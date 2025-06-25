Как Теодор Курентзис собрал самый нестандартный, обсуждаемый и модный российский оркестр musicAeterna

Никита Истомин, труба

Откуда вы?

Средний Урал.

Дайте определение слову «оркестр»?

Большой ансамбль, где синергия индивидуальных исполнителей дает результат, значительно превосходящий силы и качества каждого.

Какие традиции действуют в вашем комьюнити?

Духовики надевают на концерты красные носки. А Павел Курдаков, трубач и директор оркестра, перед репетициями и концертами всегда говорит музыкантам: «Всем хорошего времяпрепровождения».

Какие качества необходимы, чтобы работать в оркестре?

Трубачу — инициативность. А вообще — ответственность и эмпатия.

Какая музыка вечна?

Queen, “Bohemian Rhapsody”.

Армен Погосян, скрипка

Откуда вы?

Армения, Ереван.

Лучшее место, чтобы сыграть для души?

Убежден, что в нашем оркестре нет ни одного музыканта, который бы играл по иным причинам. Другой вопрос — акустика. Бывают помещения, где нужно определенное усилие для того, чтобы «услышать» душу коллег.

Какая музыка вечна?

Пение птиц, прибой волн, шум ветра, звук дождя.

Андрей Шинкевич, контрабас

Откуда вы?

Из Минска.

Какая музыка позволяет примириться с собой и другими?

Музыка Баха.

Дмитрий Бородин, скрипка

Откуда вы?

Омск.

Какая музыка мотивирует обнять весь мир?

Девятая симфония Брукнера.

Инна Прокопьева, скрипка

Откуда вы?

Междуреченск — небольшой шахтерский городок в Кемеровской области.

Какая музыка — вечная?

Звучание органа в храме.

Алексей Никифоров, труба

Откуда вы?

Из Петербурга.

Какая музыка позволяет примириться с собой (и другими!)?

«Весна священная» Стравинского.

Коллаборация мечты?

Дворжак и Малер.

Какая музыка мотивирует вас обнять весь мир?

«Поэма экстаза» Скрябина.

Лучшее место, чтобы сыграть для души в Петербурге?

Смольный собор.

Евгений Румянцев, виолончель

Откуда вы?

Москва.

Коллаборация вашей мечты?

Сыграть с прогрессив-метал-группой Dream Theater.

Какая музыка мотивирует вас обнять весь мир?

Кульминационные мажорные эпизоды из финалов симфоний Малера — в них сквозят невероятные просветление и глубина, а еще «Гольдберг-вариации» Баха.

Илья Гайсин, скрипка, дирижер

Откуда вы?

Москва.

Какие традиции действуют в вашем комьюнити?

Особенность musicAeterna в том, что мы можем репетировать очень тщательно, никуда не торопясь и продолжать искать лучшее звучание после успешных концертов. Второе — нас связывают не просто формальные коллегиальные отношения. Третье — и на репетиции, и на концерте абсолютно все полностью отдают себя процессу, эмоционально и физически. Мы тратим все свои ресурсы и удивительным образом получаем эту энергию назад в умноженном размере.

Без какого качества невозможно работать в оркестре?

Без юмора.

Какая музыка воплощает слово «любовь»?

«Ромео и Джульетта» Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Тристан и Изольда» Вагнера, финал Третьей симфонии и Адажиетто из Пятой симфонии Малера, Шестая симфония Чайковского, Первый фортепианный концерт Шопена.

Маргарита Галкина, флейта

Откуда вы?

Москва.

Какие правила действуют в вашем комьюнити?

Теодор всегда говорит: «Доверяйте». Это правило позволяет экспериментировать и добиваться разного звучания.

Что мотивирует вас обнять весь мир?

«Классическая» симфония Сергея Прокофьева помогла мне когда-то выйти из застоя и снова почувствовать вкус и радость жизни.

Коллаборация мечты?

Она уже существует — в альбоме Handel Goes Wild Кристины Плюхар и ее ансамбля L’Arpeggiata соединены музыка барокко и джаз.

Где в Петербурге сыграть для души?

В доме Беггровых, временной резиденции Дома Радио. Работа со светом, пространством, антуражем, костюмами, дополнительными материалами и реквизитом, коллаборация с танцевальной командой musicAeterna Dance и даже с определенным запахом во время концертов способствуют полному погружению зрителей и исполнителей в абсолютно иной мир.

Андрей Росцик, скрипка

Откуда вы?

Из Вены, музыкальной столицы мира.

Коллаборация вашей мечты?

Музыка позднего Ренессанса и прогрессивный джаз типа Колтрейна.

Что мотивирует вас обнять весь мир?

Heiliger Dankgesang Бетховена из Пятнадцатого струнного квартета. Настоящее откровение.

Что воплощает для вас слово «любовь»?

Третья часть Фортепианного квартета Роберта Шумана. Это признание в любви Кларе Шуман.

Владимир Кищенко, бас-тромбон

Откуда вы?

Родом из Саратова, но с двух лет жил в Сибири, в Барнауле.

Какие качества нужны, чтобы работать в оркестре?

Чувствовать поддержку, стараться помочь и подставить плечо. От микроклимата в коллективе сильно зависит то, что услышат зрители.

Музыка, которая позволяет примириться с собой (и другими!)?

Джаз.

Алексей Амосов, ударные инструменты

Откуда вы?

Москва.

Что помогает вам примириться с собой (и другими!)?

Вторая симфония Рахманинова.

Коллаборация мечты?

Малер — Чайковский — Шостакович — Прокофьев — Стравинский.

Музыка, которая воплощает слово «любовь»?

Адажио из балета «Спартак» Хачатуряна.

Лина Вартанова, скрипка

Откуда вы?

Москва.

Какое качество отличает музыкантов musicAeterna?

Молодость души — у каждого, независимо от возраста. Умение встроить свою индивидуальность в команду — особенно это касается нас, струнников.

Музыка, которая примиряет с собой (и другими!)?

«Метаморфозы» Рихарда Штрауса.

Коллаборация мечты?

Мне очень хотелось бы услышать, о чем могли бы поговорить Бах и Шостакович.

Музыка, которая мотивирует обнять весь мир?

Ноктюрн Cis-moll Шопена. Он вызывает сострадание ко всем людям, желание обнять их и утешить.

Какая музыка воплощает слово «любовь»?

Музыка и есть любовь. Одно из самых ярких — Adagietto Малера в исполнении Теодора. Любви в его интерпретациях действительно очень много, и она всегда разная: страсть и горевание, тихая радость и мучительные слезы, а иногда — теплое касание руки рукой.

Максим Санин, ударные

Откуда вы?

Из Белгорода.

Качество, которое необходимо для работы в оркестре?

В нашем коллективе можно и нужно быть свободным. Это сильно влияет на звук и подачу.

Музыка, которая позволяет примириться с собой (и другими!)?

Густав Малер. Симфония № 5, IV часть, Adagietto.

Мария Зоркина, арфа

Откуда вы?

Из Ленинграда.

Какая традиция действует в вашем комьюнити?

Умение выбрать единомышленников, равных по таланту.

Какая музыка позволяет примириться с собой и другими?

«Гольдберг-вариации» Баха.

Что воплощает для вас слово «любовь»?

Una furtiva lagrima в исполнении Альфредо Крауса, или, например, Vissi d'arte в исполнении Ренаты Тибальди, или — в ее же исполнении — ария Клеопатры Piangero la sorte mia.

Место в Петербурге, чтобы сыграть для души?

Самое комфортное место для моей музыкальной исповеди — квартира моего педагога.