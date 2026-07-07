Как основатель «Питерского щита» Константин Рязанцев переодел рэпера Icergergert и стал крестным отцом пацанского стритвира?

Но ты выбрал их производить. Что тебя заставило сшить ту самую первую куртку?

Финансовое положение. Я был боксером. Мне нужно было как-то подзаработать денег, и я подумал, что мне это будет интересно. Нашел наконец легальный способ. И я сшил не куртку — я сшил сто курток. Мы играем по-крупному! Знаешь, где я их сшил? В своем же доме. У меня в доме было ателье, где я подшивал обычно брюки. Я к ним прихожу и говорю: «Мужики, мне надо сшить целую партию». Они говорят: «Сделаем, только принеси нам все, что для этого надо, — ткань, молнии». И вот так началась эта беготня.

Ситуация: ты и ворох курток. Ни бренда, ни магазина, ни маркетплейсов. Как ты их продал?

Мы офигенно всё сделали. Я создал группу во ВКонтакте. Тогда были паблики МДК, «Орленок» (главные мем-паблики своей эпохи. — Прим. ред.). И мы сделали суперфотосет. Там была одна фотография, она загуляла по всему интернету, где мы играли в футбол с ментами, скажем так. И она взорвала.

И у нас сразу все раскупили через ВК — по три тысячи! Я у метро «Автово» встречался с покупателями. Целый день стоял с этим баулом.

Так я понял, что спрос есть.

Нашел производство на «Красном тре­угольнике», и мы до сих пор там шьем, кстати. Сшили шорты — лето началось. Я уже не мог дома это все хранить, и мы сняли помещение на Жуковского, где сейчас наша парикмахерская «Под феном». Я там уже 14 лет сижу — это место силы. Чего там только не было. Но сначала на вешалках висело три футболки и одни штаны, а мы там сидели, пиво пили и курили. Я спал на полках.