Как основатель «Питерского щита» Константин Рязанцев переодел рэпера Icergergert и стал крестным отцом пацанского стритвира?

Крестный отец пацанского стритвира, фаундер бренда «Питерский щит» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода» Константин Рязанцев сколотил мощнейшее комьюнити из футболистов «Зенита», борцов MMA и рэперов — от Icegergert до Гуфа. А еще Константин — солнце русского визуала, поэт панельных окраин и певец брутальной маскулинности: кампейны, влоги и видео «Питерского щита» — это Скорсезе встречает Балабанова в вечном Автово 90‑х. В этом году он открыл первый бутик в Москве (и она хорошеет в свитерах «Нева» и футболках «Клодт»), дропнул коллабы с тату-гуру Madame Buraka (набивает Дуа Липе) и кожемяками Homies и планирует зверскую совместку с Эрмитажем.
«Питерский щит» — пацанский код, отдельная эстетика и этика. Это не только брутальный стритвир, но еще и мощная экосистема вокруг: крепкое комьюнити, выразительный визуал. Нам нужны лайф-референсы — ты же это прожил, а не выдумал. Давай вспоминать: нулевые, панельки, юго-западные окраины Петербурга. Что это за место?
Автово — мой район.
Вот маленький Рязанцев гуляет в своем дворе в Автово. Что в тебе выдавало будущего короля стритвира? Адик оригинал?
Это громко. Но! У меня мама жила в Швейцарии, представляешь? Меня одевали с иголочки. Так пришло самоощущение: я себя люблю, я должен быть хорошо одет.
То есть ты был самый нарядный в Автово?
Мы не мерили такими категориями. Я вообще не был запарен на вещах. Были и были. Да я до сих пор на них не запарен. Это далеко не самое главное.
|
Константин сфотографирован в компании стритвир-гэнгстеров «Питерского щита» (рэпер 3KO Karsar, арт-директор Руслан Дукмас, исполнительный директор Сергей Нестерович!) у заброшенных заводских корпусов «Красного треугольника». В 1960-е годы фабрика была крупнейшим производителем резины в СССР — здесь впервые в мире начали выпускать вещи из синтетического каучука.
Но ты выбрал их производить. Что тебя заставило сшить ту самую первую куртку?
Финансовое положение. Я был боксером. Мне нужно было как-то подзаработать денег, и я подумал, что мне это будет интересно. Нашел наконец легальный способ. И я сшил не куртку — я сшил сто курток. Мы играем по-крупному! Знаешь, где я их сшил? В своем же доме. У меня в доме было ателье, где я подшивал обычно брюки. Я к ним прихожу и говорю: «Мужики, мне надо сшить целую партию». Они говорят: «Сделаем, только принеси нам все, что для этого надо, — ткань, молнии». И вот так началась эта беготня.
Ситуация: ты и ворох курток. Ни бренда, ни магазина, ни маркетплейсов. Как ты их продал?
Мы офигенно всё сделали. Я создал группу во ВКонтакте. Тогда были паблики МДК, «Орленок» (главные мем-паблики своей эпохи. — Прим. ред.). И мы сделали суперфотосет. Там была одна фотография, она загуляла по всему интернету, где мы играли в футбол с ментами, скажем так. И она взорвала.
И у нас сразу все раскупили через ВК — по три тысячи! Я у метро «Автово» встречался с покупателями. Целый день стоял с этим баулом.
Так я понял, что спрос есть.
Нашел производство на «Красном треугольнике», и мы до сих пор там шьем, кстати. Сшили шорты — лето началось. Я уже не мог дома это все хранить, и мы сняли помещение на Жуковского, где сейчас наша парикмахерская «Под феном». Я там уже 14 лет сижу — это место силы. Чего там только не было. Но сначала на вешалках висело три футболки и одни штаны, а мы там сидели, пиво пили и курили. Я спал на полках.
Как люди узнавали, куда им идти за тремя футболками?
У меня в ВК. Мне кажется, я вообще был первый стритвир-блогер. В ВК начал рассказывать, что у нас происходит. Честно писал, как было. Например, такое: я тут одному лицо разбил, у меня кулак сломан, месяц будем без одежды, пацаны. Лечусь.
Вот ты говоришь — футболки, а мы стараемся, мы ребят с района переодели, они сейчас выглядят зашибись.
Я к футболкам со всем уважением! То есть Автово теперь выглядит зашибись? А Купчино?
