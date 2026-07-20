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Герои

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Эвелина Хромченко, Вика Салават, Гоша Карцев, Мария Миногарова, Покрас Лампас, Алина Миева: кто вошел в экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2026?

Кто будет оценивать коллекции участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026? Собрали дримтим из 40 супергероев индустрии: легенды глянца (Эвелина Хромченко!), топовые инфлюэнсеры (Мария Миногарова! Гоша Карцев! Алина Шкарупа!), хайповые телеграмеры (Наталия Архангельская из «Антиглянца»! анфан терибль русского телеграма Михаил Барышников!), стилисты А-листа (Salavat Kypere! Илья и Никита Хованские!), виртуозы совриска (Андрей Бартенев! Покрас Лампас!), мастера подиумного кутюра (Ксения Подвальная! Татьяна Кочнова!) и дизайн-передовиков индустрии (Нино Шаматава! Глеб Костин! Денис Шевченко! Янис Чамалиди!).

И напоминаем базу! Ждем ваши заявки до 3 августа (включительно!), а уже 10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа. 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри, а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.

Эвелина Хромченко

Фэшн-дива и легенда русского глянца

Архив Собака.ru

Вика Салават

Стилист и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»

На Вике: топ PLANTA ROSA, перчатки VIVA VOX
Фото: Ирина Аникина

На Вике: топ PLANTA ROSA, перчатки VIVA VOX

Мария Миногарова

Фэшн-инфлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Позавчерашние новости»

На Марии: юбка и туфли VIVA VOX, серьги RES OBJECTS
Фото: Саша Мадемуазель

На Марии: юбка и туфли VIVA VOX, серьги RES OBJECTS

Яна Милорадовская

Главный редактор журнала Собака.ru

Яна Милорадовская
Фото: Анастасия Большакова
Яна Милорадовская

Покрас Лампас

Каллиграфутурист, основатель Pokras Lampas brand и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»

На Покрасе Лампасе: кастом POKRAS LAMPAS
Архив Собака.ru

На Покрасе Лампасе: кастом POKRAS LAMPAS

Наталия Архангельская

Третий админ «Антиглянца» и основатель ювелирного бренда Letters and Stones

На Наталии: жакет STEFAN COOKE, рубашка и юбка №21 (все — Rehabshop), серьги, кафф и брошь LETTERS AND STONES
Фото: Соня Сивкова

На Наталии: жакет STEFAN COOKE, рубашка и юбка №21 (все — Rehabshop), серьги, кафф и брошь LETTERS AND STONES

Ольга Карпуть

Идеолог концепт-стора KM20

Ольга Карпуть в платье Романа Зимогорского на премии Blueprint 100
Фото: Артем Голяков, Николай Зверков, Антон Доников, Саша Mademuaselle

Ольга Карпуть в платье Романа Зимогорского на премии Blueprint 100

Нино Шаматава

Основатель и креативный директор Ushatava

На Нино: платье и пиджак USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Фото: Юра Таралов

На Нино: платье и пиджак USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет

Алина Миева

Директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous, основатель бренда Lumique

Алина Миева
Фото: Алексей Дунаев. Предоставлено Rendez-Vous
Алина Миева

Юлия Матвиенко

Основательница бренда JM Studio

На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO
Фото: Дана Сапарова

На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO

Константин Рязанцев

Основатель бренда «Питерский Щит» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»

Константин Рязанцев
Фото: Роман Краузов (Chelusti)
Константин Рязанцев

Юлия Машнич

Директор отдела стиля и образа жизни Собака.ru

На Юлии: юбка и жакет OLA OLA, сумка CHRISTOPHER KANE, туфли JIL SANDER (с ортопедическими стельками!)
Фото: Анастасия Большакова

На Юлии: юбка и жакет OLA OLA, сумка CHRISTOPHER KANE, туфли JIL SANDER (с ортопедическими стельками!)

