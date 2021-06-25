Знакомьтесь, Оля Гинзбург — дизайнер бренда Ola Ola одевает творческую элиту и делает невероятные арт-инсталляции для показов

Дизайнер Ola Ola и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода» Оля Гинзбург знаменита арт-подходом — делает показы-инсталляции, коллаборации с художницей Данини, лукбуки снимает с локальными андеграундными фотографами, а платья ее бренда полюбили звезда диджитал-ДПИ Полина Тамми и певица Муся Тотибадзе.
Интервью для нас взял куратор Evdokimov Gallery Николай Евдокимов, давний друг и соратник Оли по арт-сцене.
Николай Евдокимов: Мы с тобой давно знакомы — в конце 2000-х ты открыла культовый бар «Дружба» и галерею «100 СВОИХ», куратором которой я был. Спустя несколько фееричных лет бесконечных танцев и вернисажей ты уехала на учебу в London College of Fashion. А вернувшись в Петербург, запустила бренд Ola Ola. Когда ты занималась клубной культурой и молодыми художниками, ты понимала, что на самом деле хочешь реализоваться в моде?
Оля Гинзбург: Не совсем. Но когда я училась в художественной школе, у нас были курсы по дизайну одежды. Немного наивные, но история моды меня сильно увлекла. После школы я мечтала поступить в один из лондонских университетов именно на фэшн-направление, но решила сперва получше выучить язык на филфаке СПбГУ. Помимо английского, взялась еще и за итальянский, который тоже важен для индустрии.
Николай: Надо заметить, мне ты никогда о таком плане не говорила!
Оля: Увлеклась работой с артистами и музыкантами. Клубная культура, галерея — все это очень затянуло.
Николай: Последняя выставка твоей галереи случилась ровно десять лет назад. Тогда в центре экспозиции висели работы классиков «Новой Академии» Тимура Новикова и Георгия Гурьянова. «100 СВОИХ» были в эпицентре художественной жизни!
Оля: Я понимала, что не смогу заниматься этим вечно. Да и ночной режим утомил. Было интересно развивать проект ровно столько, сколько им горели мы сами, поэтому, устав, я решила не отдавать его никому в управление, а просто закрыть. Тогда же я стала шить для себя, съездила на несколько коротких курсов в Лондон, потом поступила на годовую программу. Вернувшись, начала создавать бренд Ola Ola. В тот момент у меня родился сын, и совмещать было сложно: долго обустраивалась студия, медленно шел поиск специалистов. Только в 2019 мы показали первую коллекцию — коллаборацию с художницей Данини.
Николай: Учитывая твой бэкграунд, арт-коллаборации могли бы стать ДНК бренда Ola Ola.
Оля: Арт-концепт не был каким-то особенным планом. С Данини мы дружим много лет, и я подумала, что будет здорово усилить визуальный ряд ее вышивками, орнаментами и принтом. Все следующие пять коллекций мы делали сами, без участия художников, а вот в сезоне осень–зима 2021 повторим эксперимент — его мы разрабатываем с Дмитрием Кавкой. Сначала я купила его работы в галерее SAMPLE, а потом решила предложить коллаборацию. В коллекции будет много жаккардовых тканей с цветочным рисунком — они будут классно сочетаться с его странными сюжетами. Мы попробовали сделать вытравку: я шла от того, чтобы ткань немного разрушить, изучала материалы по эрмитажной реставрации, рассматривала фотографии, как работали с одеждой, флагами, обивками. Чаще всего фрагменты наклеивали на сетку и заново собирали, я же думала не о восстановлении, а о разрушении. У Кавки в работах тоже происходит деконструкция, например, фигурка Микки Мауса то распадается на частицы, то вся как-то перекручивается. Я поняла, что мы друг друга идеально дополним, — и мне нравится то, что получается. Покажем результат в августе.
