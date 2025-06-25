Как Теодор Курентзис собрал самый нестандартный, обсуждаемый и модный российский оркестр musicAeterna

История лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 — целой музыкальной экосистемы musicAeterna — началась двадцать лет назад, когда Теодор Курентзис, только что возглавивший оркестр Новосибирского театра оперы и балета, собрал кружок молодых и увлеченных музыкантов с целью всего-то изменить восприятие музыки и покорить мир. И то и другое ему удалось. В головокружительной траектории взлета musicAeterna музыка XII века живет с музыкой XXI, Пермь встречается с Зальцбургом, а Петербург, как обычно, смотрит сам на себя из 1990-х в наши дни. Именно в Петербурге — сначала в историческом Доме Радио, а сейчас, на время масштабной реконструкции здания, в метафорическом — оркестр обрел постоянную базу и творческую резиденцию.
Музыкальный критик Екатерина Бирюкова рассказывает историю оркестра musicAeterna и объясняет его феномен.
Теодор и музыканты musicAeterna сфотографированы в зале Государственной академической капеллы. На время реконструкции Дома Радио Капелла, построенная архитектором Леонтием Бенуа в 1889 году, стала одной из постоянных площадок для выступлений коллектива
Снизу-вверх, слева-направо: Теодор Курентзис, Федор Чернышов, Маргарита Галкина, Анна Комарова, Павел Курдаков, Жасулан Абдыкалыков, Жерар Костес, Иван Сватковский, Станислав Авик, Александр Быков, Данила Лукьянов, Данила Янковский, Никита Ваганов, Елена Иванова, Армен Погосян, Мария Стратанович, Андрей Ефимовский, Дмитрий Бородин, Алексей Никифоров, Фрол Герасимов, Артемий Савченко, Ольга Артюгина, Дмитрий Чепига, Мария Зорина, Анастасия Рыбина, Леонид Вознесенский, Талгат Сарсембаев, Елена Райс, Екатерина Горелова, Луиза Минцаева, Станислав Михайловский, Мария Окунева, Кристина Таха, Владимир Кищенко, Андрей Салтанов, Игорь Ахсс, Раббани Алдангор, Марина Антонова, Никита Истомин, Дилявер Менаметов, Любовь Лазарева, Евгения Гранова, Елена Харитонова, Дмитрий Клеменок, Андрей Бараненко, Мария Сагадиева, Александр Левко, Николай Дубровин, Алексей Сакович, Анастасия Стрельникова, Григорий Чекмарев, Ирина Сопова, Лев Серов, Петр Чонкушев, Айсылу Сайфуллина, Элина Лебедзе, Андрей Шинкевич, Анна Шугалева, Ольга Чукова, Динара Муратова, Роберт Брем, Андрей Сигеда, Иван Субботкин, Александр Котельников, Владислав Песин, Мириам Пранди, Алексей Жилин, Владимир Словачевский, Екатерина Романова, Максим Ходырев, Вадим Тейфиков, Никита Макин, Иван Иванчик, Павел Степин, Андрей Росцик, Андрей Сердюковский, Наил Бакиев, Всеволод Гузов, Александр Прозоров, Евгений Румянцев
Сегодня musicAeterna — это целая экосистема. Помимо главных оркестра и хора, она объединяет под своим брендом еще несколько коллективов (греческий ансамбль византийских песнопений, просветительские, образовательные и театральные практики творческой резиденции Дома Радио, танцевальную труппу musicAeterna Dance). А начиналось все с 27 струнников, 27 хоровиков и еще нескольких музыкантов, исповедовавших революционные взгляды на старинную музыку в частности и на искусство в целом. Некоторым еще не исполнилось восемнадцати. Денег было мало, энтузиазма много. Дело происходило в 2004 году в Новосибирске, точнее — в утопических советских пространствах «Сибирского Колизея», одного из огромнейших оперных театров мира, только что обзаведшегося тогда новым главным дирижером Теодором Курентзисом. Харизматичный и амбициозный 32-летний грек, который десятилетие назад приехал из родных Афин учиться к легендарному ленинградскому патриарху-педагогу и теоретику дирижирования 90-летнему Илье Мусину. Курентзис был влюблен в Петербург 1990-х — этим все сказано.
