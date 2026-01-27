Константин Бронзит о третьей номинации на «Оскар»: «Я срежиссировал не просто фильм, а фрагмент моей жизни. Это гораздо круче!»

Думаю, вам уже миллион раз задавали вопрос, почему изначально «Три сестры» были на фестивалях под псевдонимом. Но все же: помните ли вы тот момент, когда поняли — форму участника якобы заполнит выдуманный эрзац-режиссер Тимур Когнов? Вообще — звучит рискованно.

Вы сразу задаете сложный вопрос. Сама мысль выпустить фильм под псевдонимом появилась у меня лет 10 назад. Где-то в те времена, когда я заканчивал «Мы не можем жить без космоса», примерно 2014-2015 год. Я поделился ею только с очень близкими друзьями и коллегами. Это нельзя было афишировать — иначе сам факт затеи стал бы широко известен, и акция потеряла всякий смысл. По реакции друзей я понял: моя затея им очень нравится. И дальше я ждал подходящего проекта, чтобы ее осуществить. Им оказались «Три сестры», сильно отличающиеся от пары моих последних фильмов.

Кстати, как долго вы создавали «Трех сестер?

Примерно 6-7 лет.

Как дальше развивались события: нельзя же просто так взять и подать заявку на «Оскар»?

Тут в СМИ идет бесконечная путаница, которая все время дублирует саму себя. Поясняю: фильм под псевдонимом я намеревался выпустить только на фестивальных площадках. А все пишут, что я и в Киноакадемию якобы отправил фильм как Тимур Когнов. Это не так! Академия — крупная, давно устоявшаяся организация, в которой каждый шаг запротоколирован. Если бы я послал фильм под псевдонимом и в Академию, то не смог бы потом разрулить эту ситуацию чисто технически. Фестивалей много, а Академия «Оскара» одна! Зачем так рисковать?

И да, просто по факту, что вы сделали фильм, его нельзя просто так заявить на «Оскара». Он должен пройти фестивальную квалификацию. То есть нужно получить главный приз — достаточно одного, но именно главного: на каком-нибудь крупном фестивале анимации или шорт-фильмов, который квалифицируется Академией. Это и дает право осенью этого же года подать фильм на «Оскара». Если бы Академия не придумала такую фильтрацию, ее просто засыпали бы тысячами фильмов.