Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Коммерсант» с Петровым, Жизневский в «Ангелах Ладоги» и «Дом, который построил Джек» фон Триера снова в прокате

А также — скандальный победитель Венеции «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, классическая «Персона» Ингмара Бергмана и семейная комедия «Родительский дом». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Коммерсант» (18+)
Экранизация популярного романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В центре сюжета — история банкира Андрея (Александр Петров), который в середине девяностых после крупной аферы оказывается в «Матросской тишине». Также в фильме снялись Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов и рэпер Хаски. Режиссерами выступили братья-дебютанты — Федор и Никита Кравчуки.
С 23 апреля
«Ангелы Ладоги» (12+)
Блокадная драма о группе спортсменов-буеристов, которые в 1941 годы применяли свои навыки на льду Ладожского озера — доставляли патроны и спасали детей-сирот, которых не успели эвакуировать из детдома. В фильме Александра Котта («Брестская крепость», «Северный полюс») сыграли Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и другие.
С 23 апреля
«Дом, который построил Джек» / The House That Jack Built (2018) (18+)
Повторный прокат ужасного, но прекрасного триллера Ларса фон Триера, в котором бытописание маньяка Джека (его играет Мэтт Диллон) лишь метафора о жестокой природе искусства. Но сцена с ампутацией лапки у утенка и убийства героини Умы Турман точно не для слабонервных.
C 23 апреля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Персона» / Persona (1966) (18+)
Классическая экзистенциальная драма Ингмара Бергмана об онемевшей актрисе и ее сиделке вновь на больших экранах. Главные роли сыграли Биби Андерссон и Лив Ульман.
C 23 апреля
«Дневная красавица» / Belle de Jour (1967) (18+)
Фильм Луиса Бунюэля, победивший на Венецианском кинофестивале в 1967 году, вновь выходит в российских кинотеатрах — Катрин Денев здесь сыграла девушку по имени Северина, ведущую двойную жизнь, очень порицаемую обществом.
С 23 апреля
«Родительский дом» (12+)
Стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в деревню, чтобы продать дом своей бабушки, избавиться от долгов и обосноваться в Москве в новой квартире. Однако карты спутывает встреча с первой любовью Мишей (Роман Курцын) и его хулиганистым племянником Петровичем (Сергей Федоров) — постепенно становится понятно, что родовое гнездо обладает гораздо большей ценностью, чем ей поначалу казалось. Режиссером комедии выступил Максим Максимов («Мой папа — медведь»).
С 23 апреля
Комментарии (0)