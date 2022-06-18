В качестве пролога я бы заметила, что лучше бы приглашенные на MetGala обратились в Tatyana Kochnovа Atelier.

То есть нужно будет одеть половину номинантов на церемонию «ТОП 50»? (Смеется.)

Нет, такой наглости с нашей стороны не будет. А что, можно? (Смеется.)

Мы не против! Главное, предупредить не за неделю, хотя команда у нас идеальная, работает быстро. Нам, кстати, в ­2023-м исполняется десять лет. Надо только определиться, с какой даты вести отсчет: в сентябре 2013 года я выпустила первое платье, которое прогремело по всей Европе, а первую коллекцию показала в 2014-м.

Что за платье такое прогремевшее?

Пудровое с шоколадным кружевом и ручной вышивкой — я сшила его для невесты из Москвы. В России платье попало в съемки свадебного фотографа и блогера Насти Волковой, а в Европе — в шведские, швейцарские и итальянские тематические журналы. Такой ажиотаж случился потому, что оно сильно отличалось от привычных нарядов: неприталенный силуэт в стиле ар-нуво, расшитые плечи — как с иллюстраций художника Альфонса Мухи. Я ведь училась на дизайнера костюма под руководством модельера Елены Бадмаевой и художника Владимира Бухинника в Государственном университете сервиса и экономики. Параллельно с написанием диплома устроилась в модный дом Татьяны Парфеновой, где познакомилась с кутюрными тканями и техниками. Потом — дизайнером в компанию по производству спортивной одежды для туризма. Там получила представление о том, как работает промдизайн.

И решила взяться за такой сложный жанр, как свадебные платья?

На первом-втором курсе мы учились рисовать не одежду, а абстракции. Сейчас я понимаю почему — это помогает перестраивать сознание, помогает научиться создавать красоту абсолютно из всего. У меня этот навык воплотился в свадебную моду. После университета меня пригласили в свадебное агентство — заниматься креативной частью, а вернее, вообще всем, от концепции и создания декора и флористики до организации и тайминга. У меня не было опыта, поэтому страха тоже не было. Если бы я заранее знала, как устроен этот бизнес, я бы, наверное, в него не пошла. В тот период мне очень помогал папа — часть декора была сделана его руками. Сколько себя помню, он всегда что-то мастерил, особенно в 1990-е, когда дефицитом было абсолютно все. Папа делал мебель и костюмы для нас с сестрой — мы много лет занимались бальными танцами. Жили в коммуналке в одной комнате вчетвером, поэтому ткани и пайетки для костюмов были разложены на полу. Мама в коридоре строчила на машинке «Зингер», а папа отвечал за ручную работу. Еще родители шили для нас кожаные куртки и сумки. Поэтому когда в моей жизни началась свадебная эпопея, было легко придумывать, я знала: папа поможет. В агентстве я познакомилась с той самой невестой из Москвы. Она приехала в Петербург на съемку, и нам по­надобилось второе платье. Тогда я придумала его, купила ткань и сшила. Я не ограничивала себя, потому что у меня не было представлений о том, что собой представляет свадебная мода.