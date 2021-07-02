Прима Мариинского театра Виктория Терешкина — о том, как в 39 лет оставаться на пике балетной формы

Дочь фараона

Прима Виктория Терешкина перетанцевала весь золотой фонд Мариинского театра: от голубой классики Петипа и Баланчина до культовых модернистов Форсайта, Макгрегора и Прельжокажа. Ее тайминг расписан по минутам — самые знаковые спектакли сезона, премьеры, репетиции и главные фестивали театра, балетный слет «Мариинский» и масштабный смотр «Звезды белых ночей». Перед очередной «Мастерской молодых хореографов» Мариинского театра постановщики выстраиваются к ней в очередь — поработать с примой повезло Юрию Смекалову, Антону Пимонову и Илье Живому.

В сезоне 2021–2022 Петербург ждет новый хит от Мариинского — спектакль-реконструкция «Дочь фараона» об истории любви царской дочери Аспиччии. Восстанавливать балет XIX века пригласили самого востребованного на Западе российского хореографа Алексея Ратманского. В репертуаре Мариинского уже идут его аншлаговые «Золушка», «Конек-Горбунок» и «Анна Каренина». А сейчас Алексей, хореограф-резидент American Ballet Theatre, взялся за трехактную работу Петипа, которую отец русского балета насытил грандиозными танцами и эффектными приемами — будут и бури в пустыне, и охота на львов, и бал нимф на дне Нила. «Дочь фараона» — любимый спектакль Матильды Кшесинской, которая блистала в нем в прямом смысле слова — в бриллиантах Фаберже.

Ты уже примерила на себя роль Аспиччии?

Да! Алексей Ратманский весь май провел в Петербурге и уже поставил практически всю хореографию, максимально насыщенную танцами. Что-то он восстанавливает по архивам, а что-то сочиняет заново: большая часть хореографического текста утрачена. Уже был генеральный прогон, а скоро начнут изготавливать декорации и костюмы. «Дочь фараона» — настоящий блокбастер: приключения, интриги, фантастические видения, попытки самоубийства, драма, любовь, но в конце — хеппи-энд. В балете много работы — и балеринской, и драматической. Я очень люблю такие спектакли.

Это не первый опыт работы с Ратманским?

Впервые я столкнулась с Алексеем в 2002 году, когда он ставил в Мариинском балет «Золушка». Тогда он меня — еще артистку кордебалета — отобрал для первого состава: я танцевала партию Худышки, дочери мачехи. Позже я стала первой исполнительницей Царь-девицы в его спектакле «Конек-Горбунок». Мне очень нравится работать с Ратманским: кроме большого стиля, в его сочинениях много чувства юмора. В канун прошлогоднего карантина он перенес свой одноактный балет 2008 года «Лунный Пьеро» на сцену Мариинского — там тоже немало иронии и гротеска. Материал, кстати, непростой: надо хорошо вникнуть в вокальный цикл и атональную музыку Шенберга. Но послевкусие от балета пьянящее.

Ты любишь эксперименты?

Всегда соглашаюсь. Мечтаю, чтобы на меня поставили «тот самый» балет, который будет ассоциироваться с моим именем — как «Умирающий лебедь» — с Анной Павловой или «Кармен-сюита» — с Майей Плисецкой. Пока этого еще не случилось, но мои поиски не закончены (Улыбается.), хотя именно за балет Антона Пимонова «Скрипичный концерт № 2» на музыку Прокофьева, где я стала первой исполнительницей, мне вручили «Золотую маску».

Детство

Виктория Терешкина родилась в Красноярске — в сердце Восточной Сибири, на берегах великого Енисея, среди гор и вековых сосен. Родители, мастера спорта по акробатике, разглядев в раннем детстве данные Вики, — пропорции, длинные ноги и гибкость, — отдали девочку в гимнастику. Но папа будущей примы, руководитель собственной джаз-компании «Свободный балет Валерия Терешкина», мечтал для дочери о профессии балерины. Виктории, собиравшей в коллекцию первые пьедесталы и золотое чемпионство на спортивных соревнованиях, уходить в Красноярское хореографическое училище не хотелось. И напрасно! Там ее ждало приглашение в лучшую балетную академию мира — имени Вагановой.

Почему ты не хотела уходить из гимнастики в танцы?

Боялась неизвестности. Но папа считал, что гимнастика, в отличие от балета, не даст профессию. А мне не хотелось менять коллектив и привычную обстановку. Тогда родители решили пойти на хитрость — сказали, что меня не примут. Взяли на слабо! Вот я и поступила. (Смеется.) Сначала было очень скучно: мы часами медленно делали одни и те же балетные элементы, и я успевала разглядеть все трещины на стенах, покрытых синей краской. А когда нас впервые выпустили на сцену — это был восторг, не сравнимый ни с какой гимнастикой!

Ты побеждала на соревнованиях и конкурсах из-за своей природной данности?

Только природы недостаточно. Моей целью всегда было быть первой, хотя мне это и не внушали — просто такой характер. Но сказать что было тяжело, — ничего не сказать. Я сутками пропадала на тренировках и репетициях, где на нас все время кричали, били руками, кидались стульями. Вместо каникул у меня были сборы, вместо лета — спортивный зал. Тренеры и педагоги удивлялись, как я выдерживаю. А вспомнить дорогу зимой до хореографического училища — это был кошмар! Мы с мамой добирались больше часа на автобусе в жуткой давке: толпа меня сжимала, поднимала, и я ехала буквально на весу. Другой жизни я не знала, иначе точно захотелось бы все бросить.

Умение преодолевать у тебя от мамы?

Думаю, да. Нам было совсем не просто в 1990-х. Мы жили очень скромно. Папа в то время создавал свой танцевальный коллектив, а мама, несмотря на высшее педагогическое образование, работала на нескольких работах, чтобы воспитывать меня и старшего брата. Кем она только не была! И вела аэробику, и давала уроки детям, а однажды летом даже продавала на улице мороженое с лотка. До сих пор не понимаю, откуда в этой маленькой женщине — у мамы рост 155 см — было столько воли!

Ты говорила родителям, что тебе тяжело?

Никогда. Только бабушке, которая пыталась уговорить маму, чтобы та меня забрала из хореографического, но она стояла на своем. К слову, я ей очень благодарна за ее настойчивость: ведь в результате без этого всего не было бы никакой примы. (Улыбается.)