Зашибись выглядят все, кто хорошо оделся. Мы, короче, стараемся для ребят. Самая большая концентрация «Питерского щита» — в спальных районах, на рэп-концертах и в боксерских залах. Нас носят хорошие парни!
А ты так и живешь в Автово? Раздаешь там стиль?
Не, я на Фонтанке. Перебрался в центр, почему, ты думаешь, я такой довольный. Я выхожу — и глаз радуется: люблю красоту.
Cтейтмент-подвеска (мечта славянофилов!) из коллаба «Питерского щита» и тату-гуру Madame Buraka, которая создана в цехах главного рэп-ювелира страны Mozi J
Подвеска «Россия» «Питерский щит» x Madame Buraka, 17 000 руб.
Почему у «Питерского щита» нет женских вещей? В прошлый раз ты сказал, что ПЩ для тех, «у кого есть яйца». Как быть с этим гендерным неравенством?
Женского нет, потому что это тяжело. Мы для мужиков еще до конца не справились, а тут еще для девчонок. Для детей и собак еще спрашивают одежду.
Не до конца справились? Расскажи про эпические провалы.
Первоначально я воспринимал этот бизнес как хобби. Мы просто тусовались в магазине. И однажды я просто ушел в отрыв. И хозяин производства, на котором я шился, тоже ушел в отрыв. Так совпало! Он мне шил, я это продавал и деньги прогуливал. И настал момент, когда он сказал: «Костян! Нечем платить, швеи сейчас разбегутся». Там была очень круглая сумма моего долга производству. А я всю Европу на вырученные деньги объездил, гулял, золота себе купил. Я вообще золото люблю: с черным хорошо сочетается. Это был тяжелый момент, только тогда я и взялся за голову и начал нормально работать, потому что надо было деньги отдавать. Я собрал суперкоманду, и все изменилось. Как мы теперь живем, можно посмотреть в наших влогах на YouTube — мы уже четыре записали.
Видела лютые корпоративные танцы и неспешные беседы с гориллой на автобусной остановке. Почему всем нужно смотреть влоги «Питерского щита»?
Потому что там талантливые парни: спортсмены, артисты, мы. Азар Страто, режиссер, который снимает нам визуал, — большой талант. У меня мама увлеклась кино, ходит в киношколу. Балуется, но я к этому отношусь с уважением, в ее возрасте увлечься чем-то новым — это круто! И она говорит: «Я пришла на урок монтажа, и там хоп — ваше видео включают». Разбирают наш ролик, потому что Азар крутой. По нему учат на уроках. Я думаю, он лучший в России.
Я тоже в съемках участвую. У меня папы не стало прошлым летом. Он бухал, курил, но дотянул до 62, что уже неплохо. Я его любил. И как-то поставил три камеры, мы с папой сели за стол. Общались весь вечер. Пили водочку. Представляешь, у меня есть такое видео. Это не фотка, а диалог. Это офигенно. Это нужно каждому сделать. Фрагмент этой записи есть в одном из влогов «Питерского щита», там батя мне советует не тратить денег впустую, а главное — найти хорошую бабу.
Вике Салават приготовиться: дримтим Рязанцева бросает вызов Rick Owens и Enfants Riches Déprimés и выпускает свой готик-дроп с мрачными худи, тишотками и олимпийками (сделаны из суперплотного трикотажа, который защищает круче средневековых доспехов!)
Готик-дроп «Питерского щита»
Готик-дроп «Питерского щита»
Готик-дроп «Питерского щита»
Готик-дроп «Питерского щита»
Вы вообще крепки визуалом — от брутальных кампейнов с пистолетами до полуголого тебя со щитом-сердечком из пятитысячных купюр к 8 Марта. Как вы это делаете? И чего нам еще от тебя и бренда ждать?
Мы собираемся в баре, даем по бокалу пива и думаем. Или в офисе на «Треугольнике» — обожаю это место. Хожу туда из дома пешком. Там классные окна, их много, есть ощущение веранды. При этом повсюду разруха, и мы там сидим и кумекаем.
Что еще снимем? Каждый второй день что-то снимаем. Мы весной на подушках-амфибиях чуть не потонули, снимали видос. Лед был слабый уже. Там был момент, он есть на видео, — водитель крестится и я крещусь. И это было от души, потому что там реально льдины начали ломаться и вертикально вставать. Классное видео вышло.
Как ты вообще понял, что главное в стритвире — визуал?
