Петербургский пианист Александр Кашпурин победил в Международном фортепианном конкурсе имени Ференца Листа в Голландии

Вместе с главной наградой музыкант получил приз зрительских симпатий.
Конкурс Liszt Utrecht учрежден в 1986 году к столетию со дня смерти композитора и с тех пор проводится раз в три года. В этом году первый приз и приз зрительских симпатий взял 29-летний Петербургский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Петербургской консерватории Александр Кашпурин. Второе место занял британский пианист Томас Келли, а третье — Кан Тэ Ким из Южной Кореи.
Отбор участников занял почти два года, начиная с заочного тура в 2024 году. Кашпурина пригласили в финал конкурса Листа в декабре 2025-го, когда один из участников неожиданно выбыл из соревнования. Последний этап конкурса прошел в формате фестиваля, на котором каждый из восьми финалистов сыграл по шесть концертов. Гранд-финал состоялся в зале Тиволи Вреденбург, где победители исполнили Первый и Второй фортепианные концерты Ференца Листа в сопровождении оркестра Нидерландского радио.
Александр Кашпурин окончил Консерваторию имени Римского-Корсакова. В 2021 году по приглашению канадского пианиста Луи Лорти он стал резидентом Музыкальной капеллы королевы Елизаветы (Ватерлоо, Бельгия), а в 2022 году основал камерный оркестр «Infinitum». Музыкант выступает в Мариинском театре, Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича и Петербургской капелле.
В награду за победу в конкурсе Листа пианист получит денежную премию, а также проведет «призовые» концерты в Китае, США, Канаде, Южной Корее, Норвегии, Италии, Голландии, Франции. Сейчас Кашпурин с другими лауреатами конкурса отправился в концертный тур по Нидерландам, который продлится до 4 февраля.
