Нина Усатова: «За годы в театре я поймала профессию за хвост — поворотом головы могу заставить зал замолчать»

В главной премьере сезона в БДТ — спектакле Андрея Могучего «Материнское сердце» по классику национальной хтони и сердечности Василию Шукшину — Нина Николаевна четыре с половиной часа выдает мощнейший перформанс про «простую русскую женщину» в жанрах от трагедии до фарса (это оценило и жюри «Золотой маски»!). Советская богородица, Усатова мчится на мотоцикле «Урал» по Руси, чтобы спасти родного сына, успевая по пути пожалеть и обогреть всех встречных. И это не шоссе в никуда: гуманистическими идеями сердце и успокоится — если не материнское, то зрительское точно. Нина Усатова — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2023 года в номинации «Театр».
Нина Николаевна сфотографирована в фойе БДТ — в это здание, выстроенное архитектором Людвигом Фонтана на деньги мецената Антона Апраксина рядом с крупнейшим в то время дореволюционным «торговым центром» — Апраксиным двором, Усатова пришла служить в 1989 году.
Расскажите, пожалуйста, ваше первое воспоминание.
На Алтае это было. Вспомнила и поняла, что из меня бы получился очень хороший профессионал-нюхач. Деревенская изба наша была небольшой, ребятишек четверо, я вторая, и мое спальное место было на сундуке за кухонной дверью — лучшее место, со своей кроватью! Как будто в отдельной комнате сплю. А дверь кухонная рядом была, и я очень хорошо слышала запахи. О запахах и их значении я, кстати, недавно слушала лекцию умнейшей женщины Татьяны Черниговской, настолько она правильно про них рассказывает! Я все запахи детства на всю жизнь помню, я помню, откуда этот запах конкретно, с чем он связан и где я его услышала. Запах цветка, побелки, маминого пирога, праздничной клеенки, даже запах ниток, которыми бабушка вышивала. Мама вставала очень рано, начинала что‑то готовить, и меня эти запахи пробуждали. Я выходила из-за двери и говорила: «Праздник!» Мама: «Откуда ж ты узнала?» Я: «Пахнет», и садилась за стол. Она: «Так ты пойди поспи еще, я прикрою дверь». Но я садилась на лавку и ждала праздничного пирога. И так мне важны были всегда запахи, что в 1979 году, когда я приехала в Ленинград, я один раз даже пошла за мужчиной по Невскому проспекту, потому что от него пахло ягодами, похожими на твердые виноградины, не знаю названия, из нашего соснового леса на Алтае. Похоже на духи «Диорелла» и «Диориссимо». Я помню даже спину этого мужчины. Он остановился у витрины, и тут я подошла и сказала: «От вас пахнет духами, как у меня в детстве». А он мне по-иностранному ответил. И я пошла обратно по его запаху, по шлейфу. Я четко очень помню, как пахнут люди, как пахнут места. Сестре купили к школе новые красные ботинки, и они пахли краской. Ох, как я их нюхала и мечтала, что у меня будут такие же!
Во время пандемии вы превратились в блогера и вели длинные стримы на ютьюб-канале БДТ. Понравилось быть блогером? И что вам это дало?
Очень! Мне так понравилось общаться с миром, нам же писали отовсюду, из Пакистана, из США…Это отнимало столько времени, что я не заметила, как пролетела пандемия. Надо же было готовиться, писать сценарии, у нас же по темам было, например, День города или бабушкин сундук. Андрей Анатольевич в рамках этих стримов объявил марафон, и мы собирали деньги для НИИ скорой помощи Джанелидзе и собрали 4 миллиона! А потом другие театры подхватили этот марафон и тоже собирали деньги для больниц.
Интересно, что интервью вы не любите давать, а в стримах прямо видно, как вам нравится общаться. Вы там и песни пели, и крючком вязали.
Потому что я люблю прямые эфиры, где никто не подрежет, из контекста ничего не вырвет и не надо готовить ответы на какие‑то заранее присланные вопросы. В этих стримах все пригодилось — и бабушкины кружева, и фотографии. Вещи несут в себе память и душу. Помнить надо и хранить. Память — как бабушкин сундук. Я вот до сих пор помню первые книжки свои, и выкинуть их не могу. С книгами‑то плохо было. Мы же по двое суток стояли, чтобы сдать макулатуру и получить пять томов Толстого. На ладошках номера записаны, на два часа отпускали только из очереди поспать... И было так иногда, что двое суток отстояла, а Толстой закончился, и тебе дают что‑то совсем ненужное. 48 килограммов макулатуры надо было сдать за пять томов Толстого.
