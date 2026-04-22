Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Коммерсант» с Петровым, Жизневский в «Ангелах Ладоги» и «Дом, который построил Джек» фон Триера снова в прокате

А также — скандальный победитель Венеции «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, классическая «Персона» Ингмара Бергмана и семейная комедия «Родительский дом». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ВГИК, Gonzo Film, студия KIONFILM, 2026

«Коммерсант» (18+)

Экранизация популярного романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В центре сюжета — история банкира Андрея (Александр Петров), который в середине девяностых после крупной аферы оказывается в «Матросской тишине». Также в фильме снялись Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов и рэпер Хаски. Режиссерами выступили братья-дебютанты — Федор и Никита Кравчуки.

С 23 апреля

Кинокомпания «Мастерская», телеканал «Россия», «Централ Партнершип», фонд «Кинопрайм», 2026

«Ангелы Ладоги» (12+)

Блокадная драма о группе спортсменов-буеристов, которые в 1941 годы применяли свои навыки на льду Ладожского озера — доставляли патроны и спасали детей-сирот, которых не успели эвакуировать из детдома. В фильме Александра Котта («Брестская крепость», «Северный полюс») сыграли Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и другие.

С 23 апреля

Zentropa Entertainments, Centre National du Cinéma et de l'Image, Copenhagen Film Fund, Eurimages, Film i Väst, Film- und Medienstiftung NRW, Nordisk Film- & TV-Fond, Concorde Filmverleih, Danmarks Radio (DR), Les Films du Losange, 2018

«Дом, который построил Джек» / The House That Jack Built (2018) (18+)

Повторный прокат ужасного, но прекрасного триллера Ларса фон Триера, в котором бытописание маньяка Джека (его играет Мэтт Диллон) лишь метафора о жестокой природе искусства. Но сцена с ампутацией лапки у утенка и убийства героини Умы Турман точно не для слабонервных.

C 23 апреля

American International Pictures (AIP), Aurora, Svensk Filmindustri (SF), 1966

«Персона» / Persona (1966) (18+)

Классическая экзистенциальная драма Ингмара Бергмана об онемевшей актрисе и ее сиделке вновь на больших экранах. Главные роли сыграли Биби Андерссон и Лив Ульман.

C 23 апреля

Robert et Raymond Hakim, Paris Film Productions, Five Film, 1967

«Дневная красавица» / Belle de Jour (1967) (18+)

Фильм Луиса Бунюэля, победивший на Венецианском кинофестивале в 1967 году, вновь выходит в российских кинотеатрах — Катрин Денев здесь сыграла девушку по имени Северина, ведущую двойную жизнь, очень порицаемую обществом.

С 23 апреля

Киноцех, Welcom Media, 2026

«Родительский дом» (12+)

Стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в деревню, чтобы продать дом своей бабушки, избавиться от долгов и обосноваться в Москве в новой квартире. Однако карты спутывает встреча с первой любовью Мишей (Роман Курцын) и его хулиганистым племянником Петровичем (Сергей Федоров) — постепенно становится понятно, что родовое гнездо обладает гораздо большей ценностью, чем ей поначалу казалось. Режиссером комедии выступил Максим Максимов («Мой папа — медведь»).

С 23 апреля