Николай: В своих коллекциях ты выступаешь не только как дизайнер, но и как художник: ты делала принты с подслушанными на вечеринках и сложенными в узор текстами, которые собирала годами, или вышивки по твоим эскизам — все это близко к современному искусству.
Оля: Принты в сезоне весна–лето собраны из фотографий, которые я сделала из окна своей машины, это мои личные маршруты. Что-то зашифровано для близких: они могут найти на снимках себя или те места, где мы были вместе. Другой принт сделан из скриншотов навигаторов и музыкальных плейлистов. Но я не могу назвать себя художником.
Николай: Мы привыкли воспринимать слово «художник» как обязывающий ярлык, которому надо соответствовать. Но на самом деле художественная практика значительно шире понятия «художник», принятого в русском языке. Твои работы соответствуют стратегии, принятой в современном арт-мире. Это я могу сказать тебе как искусствовед, который при этом тоже отучился по специальности «мода». Интересно, что журнал «Собака.ru» объединил нас ровно через десять лет с последней совместной выставки, — и вот я беру у тебя интервью! Это очень близко к перформансу.
Оля: Да, каждый сезон мы по-новому оформляем наш магазин и делаем инсталляции. Для самой первой коллекции Ola Ola мы еще не слишком разошлись: у нас были вырезанные из плотного картона гигантские дамы, нарисованные художницей Данини, — они стояли на входе воротами-кариатидами. Потом с ними стали происходить трансформации: они то оказывались в камуфляже и масках, то были усыпаны цветами. Прошлой осенью мы использовали много шотландской клетки и на презентации положили газон и камни, повесили огромный тент-палатку. А весну–лето 2021 показали уже на отдельной площадке в Merula — аудитория бренда выросла, и перестало хватать места в магазине. Мы установили обклеенную объявлениями автобусную остановку, заправку с разлившейся нефтью, исписанную граффити витрину магазина, из которой торчали корявые манекены. После презентации мы перенесли часть инсталляции в магазин, поменяли оформление пространства. Вот это мне кажется близким к арту.
Николай: А какая аудитория у Ola Ola? Есть ли некоторый собирательный портрет?
Оля: Нашу одежду часто выбирают люди творческие: художницы Данини, Полина Осипова-Тамми, Василиса Гребенщикова, певицы Катя Павлова из группы «Обе две» и Муся Тотибадзе, актрисы Саша Ревенко, Варвара Шмыкова и Мария Шалаева. Мне приятно, когда наши луки выбирают для выходов или выступления на сцене. Но в Ola Ola есть и базовые вещи, которые легко вписать в любой гардероб.
Николай: Это исключительно женская одежда?
Оля: У нас есть мужские дропы! Пока нет мощности на целую коллекцию, но недавно мы сшили концертные костюмы для классной петербургской группы Super Collection Orchestra.
Николай: А на заказ вы работаете?
Оля: Нет. Хотя наша мастерская находится прямо за стеной магазина, наш цех не работает как ателье. Но мы можем сделать подгонку, ушить, посадить по фигуре. Ткани мы покупаем в основном в Италии, там же на одной из фабрик нам печатают принты на натуральных шерсти, шелке, хлопке — все очень крутого качества. Для нас качество — принципиальный вопрос. Мы всегда носим свои вещи, тестируем, как они себя ведут в носке.
Николай: Интересно, что, попадая к вам в магазин, человек не только находит вещи, но и оказывается пространстве современного искусства. В нашей среде сейчас настоящий бум nft — продаж цифрового искусства. А что вы думаете о технологических нововведениях и цифровой одежде?
Оля: Это интересное направление, но мы пока не думали об этом.
Николай: Мне кажется, что фэшн-коллаборации с художниками тоже могли бы торговаться на аукционах за миллионы. И для меня, как для куратора, действующего на поле современного искусства, такое развитие совершенно естественно.
Фото: Саша Чайка
Стиль: Ola Ola
Визаж и волосы: Дарья Силлварис
Ассистент: София Аброськина
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
и
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.