Фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским: как инди-драмеди легко и с юмором напоминает о человечности?

В прокат вышло драмеди «Здесь был Юра» дебютанта в формате полного метра Сергея Малкина — победивший на фестивале «Маяк» пронзительный рассказ о внезапной нежной дружбе молодых парней-музыкантов с мужчиной с ментальными особенностями в исполнении Константина Хабенского. Собака.ru рассказывает, почему эта с виду простая история оказалась одним из самых теплых киновпечатлений начала года.
Слегка импульсивный Олег (Денис Парамонов) и более рассудительный Серега (Кузьма Котрелев) — двое симпатичных московских оболтусов уже под тридцать, которые дружат еще со времен школы. Они живут в коммуналке, мило ругаются из-за коварно съеденных сырников и мечтают о великом.
Великое заключается в том, чтобы стать хоть сколько-нибудь известной панк-группой. Ради этого они при поддержке третьего участника команды — барабанщика по прозвищу Чеба (Александр Поршин) — снимают клип на фоне пригородных электричек (к большому неудовольствию пухлого охранника) и пытаются вписаться в лайнап модного инди-феста. Хотя парни и сохраняют оптимизм, малоприятные бытовые истории периодически дают о себе знать: замкнутый сосед парочки Андрей (Василий Михайлов) чужд атмосфере настоящего рок-н-ролла, поэтому при редких вылазках на кухню глядит волком и норовит пожаловаться суровой квартирной хозяйке на шум.
Внезапно в истории появляется и совсем незапланированный фактор. Отец Олега перепил на встрече с сослуживцем и попал в полицию на 10 суток — и, что особенно нехорошо, вместе с ним был его брат Юра (Константин Хабенский). Юре за пятьдесят, у него ментальные особенности, и оставить его теперь попросту не с кем. Недолго, но основательно позлившись на ситуацию, Олег берет дядю под опеку. Быстро становится ясно, что находиться одному в родительской квартире Юре никак нельзя: по сути это двухлетний ребенок в теле взрослого. Он вроде бы что-то понимает, но совершенно беспомощен — ни приготовить еду, ни помыться, ни тем более сделать нечто посложнее мужчина просто не умеет. Немного поколебавшись, друзья на свой страх и риск везут особенного гостя к себе домой.
Любое кино на тему инклюзии — это бесконечное хождение по тонкому льду в вопросах выбора интонации. Повествование, которое строится вокруг персонажа с ментальными или физическими особенностями, очень часто рискует с нарастающим ускорением умчаться в морализаторство и начать давить на жалость с силой в несколько атмосфер. Однако 29-летний режиссер Сергей Малкин для своего дебютного полного метра выбрал очень личную и искреннюю, но абсолютно не пафосную модель рассказа — и этим простым с виду решением сорвал самый настоящий зрительский джекпот.
От подобного рода историй всегда подсознательно ждешь хоть и жизнеутверждающих, но в целом муторных и тяжелых впечатлений, однако Малкин сразу ломает все ожидания через колено. По ощущениям, в «Юре» с самого начала вообще нет никакой дистанции между зрителем и героями (да и автором, который в интервью не раз признавался, что сам однажды с друзьями оказался ровно в такой же ситуации, а персонажа Сереги писал с себя). С парнями на экране сразу хочется подружиться — они смешные (причем огромную часть сбивчивых, но очень удачных диалогов актеры вытаскивали на чистой импровизации), слегка потерявшиеся в жизни, но точно умные и добрые. Им не нужно никакого долгого нравственного перерождения: появление Юры за пару сцен напоминает им про самих себя все то важное, что они, в общем, и не забывали. Слабому нужно помогать без лишних разговоров. Тех, кто рядом, обязательно необходимо ценить и любить (или хотя бы с ними разговаривать, если уж близкие отношения не складываются). А бытовые ссоры и прочие неурядицы должны длиться не больше пяти минут.
Может показаться, что без Константина Хабенского фильм бы не произвел такого эффекта (и, справедливости ради, он здесь действительно смотрится очень убедительно, даром что не произносит ни единого слова) — однако на первом плане все-таки не он, несмотря на совершенно очаровательные сцены с вареньем, вождением машины или днем рождения. Молодые небезнадежные люди, с которыми благодаря почти документальной съемке Филиппа Задорожного чувствуешь себя на одной кухне, оказываются главным активом фильма — и отчего-то в их присутствии есть ощущение какого-то озорного спокойствия. «Всем выйти из сумрака», — шутит один из героев, забавно передавая привет «Дозорам» с Хабенским. Сумрака в последнее время более чем достаточно — так что чем не универсальный совет на все случаи жизни.
18+
