Создатель первого в России конного драмтеатра актер Евгений Ткачук: «Быть артистом — постоянно искать свободу от телесных и умственных оков»

Чем живет сейчас театр «ВелесО»?

Живем премьерой и работаем над ней. «Люблинский штукарь» по роману Нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера — это спектакль-воспоминание, покаяние артиста, гениального фокусника и даже чародея Яши Мазура, который в какой-то момент своей жизни и творчества переходит границу дозволенного.

Интересно, где находится эта граница?

Когда корысть начинает преобладать над божественным даром. Когда человек начинает использовать близких и любимых в своих целях, не думая о последствиях. Когда пропадают дар и смысл. Когда творец вступает в свой главный конфликт: чтобы развиваться, ему нужно двигаться, и он еще не понял, что движение в сторону медных труб — псевдоразвитие.

Ой, это спойлер! Интересный, актуальный, но сложный материал. Почему его выбрали?

Материал действительно непростой, и как-то он сам «выбрался». Итог романа Зингера — отшельничество главного героя. Нашему театру эта тема близка, в некотором смысле мы тоже отшельники — находимся за городом.

Я бы даже сказала обособленно — и территориально, и по смыслам.

«ВелесО» — обособленная и в хорошем смысле местечковая история. Для нас не так важно количество зрителей, сколько ценны те, кто по-настоящему хочет погрузиться в наш мир. У нас особенная публика: к нам едут из других городов России, из-за границы. Часто это семьи с детьми, которые любят путешествовать. «ВелесО» — антиурбанистический театр, где мы контактируем с природой на уровне внимания, созидания. Надо сказать, это сложная форма — и форма еще не законченная. Мы ее не обрели — только исследуем.