Кабинет маэстро в «Сибирском Колизее» никогда не закрывался. После многочасовых, не признающих никаких современных профсоюзных норм репетиций тут читали стихи, танцевали, смотрели артхаус, медитировали. Нонконформизм, предельный перфекционизм, аура высокого служения и, конечно, избранность — все это уже тогда было перемешано самым фантастическим образом и в остальном музыкантском цеху вызывало одновременно восторг, зависть, раздражение и нескончаемые споры. Из тех времен родом первый хит, который многие готовы были слушать нон-стоп, — выпущенная на лейбле Alpha Classics «Дидона и Эней» Генри Пёрселла, необыкновенно современно, а местами хулигански звучащая опера 1688 года.
Уже тогда сложился безошибочно узнаваемый стиль исполнения: максимальная проговоренность каждой детали, предельная интенсивность, бескомпромиссные контрасты. Нет музыки сложной или скучной; в исполнении musicAeterna любая держит ваше внимание. Нет анонимных музыкантов на сцене; даже в оркестре из ста с лишним человек каждый — солист, каждый выкладывается на максималках. Не случайно с самого начала там поощрялись самостоятельные выступления музыкантов в камерных ансамблях. Первоначально коллектив проходил скорее по ведомству «исторически информированного исполнительства», призывающего играть старинную музыку сильно иначе, чем учат в консерваториях. Заодно вытаскивали из полутемного гетто сложную современность, которую в консерваториях не преподают вообще. Позднее, по мере увеличения состава оркестра, выяснилось, что золотой канон классической музыки тоже не чужд musicAeterna: с Чайковским, Верди и особенно с Малером им тоже есть о чем поговорить. Создать возможность для диалога не только между разными композиторами, но и музыкальными эпохами, видами искусств и знаний, между сценой и залом — одно из главных умений Курентзиса. Другое, еще более важное — все это перевести в статус ритуала.
В 2011 году начинается «высокий пермский период» команды musicAeterna, частично переехавшей за своим создателем на его новое место работы, в Пермский театр оперы и балета имени Чайковского, и там серьезно доукомплектованной и признанной в итоге самым значимым достижением «пермской культурной революции». Денег стало заметно больше, энтузиазма не убавилось, мода на Курентзиса росла, споры по его поводу не утихали, авиарейсы Москва — Пермь переполнялись богемой, местный, давно существующий при театре «Дягилевский фестиваль» превращался в статусное место для культурного проведения летнего отпуска, ресторанный бизнес хорошел, в честь Курентзиса назывались десерты. А по улицам еще не так давно закрытого для иностранцев города в то время ходили первые лица мировой оперной режиссуры, и Sony Classical со всей своей аппаратурой приезжала в уральские леса записывать оперы Моцарта.
Пермские чудеса казались, да и сегодня кажутся, неправдоподобными. Самые знаменитые из них, конечно, — «Королева индейцев» Пёрселла в постановке Питера Селларса, «Травиата» Верди в постановке Боба Уилсона, «Жанна на костре» Онеггера в постановке Ромео Кастеллуччи, диск The Sound of Light с музыкой Рамо. Но других тоже немало. В их число входят и сверхсложная опера Дмитрия Курляндского «Носферату», написанная по заказу театра и не менее сложно поставленная на его сцене, и симфония Леонида Десятникова «Зима священная 1949 года», исполнение которой Курентзисом можно назвать ее вторым рождением, и сама «Весна священная» Стравинского, запись которой получила премию ECHO Klassik. А запуск «Лаборатории современного зрителя», занимающейся выращиванием осознанной публики, или переход «Дягилевского фестиваля» на круглосуточный режим — с ночными концертами у статуй «пермских богов» в Спасо-Преображенском соборе, ставшем музеем, и встречей рассвета на берегу Камы. Загадочное слово Perm на музыкальной карте Европы быстро становилось чем-то совершенно естественным, сыпались престижные награды, западные гастроли к неудовольствию пермской публики (которая, кстати, становилась все осознаннее) занимали значительное место в рабочем графике коллектива. Наконец, в 2017 году оркестр и хор musicAeterna дебютировали с постановкой оперы Моцарта «Милосердие Тита» и большой концертной программой в священном Зальцбурге — и он рукоплескал стоя.