Однажды в детстве меня отправили жить к маме в Берн. Я должен был идти в 10‑й класс, а мне в швейцарской школе говорят: с твоим знанием немецкого ты идешь в 5‑й. Я говорю: «Мама, ты что, прикалываешься?» И все, я просто сидел, в школу не ходил. Зато я сделал свой сайт. Кстати, популярный — про скейтбординг. Я тогда много катался. Короче, я в деле с 14: уже тогда понял, что примерно во всем главное — визуал.
Пацанский тотал-лук «Питерский щит»
Получается, ты скейтбордер-боксер?
Я еще до Швейцарии был хороший боксер. Если ты в России хороший боксер, то в Швейцарии ты лучший боксер. У моего отца была мечта сделать олимпийского чемпиона. По итогу ничего не получилось. Но я был в петербургской сборной: Дадашев, Мазур, Бивол. Бивол сейчас суперзвезда.
Не могу не уточнить: бил ли ты Бивола?
А Бивол был меня по весу побольше. Мы с ним не боксировали. Ну, вернее, боксировали на тренировках. Может, и съездил по печени разочек.
«Питерский щит» открылся в Москве. Как идут свитеры «Нева» и футболки «Клодт» в столице? Легко ли продать Москве Петербург?
Открытие прошло офигенно. Там была вообще взрывчатка: рекордная касса, самая большая за нашу историю. Нас все любят, все любят Питер. Я Москву люблю. Я люблю дружбу.
Маст-хэв для фанатов Семака и Кержаковых: совместная коллекция футбольного клуба «Зенит» и команды «Питерского щита»
Давай обсудим твои дружбы, вернее — коллаборации. Было всякое — «Зенит», Onyx, Mozi J, а недавно был дроп с супер-тату-артисткой Madame Buraka (набивает Дуа Липе и Виттории Черетти). Что стало началом этой прекрасной дружбы?
Эта девчонка когда-то жила в Латвии, она знает русский, у нее классная мама, хозяйка парижских стрипух, просто ходячий цитатник. Madame Buraka понравились наши видосы с Азаром, она сама мне написала. И мы с ней встретились в Цюрихе. И там мы совсем хорошо познакомились: я бы сказал, подружились.
С кем будет следующий коллаб? С кем хочется подружиться?
Сначала с Homies — костюм и лоферы. Снимем видео — будем в конце убивать тапком таракана. А вообще я хочу с Эрмитажем.
А почему с Эрмитажем? Может, ты тайный искусствовед?
Я — нет. Но мы однажды напечатали принт с Александрийской колонной, а они нам раз — претензию. И теперь я хочу, чтоб было по любви, а не по претензии.
Нашу любовь я хочу выразить через принт гобелена из эрмитажной Галереи Петра Великого «Борьба хищных зверей на водопое», где все друг друга жрут.
То ли дело комьюнити «Питерского щита» — душевные Bмх-райдеры, миролюбивые бойцы мма, дружные футболисты «Зенита» и рэпер Icegergert!
Icegergert давно к нам ходит, с размера S. Как-то мы у клуба «Грибоедов» с ним встретились, он читал мне рэп, было сильно. Я не знаю, за что его хейтят. Мы выложили с ним пост, под ним 350 клоунов. Нормальный молодой тип. Он из Суворовского училища. Это хорошо.
Рэпер Icegergert
Респектует «Питерскому щиту» и Константину Рязанцеву
О «Питерском щите» я знал со дня его запуска, однако город познакомил нас лично на одной из вечеринок только в 2020 году, когда я уже активно занимался музыкой. С тех пор в моем гардеробе регулярно появляются новые вещи от «ПЩ» — как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Любимая коллекция — «812», а маст-хэв — кожаная куртка.
Icegergert рэп читает, а ты что?
«Капитанскую дочку» читаю, все четенько там. Я всю классику перечитал. «Мертвые души» люблю: Чичиков такой хастлер.
Чичиков: «Куска хлеба нет, а шампанское есть». Это про тебя?
Бывает! Могу тебе сказать свой любимый тост: «За жизнь, полную приключений!» Мне пацаны подарили часы, на них этот тост выгравирован. Конечно, я люблю приключения. Какой дурак их не любит?
С вот этой жизнью, полной приключений (и тостов!), скажи — за что именно ты отвечаешь в бренде?
За настроение!
Текст: Юлия Машнич
Фото: Роман Краузов (Chelusti)
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Теймураз Мушкудиани
Свет: Федор Штоф, Владимир Сакунов Skypoint
Комментарии (0)