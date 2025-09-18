Денис Химиляйне: устроил первое в России открытое он-лайн хранение для своей институциональной коллекции совриска

Твой телеграм-канал «0,1 ‰ (промилле) Химиляйне» стал сенсацией арт-комьюнити. Хлесткие и честные посты обсуждают и пересказывают друг другу все, при этом побаиваясь попасть тебе на карандаш. Сам пишешь?

Да, пишу сам. У меня есть мини-редакция из двух друзей, которые, собственно, мне этот канал и завели, но кто это, я не скажу. Они читают черновой вариант поста, чтобы меня, если что, не очень занесло.

А заносит?

Пару раз на меня обижались, я потом звонил, объяснялся. Важно то, что в ироничном ключе я могу писать только про того, кого люблю. Галерист Марина Гисич, например, сказала, что прочла про себя лучший текст из всего, что было про нее когда-либо опубликовано.

Про что ты никогда не сделаешь пост?

Я никогда не дам искусствоведческого анализа работе, выставке, творчеству того или иного художника, потому как я не специалист.

Но мы всё поймем?

Но вы всё поймете.

Я процитирую твой канал: «К одним из приемов опытных галеристов относится следующий. Тебя невзначай сажают напротив работы и начинают аккуратно подливать, вежливо интересуясь твоим мнением о разных вопросах бытия. Конечно, галерист должен быть не из робкого десятка, понимая, с кем имеет дело, и уровень твоего мастерства, он должен иметь определенную степень бесстрашия. Ты медленно размокаешь, как сдоба в чашке молока. После первой распитой бутылки приходит осознание, что без этой работы ты уйти не сможешь. К третьей ты понимаешь, что перед тобой новый Ван Гог или Баския, но, кроме тебя, никто об этом не знает… Ты хищно скалишься, боясь показать свой интерес. Твои губы, руководимые расцвеченным алкогольными эндорфинами мозгом, безвольно шепчут: “Сколько?” Как бороться? Никак. Что делать? Делить цену на два. В принципе, этот совет подойдет для всех случаев жизни». Какие еще сложности налагает статус институционального коллекционера?

Кроме того, что приходится много пить?

Разве же это сложность? Скорее приятность.

Только для твоего лечащего врача. Думаю, это необходимость все время что-то покупать. Я не хочу превращаться в коллекционера, у которого закончились деньги, но он изо всех сил тужится оставаться в этом статусе. Таких я знаю несколько. В Москве, в Москве. Плюс многие художники считают, что раз я коллекционер, значит, непременно должен купить их гениальные работы. А если не покупаю, значит, я какой-то кретин, с которым даже разговаривать не о чем: «Сноб! Берет только каких-то конвенциональных художников! А нас, молодых?!»

Так и остается ходить таким вот неприятным человеком. А почему, кстати, ты не берешь молодых?

Появляются новые имена, которые мне очень нравятся, но сегодня автор — художник, завтра на гитаре играет, а послезавтра преподает бухгалтерский учет. Тем не менее интересно наблюдать, как будут складываться отношения молодежи с галереями, как будет меняться и какими смыслами наполняться их творчество. К тому же зачастую молодое поколение оценивает себя неадекватно. Есть рынок, есть устоявшиеся цены, а тут пятьсот тысяч за холст — с чего вдруг? Понимаешь, многие говорят, что надо покупать сердцем. Так вот: сердцем покупают искусство либо до 200 тысяч рублей, либо до 10 % от месячного заработка. А все остальное нужно покупать головой. Многие, конечно же в основном мужчины, другими частями тела предпочитают покупать. Но это уже другая история. Базовый принцип — искусство не демократично. Хорошее искусство не может стоить дешево.

А как же азарт: купил работу начинающего, а она — хоба! — через два года стоит в десять или тридцать раз дороже.

Ну и у кого это получилось?

У Музалевского, например (Евгений Музалевский — молодой художник, выпускник школы Родченко, пишет на стыке абстракции и фигуративности, в 2024 году его соло-шоу показали в МАММ. — Прим. ред.).

То, что Алина Пинская продает его в своей галерее за полтора миллиона, — это огромный талант Пинской, и никто, кроме нее, за эти деньги Музалевского не продаст.

Если выставить его работу на аукцион, она уйдет за сто–двести тысяч рублей, то есть ровно в том пределе, где можно покупать сердцем.

Как-то на ярмарке молодого искусства в «Третьем месте» я увидела симпатичную работу петербургского художника-самоучки Даниила Соболева, такой наивный экспрессионизм, на заднем плане цирк горит — все, что я люблю. Ходила вокруг нее, но думаю, вроде есть куда потратить сорок тысяч. А теперь он висит в Askeri Gallery.

В десять раз дороже?

Бинго!

Это напоминает мне анекдот, как мужик продавал корову. «Сколько стоит?» — «Пятьдесят тысяч долларов!» — «А что так дорого?!» — «Да деньги очень нужны». Правильная галерея художника растит. Делает ему выставки, печатает книги, статьи, возит на ярмарки. Вот они потихонечку, потихонечку, потихонечку вместе растут. А не так, что сегодня одна цена, а завтра другая. Это важно и для психологической нормальности художника. Когда вместо миллиона его работы вдруг будут стоить сто тысяч — это же трагедия, падение само­оценки в том числе. А мы таких примеров знаем прямо много. Цитирую мой же пост из канала: «Адептами секты “покупай сердцем” являются люди, стоящие посередине между вашими деньгами и “вечно-прекрасным”: галеристы, арт-консультанты, аукционы, дилеры, все те, кому ваши деньги ну-у-у очень нужны, кому ну-у-у очень без них одиноко. Тебе как бы говорят: не думай! О чем предлагают не думать? О цене. “Ты же не нищеброд?! Всего полтора миллиона! Ты же можешь себе позволить?! В гробу карманов нет! Это всего лишь деньги! Ты давно себя не баловал!” Покупка искусства — это спонтанная покупка, говорят тебе. “Это как купить «Порше»! Если нравится работа, купи и наслаждайся — искусство не для скупердяев!” Действительно, зачем понимать, кто работу сделал? Многие знания умножают печали! Зачем знать бэкграунд продавца? Зачем думать, что ты будешь делать, когда работа надоест. Ты же, покупая костюм, не думаешь о его судьбе, когда поправишься? Не обольщайся, что продавец выкупит обратно эту вещь: умерла так умерла; не для того тебе ее продали, чтоб потом обратно покупать, да и деньги давно потрачены».