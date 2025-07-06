Участник «Север-7», художник-топорописец Нестор Энгельке: «Искусство должно быть занозистым — оставлять следы, и не только в сердцах зрителей»

Давайте начнем с разговора о погоде. В Петербурге была долгая и холодная весна, природа медленно просыпалась, деревья еще не набрали соков, откладывались работы на дачных участках. Для вас, как и для вашего друга и соратника по группе «Север-7» Александра Цикаришвили, дача и дачная жизнь имеют большое значение — это пространство странной свободы, необычных возможностей и поступков, заповедник стихийной и временной вернакулярной архитектуры, область пограничного существования, смены жизненного уклада и внимательного наблюдения природы. Идея работать с деревом пришла к вам как раз на даче. Как теперь ощущается эта связь?

С дачей ничего не изменилось — все воспоминания и вообще всё оттуда. Старые сооружения, дачные сараи, покосившиеся пристройки, как скульптуры, стоящие на участке, какие-то палки и коряги. Особенно ранней весной, когда еще травы нет, листьев нет, ничего нет, и все это торчит на голой земле и создает полуапокалиптическую скульптурную композицию. И это, конечно, очень впечатляет, сильно затронуло и подействовало на меня. Еще артефакты, оставшиеся на даче от предков: всякие коряжки, поленья, деревянные скульптурки в стиле корнепластики, которой занимался на отдыхе мой дед, — должно быть, он приезжал на дачу и в отпуске резал эти деревяшки, каких-то странных идолов, тотемов. Я его не застал, но когда был ребенком, они меня очень впечатляли, — да и сейчас тоже, они такие мистические. Там, на дачном участке, меня заинтересовало все это — деревянная скульптура и архитектура, которая тоже выглядит как скульптура.

Мы близко с вами познакомились в 2015 году после коллективной выставки «В присутствии художника». В перформансе группы «Север-7» художник Энгельке прятался в стволе большого и старого дерева — лежа внутри древесной колоды, он иногда показывал в маленькое отверстие от сучка палец. Это был способ единения с деревом, и по сравнению с таким полным слиянием ваши последующие работы выглядят объективацией. Как из одного получилось другое?

С помощью топора я делаю различные объекты и пытаюсь выявить «топорность» в окружающем мире. Сейчас я занят протоскульптурой и протоживописью, а раньше были перформативные действия, связанные с взаимодействием зрителя и дерева — и тем, как оно может коммуницировать с художником, не зря же я там палец показывал! Необязательно даже разговаривать, можно было без слов.

Палец можно показывать по-разному — это был большой или, может быть, средний?

Указательный. Он указывал. Это было указание.

Какая судьба у этого дерева?

Вот оно стоит, до сих пор храню, — в полном здравии, так сказать. На даче между деревьев был натянут гамак, и уже совсем прогнивший пень рухнул, когда я качался в гамаке. Я подумал: «Куда его девать? Такой классный пень с дыркой, придется взять с собой». С тех пор я с ним живу в мастерской, уже лет 12 или 13, не помню.

Как, постоянно работая с деревом, ощущать его живым?

Оно в любом случае остается живым. Может, не в материальном плане — даже выражение «лежит как бревно» как будто про что-то неодушевленное, но на самом деле бревно живое: оно лежит срубленное, но прежде росло и выросло как организм. Дерево вечно живое.