Сезон 2019/2020 года они открыли уже в качестве петербургского коллектива, пустившегося в рискованное негосударственное плавание — довольно уникальный случай для российской культурной традиции. В Перми за ними остался «Дягилевский фестиваль», в рамках креативной ревитализации осваивающий площади бывшего завода Шпагина, а из оперного театра Курентзис, хормейстер Виталий Полонский и многие их музыканты ушли. При спонсорской поддержке новым их местом обитания в 2019 году стал Дом Радио на Итальянской улице, где нет большого слушательского зала, но есть атмосфера. Пока до конца 2026 года здание закрыто на реставрацию, временным домом коллективу служит бывший дом Беггровых на Невском проспекте. С выбором концертных локаций — «пермские боги», Исаакиевский собор, ночной Эрмитаж, собор Святого Марка в Милане или могила Дягилева на кладбище Сан-Микеле в Венеции, — а также с умением в эти локации попадать у Курентзиса тоже все хорошо.
В Петербурге уже звездный коллектив занял пустоватую нишу авангарда: изысканные камерные программы с ювелирной отделкой, репертуарные редкости из всех веков, много живых и совсем не старых композиторов, затейливые мультидисциплинарные эксперименты, лекции, кинопоказы, воркшопы, кружки по философии, свечи, полумрак и ажиотажные интернет-регистрации — такая альтернативная вселенная рядом с империей Гергиева и академичной Филармонией оказалась городу очень кстати. Например, концерты-энигмы, которые проходят каждое полнолуние, где принцип соединения старой и новой духовной музыки доведен до максимума: новейшие сочинения, только что законченные по заказу musicAeterna, комбинируются с григорианскими хоралами, хоровыми сочинениями ренессанса и барокко, а также опусами классиков ХХ века, причем зритель узнает, что именно было исполнено, только по окончании вечера. В туманной перспективе маячит большой концертный комплекс на Ново-Адмиралтейском острове, который когда-нибудь хотят построить для Курентзиса. Кажется, из звезд такого ранга больше никому сейчас не удается столь заметно присутствовать по обе стороны границы, как это удается ему. Очевидно, что это не просто. И не радостно. Но не безнадежно. Переезд из романтичного Петербурга 1990-х в Петербург 2020-х оказался не благополучной зрелостью, а новым вызовом. Но похоже, Курентзис и его экосистема musicAeterna с этим справятся.
Музыканты оркестра musicAeterna
Музыканты musicAeterna ответили на наши вопросы и мы получили идеальный плейлист на все времена.
Любовь Лазарева, альт
Откуда вы?
Из Тольятти.
Какие традиции действуют в вашем комьюнити?
Если уронил ноты, то сядь на них. А если серьезно, главное правило — слушать и поддерживать визуальный контакт не только с дирижером, но и с музыкантами, чтобы быть эмоционально включенным в общий процесс.
Музыкальная коллаборация мечты?
Старая запись «Воспоминаний о Флоренции» с блестящим составом, включающим тогдашний квартет им. Бородина — Копельман, Абраменков, Шебалин, Башмет, Берлинский, Ростропович.
Лучшее место в Петербурге, чтобы сыграть для души?
Дом ветеранов сцены им. М. Г. Савиной. Там всегда очень душевная публика.
Никита Ваганов, кларнет
Откуда вы?
Из Москвы.
Музыкальная коллаборация мечты?
Быть участником премьеры Второй симфонии Малера 13 декабря 1895 года.
Лучшее место, чтобы сыграть для души?
На закате на берегу Большого Симагинского озера в Ленобласти.
Федор Чернышов, флейта
Откуда вы?
Из Петербурга.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Финал Третьего фортепианного концерта Рахманинова.
Музыка, которая воплощает смысл слова «любовь»?
Билл Эванс, Young and Foolish.
Какая музыка — вечна?
Конечно, Бах.
Андрей Волосовский, маримба, перкуссия
Откуда вы?
Из Москвы.
Ваше определение слову «оркестр»?
Живой.
Музыкальная коллаборация мечты?
Я бы хотел попросить написать Баха что-нибудь для маримбы.
Музыкальное произведение, которое воплощает смысл слова «любовь»?
Молитва.
