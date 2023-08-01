Знакомьтесь, Александра Столярова и Валерий Дятлов — они делают самые нарядные вечеринки Петербурга Cava Disco

Внимание! Александра Столярова и Валерий Дятлов делают самые нарядные вечеринки Петербурга Cava Disco, а этим летом открыли кафе Cava, куда все петербургские рейверы и модники приходят на дневные танцы.
На Валерии: костюм и лоферы House of Leo
Что это за вечеринки Cava Disco, на которых солисты Мариинского встречают сооснователя «Кино»?
Клубную жизнь в Петербурге сдают в утиль примерно раз в пятилетку —каждый раз, когда закрывается очередная легендарная танцплощадка. Но дух танцев на родине русского рейва неистребим! Не откажите себе в удовольствии вместе с нами пробежаться (а также пренебречь и повальсировать!) по невским волнам дэнс-революций. В 1990‑е это клуб «Тоннель», фестивали «Форты» и «Восточный удар». 2000‑е — клубы Федора Бумера, эпохальный «Пар», стадионы Radio Record и пати-люкс от Юрия Милославского. 2010‑е — разброс от секси-рейвов «Лошадка Party» до эстетских шоу-кейсов на Present Perfect Festival. Гордимся, что начало 2020‑х запомнится вечеринками творческого объединения Cava Disco, так как оно основано давними друзьями гастрономического департамента «Собака.ru» — Александрой Столяровой и Валерием Дятловым. Саша — замечательный фуд-фотограф: именно с ней мы в 2017 году снимали только‑только открывшийся ресторан Birch. Валера — крутой бармен и десятки раз подливал мескаль в наши именные чашечки-копиты в El Copitas Bar. А потом вжух, а точнее хоп-хэй-лалалэй — в 2019 году Столярова и Дятлов отложили свои ремесла, образовали диско-дуэт Cava и стали закатывать лучшие вечеринки города. Увидите в сторис блестки, латекс, перья или как зажигают сооснователь «Кино» Юрий Каспарян с Алексеем Хаасом (создатель того самого «Тоннеля»!) на одном танцполе с будущими примами и премьерами Мариинского театра, значит, сегодня в Петербурге все пляшут у Саши и Валеры.
Вечеринка Cava Disco на крыше отеля SO/
Александра: Как фуд-фотограф я снимала, конечно, не только Birch. С Евгением Викентьевым (самый молодой мишленовец в России!) мы придумали много арт-съемок, а еще я работала со всеми ведущими шефами — Дмитрием Блиновым, Иваном Березуцким, Артемом Гребенщиковым, Антоном Абрезовым, Владиславом Пискуновым и Антоном Исаковым. А с «Собака.ru», кстати, еще ездили в потрясный гастротрип — обозревать лучшие рестораны Таллина.
Валерий: А я в El Copitas Bar не только подливал, но и ставил музыку — как и в барах «Пирс 28», «Почта» и других. Меломан, можно сказать, с детства: помню, у папы играла группа «Кино», и он грозил ее выключить, если не доем гречку с молоком. С лекцией о музыке в барах я даже какое‑то время разъезжал по стране, в El Copitas Bar подбирал саундтреки к гастролям звезд бартендинга. Для Алекса Кратены, одного из величайших барменов мира, врубил как‑то сербский рэп: он страшно радовался и, вероятно в благодарность за приподнятое настроение, называл меня Шампань Валеро.
Александра: В 2019 году мы с Валерой стали встречаться, и я задумалась: вот бы мне не только фиксировать чужое творчество, но и впервые создать что‑то свое?
Валерий: «Давай попробуем», — сказал я, и мы устроили бранч в Paloma Cantina, кстати, самый первый — с тех пор ребята проводят их едва ли не каждую неделю. Кормили кукурузными сырниками с манговым соусом, поили коктейлем French 75 с дыней и персиком, ставили музыку. Потом с гостевой сменой были у друзей в баре «Хочу в Сибирь»: Саша придумала бутерброды с опаленной тыквой и сырные стики, я купил на рынке фейхоа, сварил компот и делал с ним гимлет и дайкири.
Таро или метафорические карты: на Cava Disco магия на любой вкус
Александра: Стало ясно, что в идеале хотелось бы открыть собственный бар. Однако как привлекать туда гостей? Ведь ходят прежде всего на людей, а нас мало кто знал в то время. Так было решено обзавестись аудиторией! Как? Конечно, бахнуть вечеринку. Попробовали силы на кораблике. На 50 мест получили 150 заявок, но собрали 200 тысяч, потратив где‑то 190, — и даже при такой арифметике было прикольно! Назвались в итоге и просто, и броско — Cava Disco.