Андрей Бартенев

Художник

Андрей Бартенев
Фото: Саша Мадемуазель
Андрей Бартенев

Михаил Барышников

Ювелир и фэшн-культуртрегер

Михаил Барышников
Фото: Марат Нафис
Михаил Барышников

Анзор Канкулов

Худрук Школы дизайна НИУ ВШЭ

Анзор Канкулов
Фото: архив Анзора Канкулова

Анзор Канкулов

Янис Чамалиди

Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY

На Янисе: головной убор и бомбер IANIS CHAMALIDY, брюки и ботильоны RICK OWENS
Фото: Алиса Дитрих

На Янисе: головной убор и бомбер IANIS CHAMALIDY, брюки и ботильоны RICK OWENS

Гоша Карцев

Суперзвезда модного YouTube и основатель бренда «ГОША КАРЦЕВ»

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак BALENCIAGA
Фото: Сулпан Акназарова

На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак BALENCIAGA

Илья и Никита Хованские

Селебрити-стилисты

Никита Хованский, Илья Хованский
Фото: архив Ильи и Никиты Хованских
Илья Хованский, Никита Хованский

Леонид Алексеев

Создатель House of Leo, балетный кутюрье и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ

Леонид Алексеев
Фото: Наталья Скворцова
Леонид Алексеев

Глеб Костин

Основатель бренда .Solutions

Глеб Костин
Фото: Яна Давыдова
Глеб Костин

Денис Шевченко

Основатель бренда GATE31

Денис Шевченко
Фото: Валентин Блох
Денис Шевченко

Ксения Гощицкая

Креативный директор Собака.ru

На Ксении: платьe OLGA MAKI, туфли MIU MIU, браслет CELINE, серьга CHANEL, сумка ULYANA SERGEENKO
Фото: Елизавета Медунецкая

На Ксении: платьe OLGA MAKI, туфли MIU MIU, браслет CELINE, серьга CHANEL, сумка ULYANA SERGEENKO

Наталья Сухотерина

Основательница бренда Rockabi

Наталья с детьми Кирой, Авророй и Диной
Фото: Диляра Анурьева

Наталья с детьми Кирой, Авророй и Диной

Вика Чума

Фэшн-словесница и блогер

На Вике: лонгслив PLANTA ROSA, брюки ДАЛИЯ ЗАЙНУТДИНОВА, кастомные туфли RXB SHOES, серьги DZHANELLI
Фото: Иван Матрос

На Вике: лонгслив PLANTA ROSA, брюки ДАЛИЯ ЗАЙНУТДИНОВА, кастомные туфли RXB SHOES, серьги DZHANELLI

Анатоль Вовк

Историк мод

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
Фото: Дана Сапарова

На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.

Татьяна Кочнова

Кутюрье, cоздательница бренда Tatyana Kochnova Atelier

На Татьяне: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER
Фото: Константин Рассохин

На Татьяне: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER

Ксения Подвальная

Основательница бренда кутюра ​Atelier Biser

На Ксении: браслеты и кольцо MERCURY из коллекции Classic и коллекции Color, шапочка ATELIER BISER, платье ALAÏA
Фото: Анастасия Зарапина

На Ксении: браслеты и кольцо MERCURY из коллекции Classic и коллекции Color, шапочка ATELIER BISER, платье ALAÏA

Алина Шкарупа

Фэшн-инфлюэнсер и автор телеграм-канала ШМОТ

На Алине: пуховик J.KIM, сумка ABRA
Фото: архив Алины Шкарупы

На Алине: пуховик J.KIM, сумка ABRA

Роман Зимогорский

Дизайн-авангардист и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»

На Романе: костюм «РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ» (создано и произведено по заказу Дома культуры «ГЭС-2»)
Фото: Сулпан Акназарова

На Романе: костюм «РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ» (создано и произведено по заказу Дома культуры «ГЭС-2»)

Полина Шевцова

Редактор отдела «Мода» Собака.ru

На Полине: блуза AUTENTIMENTS, юбка USHATAVA, туфли DSQUARED2, клипсы винтаж
Фото: Елизавета Медунецкая