Ольга Артюгина, скрипка
Откуда вы?
Петербург.
Что такое оркестр?
Сплоченность. Доверие. Звук.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Liebestod Рихарда Вагнера из оперы «Тристан и Изольда», с сопрано или в симфонической версии.
Какая музыка вечна?
Та, которую невозможно переписать, которая оставляет такой след в сердце и памяти, что ты уже никогда не станешь прежним. Случалось ли с вами такое?
Саша Листова, фортепиано
Откуда вы?
Из Анапы.
Произведение, которое поможет примириться с собой (и с другими!)?
Например, Proverb Стива Райха.
Коллаборация вашей мечты?
Я бы хотела поработать с Джоном Кейджем и Мортоном Фелдманом.
Посоветуйте музыку, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Трио Vox Balaenae Джорджа Крама.
Луиза Минцаева, арфа
Откуда вы?
Москва.
Классическое произведение, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими!)?
Свиридов — «Песни безвременья», «Икона». Бах — «Страсти по Матфею», ария Erbarme dich, mein Gott.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Зденек Фибих, «Поэма».
Какая музыка — вечная?
Та, которая способна передать вертикаль от человека к Богу. Интенсивность этой связи может быть разная, но именно этот вектор фундаментален.
Владимир Словачевский, виолончель
Откуда вы?
Петербург.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Концерт Брамса для скрипки и виолончели.
Произведение, которое воплощает смысл слова «любовь»?
Сен-Санс, «Умирающий лебедь».
Иван Сватковский, туба
Откуда вы?
Карелия, Петрозаводск.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Византийский хор.
Артем Чирков, контрабас
Откуда вы?
Я из Петербурга, но родился в Ленинграде.
Музыка, которая помогает примириться с собой (и другими!)?
Рахманинов, «Вариации на тему Паганини», вариация № 18.
Музыка, которая воплощает смысл слова «любовь»?
Хачатурян. Адажио Спартака и Фригии.
Жерар Костес, тромбон
Откуда вы?
Из Ампосты, Испания.
Качество, которое необходимо, чтобы работать в команде?
Всегда сомневаться в себе и быть открытым к другим мнениям.
Музыка, которая мотивирует обнять весь мир?
Симфония «Турангалила» Оливье Мессиана.
Алексей Жилин, виолончель
Откуда вы?
Петербург.
Музыка, которая воплощает слово «любовь»?
Salut d'amour op. 12 Элгара.
Кристина Таха, скрипка
Откуда вы?
Я наполовину арабка и родилась (и проводила каждое лето) в Ливане, а росла в России, в Таганроге.
Что мотивирует вас обнять весь мир?
Музыка Бибера, симфонии Чайковского, песня Александра Иванова «Боже, какой пустяк».
Музыка, которая позволяет примириться с собой (и другими!)?
Адажиетто из Пятой симфонии Малера.
Дмитрий Чепига, скрипка
Откуда вы?
Новосибирск.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Прелюдия Лядова си-минор. Хоть и миниатюра, но вобрала в себя бескрайние просторы.
Александр Быков, гобой / английский рожок
Откуда вы?
Санкт-Петербург (Ленинград).
Какое качество необходимо, чтобы работать в оркестре?
Умение взглянуть на себя и свое поведение со стороны.
Музыка, которая примиряет с собой (и другими!)?
Симфоническая поэма «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса.
Коллаборация мечты?
Было бы интересно, если бы Скрябин смог воплотить идею «Мистерии», имея доступ ко всем современным мультимедийным возможностям.
Никита Истомин, труба
Откуда вы?
Средний Урал.
Дайте определение слову «оркестр»?
Большой ансамбль, где синергия индивидуальных исполнителей дает результат, значительно превосходящий силы и качества каждого.
Какие традиции действуют в вашем комьюнити?
Духовики надевают на концерты красные носки. А Павел Курдаков, трубач и директор оркестра, перед репетициями и концертами всегда говорит музыкантам: «Всем хорошего времяпрепровождения».
Какие качества необходимы, чтобы работать в оркестре?
Трубачу — инициативность. А вообще — ответственность и эмпатия.
Какая музыка вечна?
Queen, “Bohemian Rhapsody”.
Армен Погосян, скрипка
Откуда вы?
Армения, Ереван.
