешь расти как артист.
Два года назад ты станцевала свое первое «Лебединое озеро» на сцене Мариинского театра. Это вершина классического репертуара. Почему ты долго шла к ней?
«Лебединое» на родной сцене стало моим самым большим испытанием. Я никогда не видела себя Одеттой-Одиллией в Мариинском. Перед моими глазами всегда были балерины высокого роста с шикарными линиями и фантастической техникой. Мои педагоги говорили — пробуй! Но я просила, чтобы меня даже не пытались ставить в афишу в Петербурге, и первый раз вышла в этом спектакле на нашей Приморской сцене — во Владивостоке.
Что пугало? Петербургский зритель?
Нет, не зритель. Тот идеал исполнения, который я видела в Мариинском: Ульяна Лопаткина, Виктория Терешкина. Мне казалось, я не могу и близко сделать такие образы. Я долго не была готова к партии Одетты-Одиллии ни морально, ни физически. А вот после дебюта во Владивостоке все-таки согласилась выйти в Петербурге. После второго спектакля заведующий балетной труппой Юрий Валерьевич Фатеев сказал, что я показала лебедя на все 150 процентов. Моя личная победа состоялась.
В череде твоих наград за 2024 год первой стала премия «Золотой софит» за партию Анюты в одноименном балете, где тебя сравнивали с великой советской примой Екатериной Максимовой.
Мне лестно такое сопоставление. Но как можно сравнивать с эталоном? Неизбежно: когда мы говорим про «Анюту», перед глазами сразу воздушность и легкость Максимовой в тарантелле из этого фильма-балета. Мне было важно показать свою Анюту. Балет идет во многих городах — в Москве, Казани, в Новосибирске, — но Владимир Васильев, автор либретто и хореограф спектакля, супруг Екатерины Сергеевны Максимовой, всегда корректирует нюансы под каждую балерину. Это дает возможность искать свою интерпретацию.
Какой вызов ты бросаешь себе сейчас?
Недавно я танцевала премьеру — одноактный балет «Танцсцены» Славы Самодурова на музыку Игоря Стравинского, где мы должны были вникнуть в насыщенный язык современной неоклассики, и не всегда это давалось легко. А еще мне хочется выйти в трагической партии Мехменэ Бану в спектакле Юрия Григоровича «Легенда о любви». Я много лет исполняю роль ее сестры — принцессы Ширин, и подготовка нового образа, драматичного и рокового, станет для меня очередным вызовом.
Текст: Ольга Угарова
Фото: Татьяна Янчурова
Стиль: Рустам Мхайли
Визаж: Мария Швец
Ассистент стилиста: Влада Романовская
Свет: Владимир Сакунов, Skypoint
Собака.ru благодарит за поддержку
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
Комментарии (0)