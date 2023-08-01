Знакомьтесь, Александра Столярова и Валерий Дятлов — они делают самые нарядные вечеринки Петербурга Cava Disco

Александра: Как фуд-фотограф я снимала, конечно, не только Birch. С Евгением Викентьевым (самый молодой мишленовец в России!) мы придумали много арт-съемок, а еще я работала со всеми ведущими шефами — ​Дмитрием Блиновым, Иваном Березуцким, Артемом Гребенщиковым, Антоном Абрезовым, Владиславом Пискуновым и Антоном Исаковым. А с «Собака.ru», кстати, еще ездили в потрясный гастротрип — ​обозревать лучшие рестораны Таллина.

Валерий: А я в El Copitas Bar не только подливал, но и ставил музыку — ​как и в барах «Пирс 28», «Почта» и других. Меломан, можно сказать, с детства: помню, у папы играла группа «Кино», и он грозил ее выключить, если не доем гречку с молоком. С лекцией о музыке в барах я даже какое‑то время разъезжал по стране, в El Copitas Bar подбирал саундтреки к гастролям звезд бартендинга. Для Алекса Кратены, одного из величайших барменов мира, врубил как‑то сербский рэп: он страшно радовался и, вероятно в благодарность за приподнятое настроение, называл меня Шампань Валеро.

Александра: В 2019 году мы с Валерой стали встречаться, и я задумалась: вот бы мне не только фиксировать чужое творчество, но и впервые создать что‑то свое?

Валерий: «Давай попробуем», — сказал я, и мы устроили бранч в Paloma Cantina, кстати, самый первый — ​с тех пор ребята проводят их едва ли не каждую неделю. Кормили кукурузными сырниками с манговым соусом, поили коктейлем French 75 с дыней и персиком, ставили музыку. Потом с гостевой сменой были у друзей в баре «Хочу в Сибирь»: Саша придумала бутерброды с опаленной тыквой и сырные стики, я купил на рынке фейхоа, сварил компот и делал с ним гимлет и дайкири.