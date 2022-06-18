Дизайнер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 Татьяна Кочнова совершила переворот в свадебной моде: это больше не платья-торты, а мини из страусиных перьев, кимоно и брючные костюмы с барочными рукавами. Кутюр со сложными ручными вышивками и корсеты с гирляндами цветов нужно заказывать за полгода, а еще в Tatyana Kochnovа Atelier шьют нарядный ready-to-wear, который выгуливают актриса Лиза Боярская, блогер Настя Ивлеева и прима-балерина Мария Абашова.
Платье Tatyana Kochnova Atelier
Татьяна сфотографирована у дворца культуры «Невский» на проспекте Обуховской обороны (авторы — архитекторы «Ленпроекта» Левинсон и Земцов): в 1980-х здесь выступал Виктор Цой и группа «Кино», а ДК был центром неформальной культуры. Сейчас здание заброшено.
В качестве пролога я бы заметила, что лучше бы приглашенные на MetGala обратились в Tatyana Kochnovа Atelier.
То есть нужно будет одеть половину номинантов на церемонию «ТОП 50»? (Смеется.)
Нет, такой наглости с нашей стороны не будет. А что, можно? (Смеется.)
Мы не против! Главное, предупредить не за неделю, хотя команда у нас идеальная, работает быстро. Нам, кстати, в 2023-м исполняется десять лет. Надо только определиться, с какой даты вести отсчет: в сентябре 2013 года я выпустила первое платье, которое прогремело по всей Европе, а первую коллекцию показала в 2014-м.
Что за платье такое прогремевшее?
Пудровое с шоколадным кружевом и ручной вышивкой — я сшила его для невесты из Москвы. В России платье попало в съемки свадебного фотографа и блогера Насти Волковой, а в Европе — в шведские, швейцарские и итальянские тематические журналы. Такой ажиотаж случился потому, что оно сильно отличалось от привычных нарядов: неприталенный силуэт в стиле ар-нуво, расшитые плечи — как с иллюстраций художника Альфонса Мухи. Я ведь училась на дизайнера костюма под руководством модельера Елены Бадмаевой и художника Владимира Бухинника в Государственном университете сервиса и экономики. Параллельно с написанием диплома устроилась в модный дом Татьяны Парфеновой, где познакомилась с кутюрными тканями и техниками. Потом — дизайнером в компанию по производству спортивной одежды для туризма. Там получила представление о том, как работает промдизайн.
И решила взяться за такой сложный жанр, как свадебные платья?
На первом-втором курсе мы учились рисовать не одежду, а абстракции. Сейчас я понимаю почему — это помогает перестраивать сознание, помогает научиться создавать красоту абсолютно из всего. У меня этот навык воплотился в свадебную моду. После университета меня пригласили в свадебное агентство — заниматься креативной частью, а вернее, вообще всем, от концепции и создания декора и флористики до организации и тайминга. У меня не было опыта, поэтому страха тоже не было. Если бы я заранее знала, как устроен этот бизнес, я бы, наверное, в него не пошла. В тот период мне очень помогал папа — часть декора была сделана его руками. Сколько себя помню, он всегда что-то мастерил, особенно в 1990-е, когда дефицитом было абсолютно все. Папа делал мебель и костюмы для нас с сестрой — мы много лет занимались бальными танцами. Жили в коммуналке в одной комнате вчетвером, поэтому ткани и пайетки для костюмов были разложены на полу. Мама в коридоре строчила на машинке «Зингер», а папа отвечал за ручную работу. Еще родители шили для нас кожаные куртки и сумки. Поэтому когда в моей жизни началась свадебная эпопея, было легко придумывать, я знала: папа поможет. В агентстве я познакомилась с той самой невестой из Москвы. Она приехала в Петербург на съемку, и нам понадобилось второе платье. Тогда я придумала его, купила ткань и сшила. Я не ограничивала себя, потому что у меня не было представлений о том, что собой представляет свадебная мода.
Слева направо: Мария Сычева, Мария Елькина, Ульяна Кондрашкина (Twig Models Agency) на всех — платья Tatyana Kochnova Atelier
Цели изменить свадебную моду не было?
Нет, вообще любое платье Tatyana Kochnova Atelier можно носить и на вечеринки, и на коктейли, просто оно белое!
И модное! Хотя я надеялась на историю про непереносимость платьев-тортов.