Раз вы в пандемию стали блогером, то после этого, наверное, завели соцсети?
Нет, у меня на это нет времени. Я смотрю или слушаю что‑то в ютьюбе. Как‑то раз завела страницу в «Одноклассниках», ну это просто невозможно, ненужные разговоры, болтовня, оглянешься — полдня прошло. Я дорожу временем, тем более сейчас, когда оно так ускорилось. Я не страдаю, если мне не звонят и не пишут.
А вы берете трубку, если звонят незнакомые номера?
Нет. Если кому‑то надо, человек напишет.
Спектакль «Материнское сердце» в БДТ
Вы открытый или закрытый человек?
Я меняюсь, как все люди. Раньше я была очень наивной и открытой, но Господь меня уберегал от каких‑то ненужных встреч и поступков. Сейчас больше хочется не общаться, а молчать. Молчать и думать. Слушать, смотреть. Тем, которые меня интересуют, очень много, я человек разносторонний, люблю учиться разному. Учусь жить до сих пор. Вообще со мной в жизни очень много чудес всяких приключалось, о них не надо часто кому‑то рассказывать, оно просто в тебе есть, и ты помнишь их. Некоторые как подсказки для тебя, чтобы ты остановился и подумал. Надо думать своей головой. Сейчас у меня такая пора осмысления. И вот совсем недавно тоже произошло такое чудо. Я была в одном очень интересном месте, и там никого не было, кроме нашей компании. И мы шли дорогой и вдруг увидели большой пруд, на нем остров с замком небольшим, кругом птицы поют, зелень бушует, и стоит крест у дороги справа. Хотите, покажу вам фотографию? Смотрите, какой крест каменный начала XVII века. И на нем надпись «Сейчас позже, чем ты думаешь. Лови момент». Я так задумалась тогда над этой фразой, и она меня до сих пор не отпускает. Жизнь пролетела со скоростью звука, ощущаешь себя молодым, а двигаешься как черепаха, и рок-н-ролл не спляшешь, и по лестнице по перилам не скатишься, а в душе‑то все осталось. Совсем недавно еще танцевала негритянский танец в Молодежном театре и могла сделать шпагат в воздухе. А сейчас что? Сидеть и вспоминать это все или писать мемуары? Это не мое. Я люблю другое. Не сидеть в своем прошлом или бесконечно мечтать о будущем, а сегодня здесь быть.
А из чего состоит ваше «сегодня»? Есть какой‑то распорядок дня?
Это тоже в прошлом. Это тоже уже «позже, чем я думаю». Это не значит, что не надо планировать. Рутина остается, но о ней не стоит даже задумываться. Кому‑то важно завтракать определенным образом, например, на террасе, чтобы обязательно была белая скатерть, именно такая яичница и такой зеленый листочек и такая чашка с чаем, и это дает ему наслаждение. А у меня почему‑то все на бегу, я всегда куда‑то бежала, бежала, бежала. И вот сейчас этот крест с надписью меня остановил. Мы пришли одни и уйдем одни. Наташа Гундарева, например, такая была красивая, так ее все любили, так она много работала, столько сделала, а потом раз — и ее нет. Надо иногда просто посидеть на берегу, на закате, смотреть на воду и не думать о времени, ты можешь даже не думать ни о чем. Это такое мгновенье, когда ты теряешь чувство времени.
Медитация получается.
Ну это ты не сидишь и не думаешь, что вот я сижу и медитирую. А вообще просто сидеть, наслаждаться и никуда не бежать. Таких мгновений у меня мало было. Поэтому сейчас я об этом задумываюсь. И отказываюсь от дурацких сценариев и думаю, что лучше буду летом сидеть на огороде или сама с собой беседовать где‑нибудь на берегу моря. Представляете, какие мечты у меня? Я уже и не планирую ничего.
Но у вас же по-прежнему много работы, главные роли в БДТ.
Работы много, работа спасает, она отвлекает, она говорит тебе, что ты еще нужна людям и себе. Без работы это вообще ужас! Дай мне Господь силы, чтобы ноги ходили, чтобы голова думала, чтобы я не была развалюхой, которая выползает на сцену как черепаха и люди думают «да уйди уже ты». Чтобы до такого не дошло. Ведь так хочется работать! Слава богу, у нас такая профессия, что по-прежнему мы еще можем работать, ведь надо играть и старух, и таких, и сяких. Если ты нужен театру, тебя не отправят на пенсию.
