Петербургский пианист Александр Кашпурин победил в Международном фортепианном конкурсе имени Ференца Листа в Голландии

Конкурс Liszt Utrecht учрежден в 1986 году к столетию со дня смерти композитора и с тех пор проводится раз в три года. В этом году первый приз и приз зрительских симпатий взял 29-летний Петербургский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Петербургской консерватории Александр Кашпурин. Второе место занял британский пианист Томас Келли, а третье — Кан Тэ Ким из Южной Кореи.

Отбор участников занял почти два года, начиная с заочного тура в 2024 году. Кашпурина пригласили в финал конкурса Листа в декабре 2025-го, когда один из участников неожиданно выбыл из соревнования. Последний этап конкурса прошел в формате фестиваля, на котором каждый из восьми финалистов сыграл по шесть концертов. Гранд-финал состоялся в зале Тиволи Вреденбург, где победители исполнили Первый и Второй фортепианные концерты Ференца Листа в сопровождении оркестра Нидерландского радио.