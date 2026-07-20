Эвелина Хромченко, Вика Салават, Гоша Карцев, Мария Миногарова, Покрас Лампас, Алина Миева: кто вошел в экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2026?

Кто будет оценивать коллекции участников конкурса «Новые имена в моде» — 2026? Собрали дримтим из 40 супергероев индустрии: легенды глянца (Эвелина Хромченко!), топовые инфлюэнсеры (Мария Миногарова! Гоша Карцев! Алина Шкарупа!), хайповые телеграмеры (Наталия Архангельская из «Антиглянца»! анфан терибль русского телеграма Михаил Барышников!), стилисты А-листа (Salavat Kypere! Илья и Никита Хованские!), виртуозы совриска (Андрей Бартенев! Покрас Лампас!), мастера подиумного кутюра (Ксения Подвальная! Татьяна Кочнова!) и дизайн-передовиков индустрии (Нино Шаматава! Глеб Костин! Денис Шевченко! Янис Чамалиди!).
И напоминаем базу! Ждем ваши заявки до 3 августа (включительно!), а уже 10 августа начнется читательское голосование, которое продлится до 20 августа. 31 августа мы объявим победителей, их будет десять: девять из них определит наше экспертное жюри, а один будет выбран путем открытого голосования на сайте.
Эвелина Хромченко
Фэшн-дива и легенда русского глянца
Вика Салават
Стилист и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»
На Вике: топ PLANTA ROSA, перчатки VIVA VOX
Мария Миногарова
Фэшн-инфлюэнсер, ведущая YouTube-шоу «Позавчерашние новости»
На Марии: юбка и туфли VIVA VOX, серьги RES OBJECTS
Яна Милорадовская
Главный редактор журнала Собака.ru
Покрас Лампас
Каллиграфутурист, основатель Pokras Lampas brand и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»
На Покрасе Лампасе: кастом POKRAS LAMPAS
Наталия Архангельская
Третий админ «Антиглянца» и основатель ювелирного бренда Letters and Stones
На Наталии: жакет STEFAN COOKE, рубашка и юбка №21 (все — Rehabshop), серьги, кафф и брошь LETTERS AND STONES
Ольга Карпуть
Идеолог концепт-стора KM20
Ольга Карпуть в платье Романа Зимогорского на премии Blueprint 100
Нино Шаматава
Основатель и креативный директор Ushatava
На Нино: платье и пиджак USHATAVA, Ultima Яндекс Маркет
Алина Миева
Директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous, основатель бренда Lumique
Юлия Матвиенко
Основательница бренда JM Studio
На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO
Константин Рязанцев
Основатель бренда «Питерский Щит» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»
Юлия Машнич
Директор отдела стиля и образа жизни Собака.ru
На Юлии: юбка и жакет OLA OLA, сумка CHRISTOPHER KANE, туфли JIL SANDER (с ортопедическими стельками!)
Андрей Бартенев
Художник
Михаил Барышников
Ювелир и фэшн-культуртрегер
Анзор Канкулов
Худрук Школы дизайна НИУ ВШЭ
Анзор Канкулов
Янис Чамалиди
Основатель модного дома IANIS CHAMALIDY
На Янисе: головной убор и бомбер IANIS CHAMALIDY, брюки и ботильоны RICK OWENS
Гоша Карцев
Суперзвезда модного YouTube и основатель бренда «ГОША КАРЦЕВ»
На Гоше: украшения GOSHA KARTSEV (Poison Drop), пиджак BALENCIAGA
Илья и Никита Хованские
Селебрити-стилисты
Леонид Алексеев
Создатель House of Leo, балетный кутюрье и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ
Глеб Костин
Основатель бренда .Solutions
Денис Шевченко
Основатель бренда GATE31
Ксения Гощицкая
Креативный директор Собака.ru
На Ксении: платьe OLGA MAKI, туфли MIU MIU, браслет CELINE, серьга CHANEL, сумка ULYANA SERGEENKO
Наталья Сухотерина
Основательница бренда Rockabi
Наталья с детьми Кирой, Авророй и Диной
Вика Чума
Фэшн-словесница и блогер
На Вике: лонгслив PLANTA ROSA, брюки ДАЛИЯ ЗАЙНУТДИНОВА, кастомные туфли RXB SHOES, серьги DZHANELLI
Анатоль Вовк
Историк мод
На Анатоле: костюм ЭЛЬМИРА ОСПАНКУЛОВА, брошь KARL LAGERFELD VINTAGE, перчатки 12 STOREEZ, очки O.D.L.
Татьяна Кочнова
Кутюрье, cоздательница бренда Tatyana Kochnova Atelier
На Татьяне: платье TATYANA KOCHNOVA ATELIER
Ксения Подвальная
Основательница бренда кутюра Atelier Biser
На Ксении: браслеты и кольцо MERCURY из коллекции Classic и коллекции Color, шапочка ATELIER BISER, платье ALAÏA
Алина Шкарупа
Фэшн-инфлюэнсер и автор телеграм-канала ШМОТ
На Алине: пуховик J.KIM, сумка ABRA
Роман Зимогорский
Дизайн-авангардист и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода»
На Романе: костюм «РОМАН ЗИМОГОРСКИЙ» (создано и произведено по заказу Дома культуры «ГЭС-2»)
Полина Шевцова
Редактор отдела «Мода» Собака.ru
На Полине: блуза AUTENTIMENTS, юбка USHATAVA, туфли DSQUARED2, клипсы винтаж
Анна Баркова
Основательница бренда Any Wowzers
На Анне: топ Lucky charm в принте Caravan и пижамные брюки Weekend в принте Casablanca ANY WOWZERS, вьетнамки IRNBY, цепочка и браслеты EKATERINA TOLSTAYA JEWELRY (47 Store)
Евгения Сероусова
Экс-куратор Русского музея, коллекционер и идеолог арт-пространства MAISON25
На Евгении: колье «Бато» «RS 1912 РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ», лакированные бомбер и юбка 1811, блуза и туфли USHATAVA, гольфы ZARINA
Александра Амплитуда
Мать вог-дома House of Bonchinche и основательница бренда Amplituda Design
На Mother Amplituda Bonchinche: корсет AMPLITUDA DESIGN, юбка CO (TSUM.RU), юбка KRISTINA TASHI
Ольга Гинзбург
Фаундер бренда Ola Ola
На Ольге: костюм OLA OLA
Юлия Ишимова
Редактор отдела «Мода» Собака.ru
На Юлии: костюм SABELLINO, топ IRNBY, колье PERVERT x MARMALATO, очки CULTURA EYEWEAR
Анна и Влад Прахты
Основатели экоустойчивой марки сумок Arny Praht
На Владе: лонгслив HAVE A NICE DAY, рубашка IANIS CHAMALIDY, обувь LERA NENA
На Ане: лонгслив HAVE A NICE DAY, юбка TOPTOP, ботфорты LERA NENA
Анна Кранк
Кофаундер бренда Autentiments
На Анне Кранк: рубашка, брюки и куртка AUTENTIMENTS
Евгения Петрова
Создательница бренда сумок JENËK
Ксения Лапшова
Основательница бренда сумок IMAKEBAGS
Собака.ru благодарит Rendez-Vous,
генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026
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