Непереносимости не было. Когда я впервые увидела классическое платье из свадебного салона — эти масштабные монолитные наряды из горы ткани, — то подумала: «Вот это платья! А у меня не платья!» А когда ко мне приходили невесты и говорили: «Ой, у вас такое все невесомое!», я даже расстраивалась — казалось, что роскошь должна иметь вес, а у меня юбки легкие, корсеты тоненькие. Еще помню, как нам пришло предложение от индийской фабрики, которая работает с Elie Saab (пожалуй, самый культовый свадебный бренд ливанского дизайнера, одевшего королеву Ранию, Рианну и Бейонсе. — Прим. ред.). Фабрика предложила прислать нам свои образцы и сказала, что хочет сотрудничать. Я подумала: «Вау, вот это признание!» Когда увидела вживую их декор, снова почувствовала себя неполноценной. Тяжелые пластиковые стразы, какие-то розочки — всё для шоу, чтобы видно было даже с галерки. Но не для жизни.
Суперхит Tatyana Kochnova Atelier?
Платье «Бутон». Но мы только что показали новую коллекцию, в ней особенно удалась линия пальто и жакетов, ткань для которой мы создали сами. Прослойку из отрезков абсолютно разных фактур — бархатных, шелковых, органзы — мы накрыли прозрачными шифонами, а затем прострочили. Многие вещи получились почти повседневными: прозрачные дождевики-плащи, шелковые кимоно можно носить с кроссовками и джинсами. Традиционно у нас много ручной вышивки и росписи. Самой заниматься вышивками мне уже некогда, но росписи — моя прерогатива. Для этого на пятиметровые подрамники натягивают ткань, которую я превращаю в живопись. Особенно люблю цветы.
Ручной труд — это ведь ДНК Tatyana Kochnovа Atelier?
Да! Возьмем то же платье «Бутон» — нет ни одного похожего, каждый раз по-новому выкладываются воланы, новая роспись по ткани. Мы с мастерицами ателье работаем со многими традиционными ремесленными техниками, которые модернизируем или перепридумываем. У нас даже есть опыт создания собственных тканей и красок. Практически любое платье — это уникальное лекало. К тому же я не использую трафареты, не повторяю вышивки. В ручной работе есть определенная мистика, ведь ты передаешь вещи свою энергию, свои мысли. И все идет от конкретного человека — одно платье рождается моментально, другое требует месяцев труда.
Ты лично общаешься с каждой невестой. Думаю, занятие не для слабонервных. Чувствуешь себя фэшн-психологом?
Успешная свадебная история складывается только благодаря полному взаимопониманию, поэтому я встречаюсь с клиентками лично. Бывает, мы час-два просто разговариваем, а в последние пятнадцать минут что-то придумывается. Насчет фэшн-психолога не скажу, я не даю советов вроде «Наденьте эту кофточку, и вам станет легче». Я анализирую заказчицу, стараюсь поймать характер. Спокойной женщине я не предложу сумбурные платья. Да, выбирать свадебный наряд часто бывает волнительно, приходится поддерживать. Ценно, когда за это говорят «спасибо».
Cобытия весны отразились на работе?
Свадебный рынок живет по своим законам, так что работы меньше не стало. Наоборот, проблема в том, что приходится отказывать — запросов много. С одной стороны, это говорит о том, что у нас как у бренда все хорошо, с другой — что нам нужно масштабироваться. Все заказы из Европы или США в силе. Агрессии, давления нет, наоборот, клиенты переживают. Если говорить о России, количество свадеб растет. То, что люди продолжают создавать союзы, нас с моральной точки зрения очень приободряет. С тканями проблем пока нет, но выросли цена и сроки доставки. Многие из европейских фабрик — наши давние партнеры, и никто из них не хочет разрывать отношения. Санкции на нас тоже не отразились. Италия ввела ограничения на вывоз стопроцентного шелка, но мы там работаем по другим материалам, а шелк закупаем во Франции, Испании и Англии. Сотрудничество с мануфактурой Sophie Hallette, которая принадлежит компании Chanel и поставляет ткани Christian Dior, Valentino, Dolce & Gabbana, продолжается. К августу планируем выпустить повседневную осенне-зимнюю коллекцию и новые вечерние образы. Надеюсь, мы наконец-то проведем показ офлайн.
Текст: Татьяна Зиза
Фото: Константин Рассохин
Стиль: Дарья Пашина
Ассистенты стилиста: Олег Ульянов, Максим Лященко, Валерия Левкина
Визаж и волосы: Мария Непряхина, Полина Панченко, Евгения Сомова
Свет: Иван Волков Skypoint
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