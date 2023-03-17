Знакомьтесь, Ксения Лапшова! Она запустила бренд IMAKEBAGS и придумала SEVA, первую iconic bag из Петербурга

Детство в маленьком городе под Ханты-Мансийском, образование политолога и вдруг — петербургский бренд сумок. Как так вышло?

Первое — мой папа. Он был очень стильный мужчина и обожал видеть в руках женщин красивые сумки. Эта культура перешла и ко мне — я не люблю котомки и несуразные пакеты. Второе — вожатая в лагере в Чехии, которая подсказала мне идею одной из наших самых популярных моделей — сумки-книжки. Она подарила мне похожую, а я разложила туда свои детские вещи и мне так понравилось, что я не выпускала ее из рук всю смену. Так что сумка — мой триггер из детства, она должна быть красивой и удобной. К тому же я шила с самого детства — сначала по журналам, потом на заказ для подруг.

С твоими сумками стилистка Катя Рок ходила еще в 2012-м, но начало IMAKEBAGS ты отсчитываешь с 2016-го. Почему?

Я считаю с того момента, когда это стало бизнесом — открытие ИП и первые коллекции, а не просто рукоделие и единичные вещи на заказ. Как-то раз я случайно оказалась на складе кожи, я что-то набрала там и сделала первые модели. Все выросло из блога в «Живом журнале», который так и назывался — IMAKEBAGS. Я что-то выкладывала, люди что-то покупали. В итоге в 2016-м мы с Нелли Недре сняли помещение на Казанской, 7, а мои сумки стали продаваться в магазинах. Тогда у нас случилась коллаборация c NNedre, в рамках которой мы создали поясные сумки и рюкзаки, которые нас до сих пор просят повторить. В целом, мне не близка эстетика таких сумок — они выглядят как пирожок на поясе, поэтому я всегда позиционировала их как кросс-боди. Еще были сумки

с фермуарами, с которыми я бы до сих пор работала, но итальянская фабрика, где мы покупали замки, разорилась еще в ковидный кризис, так что их больше никак не получить.