Фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским: как инди-драмеди легко и с юмором напоминает о человечности?

От подобного рода историй всегда подсознательно ждешь хоть и жизнеутверждающих, но в целом муторных и тяжелых впечатлений, однако Малкин сразу ломает все ожидания через колено. По ощущениям, в «Юре» с самого начала вообще нет никакой дистанции между зрителем и героями (да и автором, который в интервью не раз признавался, что сам однажды с друзьями оказался ровно в такой же ситуации, а персонажа Сереги писал с себя). С парнями на экране сразу хочется подружиться — они смешные (причем огромную часть сбивчивых, но очень удачных диалогов актеры вытаскивали на чистой импровизации), слегка потерявшиеся в жизни, но точно умные и добрые. Им не нужно никакого долгого нравственного перерождения: появление Юры за пару сцен напоминает им про самих себя все то важное, что они, в общем, и не забывали. Слабому нужно помогать без лишних разговоров. Тех, кто рядом, обязательно необходимо ценить и любить (или хотя бы с ними разговаривать, если уж близкие отношения не складываются). А бытовые ссоры и прочие неурядицы должны длиться не больше пяти минут.

Может показаться, что без Константина Хабенского фильм бы не произвел такого эффекта (и, справедливости ради, он здесь действительно смотрится очень убедительно, даром что не произносит ни единого слова) — однако на первом плане все-таки не он, несмотря на совершенно очаровательные сцены с вареньем, вождением машины или днем рождения. Молодые небезнадежные люди, с которыми благодаря почти документальной съемке Филиппа Задорожного чувствуешь себя на одной кухне, оказываются главным активом фильма — и отчего-то в их присутствии есть ощущение какого-то озорного спокойствия. «Всем выйти из сумрака», — шутит один из героев, забавно передавая привет «Дозорам» с Хабенским. Сумрака в последнее время более чем достаточно — так что чем не универсальный совет на все случаи жизни.

18+