Спектакль «Материнское сердце» в БДТ
У вас как раз такой период, что у вас три главные роли в БДТ и вы востребованы и видны. Ведь у вас же очень много было ролей второго плана и эпизодов, а главных мало. И вот сейчас в роли матери в «Материнском сердце», такой советской богородицы, которая всех окормляет, вы как будто пришли к своей главной роли вообще?
Сейчас, когда «Материнское сердце» по Шукшину пришло, я не стесняюсь там играть саму себя. За эти годы я уже поймала профессию за хвост. Поворотом головы могу заставить зал замолчать. Или взгляну — и муха не пролетит. К роли же обычно пристраиваешься, играешь. А тут судьба героини, матери, настолько близка мне, что я не играю, а проживаю. И каждый раз по-разному. От партнера же тоже идешь. Я не могу играть вчерашний день. Столько уже спектаклей прошло вроде, а я каждый раз в нем для себя открытие делаю. Каждый раз монолог Гриши Чабана я понимаю по-новому, я каждый раз прямо чувствую, что вот оно, мгновение остановилось, я не просто вижу партнера и думаю, как бы мне не свалиться в эту яму или как я выгляжу. Ничего подобного! Я вся настолько в партнере, что только светом и музыкой меня заставляют перейти в другую фазу. Этот спектакль по Шукшину для меня как божий подарок. Ничего в жизни вообще не бывает случайно. Андрей Анатольевич же очень много предлагал чего, даже Горького «Мать», а потом вдруг предложил по рассказам Шукшина. Я никогда Василия Макаровича не видела, но он такой мне родной и близкий, так что это такой для меня подарок, хотя я не скажу, что мне эту роль легко играть, ни психически, ни физически. Она очень объемная. На «Золотой маске» я сказала, что в этой роли я играю всю Россию. Это правда так. Героиня вольно и невольно помогает всем, кто нуждается в помощи, не может пройти мимо боли. В этом и бабушка моя, и мама моя, да и я тоже. Это не просто придуманная форма театральная, тут больше. Она так цепляет за душу, это прямо спасение в нашем сегодняшнем мире. С Андреем Анатольевичем очень интересно работать. Он один день придумает одно. А на следующий день решает все по-другому сделать. Он все меняет на ходу, все время что‑то придумывает. У некоторых, например у Чхеидзе, спектакль уже полностью написан и существует в голове, и там никаких импровизаций. Андрей Анатольевич дает тебе полную свободу импровизации, а потом соберет в кучку и сделает свое. Но он даст тебе право показать, как ты это все представляешь, а для артиста это важно. Когда Андрей Анатольевич только пришел в БДТ, я же про него особо не знала. Увидела его такого в кепке и думаю: «Нифига себе, у нас тут купидоны, люстры, бархатный занавес, а он в кепке». Я тоже люблю бейсболки, но не в театре. А когда он снял кепку и я увидела его шикарную шевелюру, то я подумала, что ж он тогда в бейсболке‑то ходит. А это у него форма такая. По одежке встретила человека. А он вызвал на разговор и говорит: «Вы мне нужны, не уходите». Я не страдала, что не играю в театре больших ролей, я любила яркие небольшие роли тоже. А потом он поставил столько разноплановых спектаклей, столько открытий сделал актерских, сколько у нас молодых хороших актеров, которых он воспитал как педагог. Не может быть отдельно режиссер, отдельно человек, он сам по натуре мощный.
Как вы отнеслись к тому, что он больше не художественный руководитель БДТ и с ним не продлили контракт спустя 10 лет работы?
Для меня он как был худруком, так и остался худруком. А как там его называют официально, мне совершенно все равно. Назови его хоть горшком, да в печку не ставь. Он наш режиссер, весь репертуар — его работа, артисты — им выращенные артисты. Мне кажется, он их даже по человеческим качествам отбирает, по-матерински люблю их. Сейчас Андрей Анатольевич репетирует новый спектакль, но пока не могу выдавать.
С вами?
Нет, не со мной. Труппища большущая, всем охота, так что я хоть и хочу тоже, но пока хватит с меня, пусть другим тоже достанется роль. У меня ничего дороже моей профессии нет, кроме, конечно, семьи. Профессия актера поглощает всю твою жизнь.
У вас какой характер?
У меня характер всякий. Ругаюсь ли я в жизни? Конечно. Фольклор люблю. Есть такие емкие слова, без которых не обойтись. Я же живой человек. Дай бог еще пожить, поработать и порадоваться жизни. Ведь сейчас позже, чем я думаю.
Текст: Анастасия Принцева
Фото: Евгений Мохорев
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
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