Лучшее место, чтобы сыграть для души?
Убежден, что в нашем оркестре нет ни одного музыканта, который бы играл по иным причинам. Другой вопрос — акустика. Бывают помещения, где нужно определенное усилие для того, чтобы «услышать» душу коллег.
Какая музыка вечна?
Пение птиц, прибой волн, шум ветра, звук дождя.
Андрей Шинкевич, контрабас
Откуда вы?
Из Минска.
Какая музыка позволяет примириться с собой и другими?
Музыка Баха.
Дмитрий Бородин, скрипка
Откуда вы?
Омск.
Какая музыка мотивирует обнять весь мир?
Девятая симфония Брукнера.
Инна Прокопьева, скрипка
Откуда вы?
Междуреченск — небольшой шахтерский городок в Кемеровской области.
Какая музыка — вечная?
Звучание органа в храме.
Алексей Никифоров, труба
Откуда вы?
Из Петербурга.
Какая музыка позволяет примириться с собой (и другими!)?
«Весна священная» Стравинского.
Коллаборация мечты?
Дворжак и Малер.
Какая музыка мотивирует вас обнять весь мир?
«Поэма экстаза» Скрябина.
Лучшее место, чтобы сыграть для души в Петербурге?
Смольный собор.
Евгений Румянцев, виолончель
Откуда вы?
Москва.
Коллаборация вашей мечты?
Сыграть с прогрессив-метал-группой Dream Theater.
Какая музыка мотивирует вас обнять весь мир?
Кульминационные мажорные эпизоды из финалов симфоний Малера — в них сквозят невероятные просветление и глубина, а еще «Гольдберг-вариации» Баха.
Илья Гайсин, скрипка, дирижер
Откуда вы?
Москва.
Какие традиции действуют в вашем комьюнити?
Особенность musicAeterna в том, что мы можем репетировать очень тщательно, никуда не торопясь и продолжать искать лучшее звучание после успешных концертов. Второе — нас связывают не просто формальные коллегиальные отношения. Третье — и на репетиции, и на концерте абсолютно все полностью отдают себя процессу, эмоционально и физически. Мы тратим все свои ресурсы и удивительным образом получаем эту энергию назад в умноженном размере.
Без какого качества невозможно работать в оркестре?
Без юмора.
Какая музыка воплощает слово «любовь»?
«Ромео и Джульетта» Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Тристан и Изольда» Вагнера, финал Третьей симфонии и Адажиетто из Пятой симфонии Малера, Шестая симфония Чайковского, Первый фортепианный концерт Шопена.
Маргарита Галкина, флейта
Откуда вы?
Москва.
Какие правила действуют в вашем комьюнити?
Теодор всегда говорит: «Доверяйте». Это правило позволяет экспериментировать и добиваться разного звучания.
Что мотивирует вас обнять весь мир?
«Классическая» симфония Сергея Прокофьева помогла мне когда-то выйти из застоя и снова почувствовать вкус и радость жизни.
Коллаборация мечты?
Она уже существует — в альбоме Handel Goes Wild Кристины Плюхар и ее ансамбля L’Arpeggiata соединены музыка барокко и джаз.
Где в Петербурге сыграть для души?
В доме Беггровых, временной резиденции Дома Радио. Работа со светом, пространством, антуражем, костюмами, дополнительными материалами и реквизитом, коллаборация с танцевальной командой musicAeterna Dance и даже с определенным запахом во время концертов способствуют полному погружению зрителей и исполнителей в абсолютно иной мир.
Андрей Росцик, скрипка
Откуда вы?
Из Вены, музыкальной столицы мира.
Коллаборация вашей мечты?
Музыка позднего Ренессанса и прогрессивный джаз типа Колтрейна.
Что мотивирует вас обнять весь мир?
Heiliger Dankgesang Бетховена из Пятнадцатого струнного квартета. Настоящее откровение.
Что воплощает для вас слово «любовь»?
Третья часть Фортепианного квартета Роберта Шумана. Это признание в любви Кларе Шуман.
Владимир Кищенко, бас-тромбон
Откуда вы?
Родом из Саратова, но с двух лет жил в Сибири, в Барнауле.
Какие качества нужны, чтобы работать в оркестре?
