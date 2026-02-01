Как сооснователь «Антиглянца» Наталия Архангельская стала главным ювелиром-сатириком страны и научилась превращать свадьбы в золото

Помимо природных нефритов и сердоликов у тебя уклон в лабораторные корунды. Чем камни из пробирки лучше натуральных?

Я больше бизнесмен, нежели владелец уникального ювелирного ателье. Мне интереснее продать 100 огурцов, нежели создать одно кольцо с уникальным камнем. В ювелирном мире все мечтают сделать свой гвоздь Cartier, потому что это изделие максимально простое, максимально надежное и максимально тиражируемое. Но у таких должны быть стандартные камни. При этом я ищу в лабораториях странные цвета: коричневые, шампань — и странные огранки: треугольные, остроугольные. Или возьмем лабораторные изумруды: почему они меня раздражают? Потому что они слишком яркие, слишком чистые, таких просто не бывает. Но вот в компании RusGems, одной из тех, с которыми мы сотрудничаем, появились изумруды с внутренней жизнью, что называется «с садами».

Я за прошлый год сделала несколько колец с натуральными инвестиционными изумрудами, это кутюрная работа, я ее выполню для клиентов с гигантским удовольствием, но все равно мыслю себя как человека, который должен продать 100 огурцов. Я так вижу свой бренд. Хотя, конечно, 20 % клиентов дают 80 % заработка по правилу Парето, и верных, преданных клиентов нужно очень ценить. И если кто-то из них скажет: «Сделай мне что-то эдакое, и чтобы за две недели», я сяду и сделаю что-то эдакое и за две недели.

В чем больше радости — придумать огурец или продать огурец?

Придумать что-то классное — главная радость, она до визга. Но ювелирный мир — очень долгий. Разработка сложного изделия может занимать несколько месяцев, и эти несколько месяцев я просто хожу по потолку от нетерпения. Мы сейчас проектировали очень трудоемкое кольцо — у него будут крылышки. И они должны махать. Есть знаменитое кольцо-бабочка на две фаланги Glenn Spiro, которое придумали для ­ Бейонсе. Крылья движутся за счет сгибания пальца. А у меня крылья порхают сами, там специальная пружина. Так вот: шли месяцы, а крылья поднимались, но не опускались! Механизмы — это самое сложное.

А еще я очарована темой бейджей, потому что конференция — это очень модно, а бейджи — ее символ. Я хочу создать драгоценную прищепку для бейджа, но как же это сложно! Потому что ювелирка и бижутерия — это прямо полярные вещи, и не должна ювелирка пружинить, не должна что-то держать. А у меня все пружинит, летает и держится мертвой хваткой, потому что я только с одной стороны бизнесмен, а с другой — сумасшедший изобретатель.