На Полине: блуза AUTENTIMENTS, юбка USHATAVA, туфли DSQUARED2, клипсы винтаж

Анна Баркова

Основательница бренда Any Wowzers

На Анне: топ Lucky charm в принте Caravan и пижамные брюки Weekend в принте Casablanca ANY WOWZERS, вьетнамки IRNBY, цепочка и браслеты EKATERINA
Фото: Никита Драгунов

На Анне: топ Lucky charm в принте Caravan и пижамные брюки Weekend в принте Casablanca ANY WOWZERS, вьетнамки IRNBY, цепочка и браслеты EKATERINA TOLSTAYA JEWELRY (47 Store)

Евгения Сероусова

Экс-куратор Русского музея, коллекционер и идеолог арт-пространства MAISON25

На Евгении: колье «Бато» «RS 1912 РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ», лакированные бомбер и юбка 1811, блуза и туфли USHATAVA, гольфы ZARINA
Фото: Дмитрий Цыренщиков

На Евгении: колье «Бато» «RS 1912 РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ», лакированные бомбер и юбка 1811, блуза и туфли USHATAVA, гольфы ZARINA

Александра Амплитуда

Мать вог-дома House of Bonchinche и основательница бренда Amplituda Design

На Mother Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, юбка CO (TSUM.RU), юбка KRISTINA TASHI
Фото: Дарья Косинова-Бончинче

На Mother Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, юбка CO (TSUM.RU), юбка KRISTINA TASHI

Ольга Гинзбург

Фаундер бренда Ola Ola

На Ольге: костюм OLA OLA
Фото: Саша Сайка

На Ольге: костюм OLA OLA

Юлия Ишимова

Редактор отдела «Мода» Собака.ru

На Юлии: костюм SABELLINO, топ IRNBY, колье PERVERT x MARMALATO, очки CULTURA EYEWEAR
Фото: Иван Матрос

На Юлии: костюм SABELLINO, топ IRNBY, колье PERVERT x MARMALATO, очки CULTURA EYEWEAR

Анна и Влад Прахты

Основатели экоустойчивой марки сумок Arny Praht

На Владе: лонгслив HAVE A NICE DAY, рубашка IANIS CHAMALIDY, обувь LERA NENA На Ане: лонгслив HAVE A NICE DAY, юбка TOPTOP, ботфорты LERA NENA
Фото: Константин Рассохин

На Владе: лонгслив HAVE A NICE DAY, рубашка IANIS CHAMALIDY, обувь LERA NENA
На Ане: лонгслив HAVE A NICE DAY, юбка TOPTOP, ботфорты LERA NENA

Анна Кранк

Кофаундер бренда Autentiments

На Анне Кранк: рубашка, брюки и куртка AUTENTIMENTS
Фото: Татьяна Янчурова

На Анне Кранк: рубашка, брюки и куртка AUTENTIMENTS

Евгения Петрова

Создательница бренда сумок JENËK

Женя Петрова
Фото: Алиса Дитрих
Женя Петрова

Ксения Лапшова

Основательница бренда сумок IMAKEBAGS

Ксения Лапшова
Фото: Ксения Ващенко
Ксения Лапшова

Собака.ru благодарит Rendez-Vous,

генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Теги:
Новые имена в моде - 2026
Люди:
Алина Миева, Андрей Бартенев, Янис Чамалиди Наталья Сухотерина, Ксения Подвальная, Роман Зимогорский, Ольга Гинзбург, Саша Амплитуда, Леонид Алексеев, Глеб Костин, Алина Шкарупа, Анатоль Вовк, Полина Шевцова, Юлия Машнич, Нино Шаматава, Константин Рязанцев, Наталия Архангельская, Михаил Барышников, Илья Хованский, Никита Хованский, Евгения Сероусова, Анна Баркова, Гоша Карцев, Влад Прахт, Анна Прахт, Ксения Лапшова, Вика Салават, Женя Петрова, Мария Миногарова, Татьяна Кочнова, Анна Кранк, Денис Шевченко, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Женя Петрова, Покрас Лампас, Яна Милорадовская, Эвелина Хромченко

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