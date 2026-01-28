Режиссер и блогер Настя Паутова о новом спектакле «Меланхолия»: «Я поняла, что хочу поставить историю про конец света»

Почему именно «Меланхолия» Триера — драма о двух сестрах, по-разному переживающих приближение апокалипсиса?

Однажды я поняла, что хочу поставить историю про конец света. Ощущаю, что метафорически мы находимся на пороге чего-то нового. Вот этот стык — завершение прошлого и необходимость обрести другие смыслы — то состояние, которое я исследую. Были разные варианты: например, поставить «Жертвоприношение» Тарковского, но о Триере в театре я мечтала давно, а за его «Меланхолию» еще никто не брался на сцене. Такая новизна притягивала меня.

Триер — режиссер с очень ярко-выраженным авторским языком и взглядом. Что ты позаимствовала у него, а что оставила вне театральной версии?

Триер — мой любимый кинорежиссер. Одной из сложностей было как раз не впасть в фанатизм и отсеять то, что невозможно переложить на сцену. Адаптировать историю оказалось намного сложнее, чем я предполагала. Его «Меланхолия» — штиль с внутренним бурлением. Наша получилась бурлением, но с нотками штиля. Мы вывернули наизнанку и гипертрофировали сценарий: многое поменяли, убрали, добавили, даже вычеркнули одного героя. Получилось иное произведение, поэтому мы говорим, что спектакль именно «по мотивам Триера».

Триера оценивают по-разному, для кого-то он токсичный, мизогинный и жестокий. Не было опасений браться за материал настолько противоречивого автора?

Я не боюсь того, что могут сказать. Недавно на сайте агрегатора билетов я впервые наткнулась на негативные комментарии про мой дебютный спектакль «Мать». Два года я жила среди положительной обратной связи: Раппопорт, Сапрыкин, знакомые, профессиональное сообщество — все говорили важные и нужные слова поддержки. Если бы увидела комментарии оскорбившихся раньше, я бы очень расстроилась. Сейчас я понимаю, что, наоборот, они крутые! Аудитория формируется самостоятельно, и мне просто не по пути с людьми, которые не прочувствовали историю про женщину, у которой умер ребенок, и подумали, что мы создали спектакль для потехи.