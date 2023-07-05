Нина Усатова: «За годы в театре я поймала профессию за хвост — поворотом головы могу заставить зал замолчать»

Расскажите, пожалуйста, ваше пер­вое воспоминание.

На Алтае это было. Вспомнила и поняла, что из меня бы получился очень хороший профессионал-нюхач. Деревенская изба наша была небольшой, ребятишек четверо, я вторая, и мое спальное место было на сундуке за кухонной дверью — лучшее место, со своей кроватью! Как будто в отдельной комнате сплю. А дверь кухонная рядом была, и я очень хорошо слышала запахи. О запахах и их зна­чении я, кстати, недавно слушала лекцию ум­нейшей женщины Татьяны Черниговской, настолько она правильно про них рассказывает! Я все запахи детства на всю жизнь пом­ню, я помню, откуда этот запах конкретно, с чем он связан и где я его услышала. Запах цветка, побелки, маминого пирога, празднич­ной клеенки, даже запах ниток, которыми ба­бушка вышивала. Мама вставала очень рано, начинала что‑то готовить, и меня эти запа­хи пробуждали. Я выходила из-за двери и говорила: «Праздник!» Мама: «Откуда ж ты уз­нала?» Я: «Пахнет», и садилась за стол. Она: «Так ты пойди поспи еще, я прикрою дверь». Но я садилась на лавку и ждала праздничного пирога. И так мне важны были всегда запахи, что в 1979 году, когда я приехала в Ленинград, я один раз даже пошла за мужчиной по Не­вскому проспекту, потому что от него пах­ло ягодами, похожими на твердые виногра­дины, не знаю названия, из нашего соснового леса на Алтае. Похоже на духи «Диорелла» и «Диориссимо». Я помню даже спину это­го мужчины. Он остановился у витрины, и тут я подошла и сказала: «От вас пахнет ду­хами, как у меня в детстве». А он мне по-иностранному ответил. И я пошла обратно по его запаху, по шлейфу. Я четко очень пом­ню, как пахнут люди, как пахнут места. Се­стре купили к школе новые красные ботин­ки, и они пахли краской. Ох, как я их нюхала и мечтала, что у меня будут такие же!

Во время пандемии вы превра­тились в блогера и вели длинные стримы на ютьюб-канале БДТ. По­нравилось быть блогером? И что вам это дало?

Очень! Мне так понравилось общаться с миром, нам же писали отовсюду, из Па­кистана, из США…Это отнимало столь­ко времени, что я не заметила, как проле­тела пандемия. Надо же было готовиться, писать сценарии, у нас же по темам было, например, День города или бабушкин сун­дук. Андрей Анатольевич в рамках этих стримов объявил марафон, и мы собира­ли деньги для НИИ скорой помощи Джа­нелидзе и собрали 4 миллиона! А потом другие театры подхватили этот марафон и тоже собирали деньги для больниц.

Интересно, что интервью вы не лю­бите давать, а в стримах прямо вид­но, как вам нравится общаться. Вы там и песни пели, и крючком вязали.

Потому что я люблю прямые эфиры, где никто не подрежет, из контекста ниче­го не вырвет и не надо готовить ответы на какие‑то заранее присланные вопро­сы. В этих стримах все пригодилось — и бабушкины кружева, и фотографии. Вещи несут в себе память и душу. Пом­нить надо и хранить. Память — как бабуш­кин сундук. Я вот до сих пор помню пер­вые книжки свои, и выкинуть их не могу. С книгами‑то плохо было. Мы же по двое суток стояли, чтобы сдать макулатуру и по­лучить пять томов Толстого. На ладош­ках номера записаны, на два часа отпуска­ли только из очереди поспать... И было так иногда, что двое суток отстояла, а Толстой закончился, и тебе дают что‑то совсем не­нужное. 48 килограммов макулатуры надо было сдать за пять томов Толстого.

Раз вы в пандемию стали блоге­ром, то после этого, наверное, заве­ли соцсети?

Нет, у меня на это нет времени. Я смотрю или слушаю что‑то в ютьюбе. Как‑то раз за­вела страницу в «Одноклассниках», ну это просто невозможно, ненужные разговоры, болтовня, оглянешься — полдня прошло. Я дорожу временем, тем более сейчас, когда оно так ускорилось. Я не страдаю, если мне не звонят и не пишут.

А вы берете трубку, если звонят не­знакомые номера?

Нет. Если кому‑то надо, человек напишет.