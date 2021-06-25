Знакомьтесь, Оля Гинзбург — дизайнер бренда Ola Ola одевает творческую элиту и делает невероятные арт-инсталляции для показов

Интервью для нас взял куратор Evdokimov Gallery Николай Евдокимов, давний друг и соратник Оли по арт-сцене.

Николай Евдокимов: Мы с тобой давно знакомы — в конце 2000-х ты открыла культовый бар «Дружба» и галерею «100 СВОИХ», куратором которой я был. Спустя несколько фееричных лет бесконечных танцев и вернисажей ты уехала на учебу в London College of Fashion. А вернувшись в Петербург, запустила бренд Ola Ola. Когда ты занималась клубной культурой и молодыми художниками, ты понимала, что на самом деле хочешь реализоваться в моде?

Оля Гинзбург: Не совсем. Но когда я училась в художественной школе, у нас были курсы по дизайну одежды. Немного наивные, но история моды меня сильно увлекла. После школы я мечтала поступить в один из лондонских университетов именно на фэшн-направление, но решила сперва получше выучить язык на филфаке СПбГУ. Помимо английского, взялась еще и за итальянский, который тоже важен для индустрии.

Николай: Надо заметить, мне ты никогда о таком плане не говорила!

Оля: Увлеклась работой с артистами и музыкантами. Клубная культура, галерея — все это очень затянуло.

Николай: Последняя выставка твоей галереи случилась ровно десять лет назад. Тогда в центре экспозиции висели работы классиков «Новой Академии» Тимура Новикова и Георгия Гурьянова. «100 СВОИХ» были в эпицентре художественной жизни!

Оля: Я понимала, что не смогу заниматься этим вечно. Да и ночной режим утомил. Было интересно развивать проект ровно столько, сколько им горели мы сами, поэтому, устав, я решила не отдавать его никому в управление, а просто закрыть. Тогда же я стала шить для себя, съездила на несколько коротких курсов в Лондон, потом поступила на годовую программу. Вернувшись, начала создавать бренд Ola Ola. В тот момент у меня родился сын, и совмещать было сложно: долго обустраивалась студия, медленно шел поиск специалистов. Только в 2019 мы показали первую коллекцию — коллаборацию с художницей Данини.

Николай: Учитывая твой бэкграунд, арт-коллаборации могли бы стать ДНК бренда Ola Ola.

Оля: Арт-концепт не был каким-то особенным планом. С Данини мы дружим много лет, и я подумала, что будет здорово усилить визуальный ряд ее вышивками, орнаментами и принтом. Все следующие пять коллекций мы делали сами, без участия художников, а вот в сезоне осень–зима 2021 повторим эксперимент — его мы разрабатываем с Дмитрием Кавкой. Сначала я купила его работы в галерее SAMPLE, а потом решила предложить коллаборацию. В коллекции будет много жаккардовых тканей с цветочным рисунком — они будут классно сочетаться с его странными сюжетами. Мы попробовали сделать вытравку: я шла от того, чтобы ткань немного разрушить, изучала материалы по эрмитажной реставрации, рассматривала фотографии, как работали с одеждой, флагами, обивками. Чаще всего фрагменты наклеивали на сетку и заново собирали, я же думала не о восстановлении, а о разрушении. У Кавки в работах тоже происходит деконструкция, например, фигурка Микки Мауса то распадается на частицы, то вся как-то перекручивается. Я поняла, что мы друг друга идеально дополним, — и мне нравится то, что получается. Покажем результат в августе.