Чувствовать поддержку, стараться помочь и подставить плечо. От микроклимата в коллективе сильно зависит то, что услышат зрители.
Музыка, которая позволяет примириться с собой (и другими!)?
Джаз.
Алексей Амосов, ударные инструменты
Откуда вы?
Москва.
Что помогает вам примириться с собой (и другими!)?
Вторая симфония Рахманинова.
Коллаборация мечты?
Малер — Чайковский — Шостакович — Прокофьев — Стравинский.
Музыка, которая воплощает слово «любовь»?
Адажио из балета «Спартак» Хачатуряна.
Лина Вартанова, скрипка
Откуда вы?
Москва.
Какое качество отличает музыкантов musicAeterna?
Молодость души — у каждого, независимо от возраста. Умение встроить свою индивидуальность в команду — особенно это касается нас, струнников.
Музыка, которая примиряет с собой (и другими!)?
«Метаморфозы» Рихарда Штрауса.
Коллаборация мечты?
Мне очень хотелось бы услышать, о чем могли бы поговорить Бах и Шостакович.
Музыка, которая мотивирует обнять весь мир?
Ноктюрн Cis-moll Шопена. Он вызывает сострадание ко всем людям, желание обнять их и утешить.
Какая музыка воплощает слово «любовь»?
Музыка и есть любовь. Одно из самых ярких — Adagietto Малера в исполнении Теодора. Любви в его интерпретациях действительно очень много, и она всегда разная: страсть и горевание, тихая радость и мучительные слезы, а иногда — теплое касание руки рукой.
Максим Санин, ударные
Откуда вы?
Из Белгорода.
Качество, которое необходимо для работы в оркестре?
В нашем коллективе можно и нужно быть свободным. Это сильно влияет на звук и подачу.
Музыка, которая позволяет примириться с собой (и другими!)?
Густав Малер. Симфония № 5, IV часть, Adagietto.
Мария Зоркина, арфа
Откуда вы?
Из Ленинграда.
Какая традиция действует в вашем комьюнити?
Умение выбрать единомышленников, равных по таланту.
Какая музыка позволяет примириться с собой и другими?
«Гольдберг-вариации» Баха.
Что воплощает для вас слово «любовь»?
Una furtiva lagrima в исполнении Альфредо Крауса, или, например, Vissi d'arte в исполнении Ренаты Тибальди, или — в ее же исполнении — ария Клеопатры Piangero la sorte mia.
Место в Петербурге, чтобы сыграть для души?
Самое комфортное место для моей музыкальной исповеди — квартира моего педагога.
Раббани Алдангор, виолончель
Откуда вы?
Караганда, Казахстан.
Что такое оркестр?
Большое творческое объединение, создающее множество метафизических миров, прославляющее жизнь во всех ее проявлениях с помощью музыки, активная коллективная медитация.
Что помогает примириться с собой и другими?
Любая сарабанда из скрипичных партит и виолончельных сюит Баха.
Какая музыка воплощает слово «любовь»?
Музыка Рамо — например, Les Boréades, Acte IV, Scène IV: Entrée pour les Muses, Джованни Соллима — Violoncelles, vibrez!
Где в Петербурге сыграть для души?
Летний сад, Невский проспект, любой двор-колодец и любая крыша.
Какая музыка — вечна?
Та, которая соединяет нас с Богом.
Ирина Сопова, альт, виольд'амур, скрипка
Откуда вы?
Дальний Восток, Комсомольск-на-Амуре.
Коллаборация мечты?
Жако Пасториус в партитуре Монтеверди.
Какая музыка мотивирует вас обнять весь мир?
Бетховен это завещал нам в финале Девятой симфонии. Надо слушать Бетховена.
Как сказать «люблю» без слов?
Подарить музыку своего сердца.
Какая музыка вечна?
Та, в которой не слышна претензия на великое.
Елена Райс, скрипка
Откуда вы?
Урал.
Коллаборация мечты?
Барочная опера с ударной установкой.
Как сказать «люблю» без слов?
Невозможно, просто нужно сказать «люблю», все остальное не работает.
Екатерина Романова, скрипка
Откуда вы?
Алтайский край, город Барнаул.
Что такое оркестр?