Валерий: Cava Disco придумала Сашина мама, когда мы размышляли над названием будущего кафе. Говорит: мол, назовите заведение «Сава» — по первым двум буквам имен Саша и Валера. И все срослось! Кто‑то произносит нас как ça va, на французском это «хорошо». Или по-испански кава — вид игристого. Нам все равно: пусть хоть «чава» называют, главное — чтобы любили.
Александра: В общем, мы поверили в себя и решили сделать уже большую Cava Disco в особняке Путилова. Оформлять пространство позвали Эльмиру Тулебаеву — классного петербургского стилиста. Темой выбрали Studio 54. Однажды Бьянка Джаггер въехала в этот великий нью-йоркский клуб на белом коне — и у нас такой был! Правда, искусственный, но в натуральную величину. Выставили соответствующий дресс-код, и все пришли такие красивые! Не хуже Лайзы Минелли, Шер или Энди Уорхола. Так мы нащупали свое ноу-хау: продумываем интересную концепцию, все по мельчайшим деталям собираем с нуля, делаем мерч, который забирают с собой. Теперь в команду Cava Disco — эдакая третья голова нашего змея горыныча — еще входит Евгения Элькина, большой спец в пиаре и маркетинге. Появился декоратор — Полина Данович, художник по костюмам «Ленинград Центра», у нее своя театральная мастерская. Сделать огромное пульсирующее сердце как для последней Cava Bohemians для нее проще простого. Программа у нас всегда очень насыщенная. На том же ивенте Cava Bohemians был ночной арт-вернисаж от Эдуарда Мурадяна и Ирены Куксенайте, виниловый магазин Washing Machine, коридор психоделического рока и поп-ап-бары в стиле районов Нью-Йорка. На Cava Boudoir в стиле «Мулен Руж» были маркет винтажных аксессуаров от Most Vintage, гадания на таро, театральный перфоманс и парфюмерный бар, где каждый мог создать свой аромат. Конечно, не всегда всё на пафосе: делали и корпоратив-стайл: каждый мог заказать диджею свои любимые «Белые розы», а тетушка с золотым зубом раздавала хот-доги.
На Cava Disco может быть как пение хором, так и атмосфера школьного выпускного
Где этим летом будут самые модные (и дневные!) танцы в Петербурге?
С восторгом наблюдая, как вчерашние резиденты нашей рубрики «Еда» куют себе славу клубных промоутеров, мы всегда держали в уме: вот бы и гастрономические скилы парочки Столярова-Дятлов развернулись во весь рост. И дождались! Летом 2023‑го Саша и Валера в компании с Евгенией Элькиной разворачивают кафе Cava. Локация — шик-модерн: во дворе модернового Дома с ангелом, где квартирует еще и бар «Витя» Эдуарда Мурадяна. Дисклеймер! Ответственно предупреждаем, что этот гид ушел в печать в мае, так что ребята делятся с нами планами открытия своего будущего места силы. Но верим, что сейчас, когда вы держите в руках этот путеводитель, мы уже кружимся в Cava!
После Cava Disco себя можно найти в профессиональных фотоархивах
Валерий: С ресторанной индустрией мы и не расставались: на барном фестивале Saint Petersburg Cocktail Week летом 2022‑го делали вечеринку закрытия в «Третьем месте». А с декабря прошлого года арт-директорствуем на «Винном складе», универсаме прогрессивного вина с двором-амфитеатром: отвечаем за музыкальную концепцию — сделали там как‑то вечеринку на полторы тысячи человек! Когда осенью открылся бар «Витя» Эдуарда Мурадяна, я там отвечал за наполнение — команду, настойки, коктейли с игровыми названиями. «Бомжи возле входа» это у нас белый русский с кокосовыми сливками, «Жил бы в Мск, не жил бы в СПб» — негрони с каплей хереса и портвейна, «Жопой чую, приключения будут» — батанга на текиле с «Байкалом». Эдик знал, что мы давно ищем себе помещение, так что поспособствовал, чтобы нам отдали двор-атриум под стеклянным потолком в отеле Akyan, который сразу за баром «Витя» — через него, кстати, к нам и заходят.
Александра: Вот что мы придумали для своего двора. Завтраки с 9:00 до 18:00 от простого с круассаном и кофе до дюжины устриц с бутылкой шампанского. Кухня в берлинском стиле, гриль, балийские шашлычки сатай, японские сэндвичи сандо и летние супы на компанию. Разливные коктейли, выдержанные в бочках, уравновешенная винная карта и с классикой, и с авангардными позициями. Воскресный биргартен в партнерстве с Dreamteam Brewery: с похмелья сразу сюда! Виниловые сеты, лайвы с живой и электронной музыкой, а еще поп-ап-выставки, маркет с антиквариатом и искусством. И, конечно, вечеринки Day Time! Танцы среди бела дня — большой тренд всех рейвов и музыкальных фестивалей и лучшее, что может произойти в Петербурге летом!
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