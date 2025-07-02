Прима Мариинского театра Рената Шакирова: «Из-за сценического темперамента меня называют московской балериной»

В 2015-м я увидела тебя в балете «Щелкунчик» — это был твой первый сезон в Мариинском и сразу главная партия Маши. Уже тогда балетоманы согласились — звезда. Но назначения пришлось подождать девять лет — о статусе прима-балерины тебе объявили в марте 2024-го. Что он изменил в твоей жизни?

Это назначение усилило требования к себе самой. Кажется, что вот, Олимп достигнут, но теперь, вместо того чтобы расслабиться, ты каждый день должна ему соответствовать. Уровень ответственности вырос.

Твой старт был стремительным: сложнейшую партию Рубинов в балете «Драгоценности» Джорджа Баланчина ты станцевала еще студенткой Академии Вагановой. Это был большой аванс?

Аванс для меня и риски для руководства, в первую очередь для Юрия Валерьевича Фатеева (и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра в 2008–2024 годах. — Прим. ред.). Он рассказывал, что перед моим дебютом вдруг начал переживать, а справлюсь ли я. Ведь карьера может сломаться, не начавшись. Но у меня получилось, и я благодарна ему за шанс.

Сработало везение, данные или труд?

Всё вместе. А, может, и то, что в театре в те дни была прима Диана Вишнева и пожелала мне удачи. «Рубины» — одна из ее любимых партий. Но вообще без везения в нашей профессии трудно. В этом тоже есть драма.

После выпуска из академии ты в паре с премьером Мариинского Кимин Кимом получила гран-при телешоу «Большой балет» на канале «Культура». Балетные не считают ТВ низким жанром?

Нет, такие шоу повышают интерес к нашему искусству, как когда-то советские фильмы-спектакли. После проекта у меня появились поклонники по всей стране. Но в процессе было важно не сломаться морально. Вчерашняя студентка — и уже выступает с партнером-премьером в новых партиях почти каждый день, еще и в режиме соревнования. Уровень концентрации и давления стал для меня челленджем. В одном выпуске у меня ничего не получалось, и это увидели по всей стране! Трагедия! Нужно было или сдаться, или двигаться вперед, забыв про неудачу. Я выбрала второе — и мы выиграли.

Тебе не было и двадцати, а ты уже танцевала ведущие партии, у тебя сложился фан-клуб, но ты долгие годы оставалась первой солисткой. Было обидно?

Когда мой репертуар состоял практически из главных ролей в классических спектаклях афиши Мариинского — от «Дон Кихота» и «Баядерки» до «Жизели» — ужасно хотелось повышения. Но я поняла: надо перестать об этом думать. Очень много факторов, которые не зависят от нас, артистов.

Любви публики, солдаутов и качества танца недостаточно?

Помимо всего этого нужна свободная ставка в штатном расписании, желание художественного руководителя, поддержка его решения со стороны других отделов театра. Система гораздо сложнее, чем кажется. И осознание этого помогло мне продолжать работать не ради иерархии, а ради танца.

Кстати, твой танец славится южным темпераментом. Символично, что примой тебя объявили не после голубой классики — «Лебединого» или «Раймонды» — а на поклонах знакового для тебя спектакля «Шурале», основанного на татарском фольклоре. Ты ведь провела детство в Башкирии?

Да, я была настолько активным и подвижным ребенком, что мама отдала меня в местный ансамбль «Солнышко», где я исполняла народные, национальные, эстрадные танцы. Но моя жизнь связана с Академией Вагановой и Мариинским театром с десяти лет: мама поехала в Петербург в командировку, взяла меня с собой, мы пришли на пробы — и я поступила.