Очень сложный организм, за которым нужно ухаживать. Каждый человек выполняет какую-то функцию. А если не выполняет, то организм начинает болеть. Но я считаю, что в целом у нас очень мощный иммунитет, мы справляемся с вирусами.
Дилявер Менаметов, контрабас
Откуда вы?
Город Чкаловск, Республика Таджикистан.
Что такое оркестр?
Самый совершенный музыкальный инструмент.
Какая музыка — вечная?
Та, которая в сердце.
Айсылу Сейфуллина, скрипка
Откуда вы?
Башкортостан, город Сибай.
Какие традиции действуют в вашем комьюнити?
Когда у кого-то в оркестре день рождения, а к дирижерскому пульту выходит маэстро и дает первый ауфтакт, нужно максимально неожиданно для него начать играть туш для именинника. Наверное, это есть во всех оркестрах, но у нас это проходит особенно весело. Иногда именинник еще и дирижирует этим тушем.
Какие качества необходимы для работы в оркестре?
Умение и желание слушать и слышать своего собеседника, ансамблиста. Тогда становится возможным и воплощается идеал нашего коллектива — камерное музицирование в симфоническом масштабе.
Александр Котельников, скрипка
Откуда вы?
Республика Саха.
Коллаборация мечты?
Чтобы Рахманинов написал концерт для скрипки.
Талгат Сарсембаев, фагот
Откуда вы?
Казахстан.
Музыка, которая помогает примириться с собой (и другими!)?
Моцарт меня возрождает, я его музыкой исцеляюсь: «Реквием», оперы — особенно Così fan tutte.
Коллаборация вашей мечты?
Я очень люблю Рамо и современный рок. Было бы здорово их смешать.
Данила Янковский, кларнет
Откуда вы?
Новосибирск.
Что такое оркестр?
Моя жизнь.
Как сказать «люблю» без слов?
Сыграть Вторую симфонию Рахманинова.
Место в Петербурге, чтобы сыграть для души?
Анненкирхе.
Жасулан Абдыкалыков, труба
Откуда вы?
Казахстан, село Амангельды.
Какие правила действуют в вашем комьюнити?
Играть не так, как все.
Коллаборация вашей мечты?
Было бы интересно, как Бах писал бы в эпоху романтизма или авангарда, когда медные духовые уже были реформированы. Еще интересно математическую структуру его фуг послушать в таком составе, как у Малера, когда труба уже могла играть хроматические ноты и в нижнем регистре.
Дмитрий Клеменок, литавры
Откуда вы?
Беларусь.
Коллаборация вашей мечты?
Орган и вибрафон хотелось бы услышать в одном произведении.
Произведение, которое воплощает слово «любовь»?
«Ромео и Джульетта» — из-за названия и сюжета.
Алексей Сакович, валторна
Откуда вы?
Республика Беларусь, город Минск.
Что помогает примириться с собой (и другими!)?
Первая и Третья симфонии Брамса.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Прогрессив-рок-группы 1970-х.
Музыка, которая воплощает слово «любовь»?
Элегия для валторны Пуленка.
Анна Комарова, флейта
Откуда вы?
Абакан, Республика Хакасия.
Что помогает примириться с собой (и другими!)?
Aus Liebe из «Страстей по Матфею».
Произведение, которое воплощает слово «любовь»?
«Любовь Святая» Свиридова.
Андрей Ефимовский, виолончель
Откуда вы?
Петербург.
Что такое оркестр?
Инструмент дирижера.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
Пасхальный тропарь.
Произведение, которое воплощает слово «любовь»?
Тема виолончелей из «Симфонических танцев» Рахманинова.
Место в Петербурге, чтобы сыграть для души?
Детская площадка в Михайловском саду напротив Спаса на Крови.
Андрей Бараненко, фортепиано
Откуда вы?
Барнаул.
Музыка, которая мотивирует вас обнять весь мир?
«Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова. В этой музыке я слышу любовь ко всему миру, умиротворение.
Где в Петербурге сыграть для души?
Жду открытия Консерватории после капитального ремонта, там мой любимый зал.
Какая музыка — вечна?
Идущая от сердца.
Текст: Екатерина Бирюкова
Фото: Валентин Блох
Свет: Владимир Сакунов, Федор Штоф, Михаил Ланцов Skypoint
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