Эвелина Хромченко, Вика Салават, Гоша Карцев, Мария Миногарова, Покрас Лампас, Алина Миева: кто вошел в экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2026?

Кто будет оценивать коллекции участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026? Собрали дримтим из 40 супергероев индустрии: легенды глянца (Эвелина Хромченко!), топовые инфлюэнсеры (Мария Миногарова! Гоша Карцев! Алина Шкарупа!), хайповые телеграмеры (Наталия Архангельская из «Антиглянца»! анфан терибль русского телеграма Михаил Барышников!), стилисты А-листа (Salavat Kypere! Илья и Никита Хованские!), виртуозы совриска (Андрей Бартенев! Покрас Лампас!), мастера подиумного кутюра (Ксения Подвальная! Татьяна Кочнова!) и дизайн-передовиков индустрии (Нино Шаматава! Глеб Костин! Денис Шевченко! Янис Чамалиди!).

И напоминаем базу! Ждем ваши заявки до 3 августа (включительно!), а уже 10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа. 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри, а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.