Как художники Александр Дашевский и Рубен Монахов превратили крошечную мастерскую в НеНеМу — сверхпопулярный музей с выставками главных имен российского совриска

Лаборатория исследования нового искусства

На логотипе НеНеМу — старое вальяжное кресло — главный предмет обстановки (после искусства). Обычно в нем сидит радушный хозяин помещения — Рубен Монахов, выполняющий функции смотрителя, бартендера и медиатора. Именно его стараниями у событий музея есть относительная регулярность. Этого представительного мужчину, чьи усы признаны памятником федерального значения, вы узнаете легко — не постесняйтесь попросить его рассказать о выставке. Это того стоит! А еще он живописец, ныне живущий продолжатель трехвековой традиции петербургского пейзажа.

НеНеМу — институция — ролевая модель. Она демонстрирует, что необязательно иметь миллионы и дворцы, чтобы делать выставки, создавать и поддерживать художественную среду, организовать точку притяжения и пространство для общения. В любом городе России, где двое убежденных людей соберутся во имя искусства и найдут десять квадратных метров не слишком дорогой недвижимости, может возникнуть свой НеНеМу, эффективно работать и ежедневно бороться с безнадегой, атомизацией и выученной беспомощностью.

НеНеМу — институция-рептилия. Музей терпеливо, годами (как варан или крокодил) дожидается, когда художник подойдет поближе и будет готов выставиться, — в этот момент совершит бросок и заключит его в свои крепкие чешуйчатые объятия. Так, один из самых неуловимых и загадочных петербургских художников (он даже на вернисажах своих намеренно не появляется) — Сергей /деникин/ шесть лет опасливо приглядывался к пространству, размышлял и в ответ на прямые предложения о выставке беззвучно растворялся в воздухе. И вдруг на шестилетие НеНеМу сам изъявил желание сделать инсталляцию. В итоге этой весной получилась элегантная, тонкая мистическая выставка с самым простым монтажом в истории институции: художник просто вытолкал всех за дверь, заперся изнутри, закрыл шторы и через двенадцать часов позвал посмотреть на результат. Так же выстроилась работа над выставкой Алексея Семичева — одного из лучших ленинградских живописцев середины 1980-х годов, который в постсоветское время избрал нерыночную тактику таинственных исчезновений: покажет проект, удивит всех и исчезнет лет на семь. Потом снова проект — совершенно другой, про другое и неочевидно связанный с предыдущим. И снова исчезновение. Долго музей охотился на него. Но в итоге застал врасплох и показал свежую серию его живописных работ. Да какую! Она породила новую волну интереса к автору со стороны институций и коллекционеров. Бывали и многотрудные проекты, когда монтаж длился вдвое больше, чем сама выставка, как в истории с «Невероятным гостеприимством» — проектом, описывающим человеческое тело, заселенное пришельцами, как художественную резиденцию.